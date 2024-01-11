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Менеджмент

Диаграмма спагетти в менеджменте. Потенциальные возможности и нюансы применения

Мало кто задумывается об организации собственного рабочего места, но на практике оно серьезно влияет на производительность, а оптимизировать его можно всегда и везде. Но обо всем по порядку.
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Диаграмма спагетти в менеджменте. Потенциальные возможности и нюансы применения
Диаграмма спагетти в менеджменте

Диаграмма спагетти — визуализация перемещения работника на рабочем месте, отраженная на небольшой по размерам карте. Наличие подобных диаграмм обеспечивает возможность выявления определенных повторяющихся действий и рабочих зон, существование которых в значительной степени ведет к росту продолжительности выполнения отдельных рабочих операций.

Диаграмма спагетти активно используется в процессе внедрения технологий бережливого производства. Данная модель соответствует по своим принципам бережливому управлению проектами, о чем можно было узнать в наших предыдущих материалах.

С учетом повторяющегося характера многочисленных операций, проводимых сотрудником на своем рабочем месте, на карте появляются зоны, в которых происходит дублирование действий. При значительной продолжительности наблюдений получаемая диаграмма чем-то визуально напоминает спагетти, отсюда и взялось такое необычное название. Часть формируемых линий будет переплетаться между собой, часть — повторяться, будут видны массовые частичные пересечения — все так же, как в тарелке со спагетти.

Важным преимуществом технологии является возможность не только визуализировать действия сотрудника, перемещающегося в течение рабочего дня в определенном пространстве, но и отслеживать складское перемещение товаров, изменение положения продукции в залах торговых точек, получать визуальное представление о движении материалов, компонентов или документов между структурными подразделениями. Также можно контролировать партии готовой продукции в логистических цепочках, даже бизнес-процессы могут быть поставлены под контроль.

Соответственно, применение диаграмм спагетти характерно не только для управления персоналом, но и в производственном менеджменте, общем управлении бизнес-процессами в компаниях различных размеров.

Потенциальные возможности диаграммы спагетти

Наличие графического отображения движений сотрудников или предметов позволяет визуализировать схемы для их дальнейшей оптимизации. Отображению подлежат не только физические перемещения, но и схемы виртуального движения, модели логического поведения с отображением существующих связей между составными компонентами.

Тем не менее изначально диаграмма спагетти была создана для контроля над физическими предметами, поэтому именно здесь механизм обеспечивает наибольшую эффективность практического применения.

Применение подобных диаграмм позволяет:

  • Определить число операций конкретного работника за единицу времени, например, в течение часа, рабочей смены, месяца и так далее. Высчитать можно общее количество проводимых рабочих циклов для повторяемой работы.

  • Определить действия работника, повторяющиеся с наибольшей периодичностью, а также действия, представляющие наибольшую важность.

  • Определить «узкие места» действий, негативно сказывающиеся на общей производительности, замедляющие те или иные действия.

  • Установить показатели производительности труда сотрудника, оценить степень его загруженности в течение рабочей смены.

  • Провести оптимизацию рабочих процессов, в первую очередь повторяющихся действий, за счет сокращения протяженности перемещений и более грамотной организации рабочего места.

  • Оптимизировать площадь и объем пространств, необходимых для выполнения тех или иных рабочих процессов.

  • Нарастить производительность труда сотрудника или выявить резервы для освобождения части рабочего времени сотрудников.

Принципы построения диаграмм спагетти

В процессе составления диаграммы требуется иметь чистую бумагу. На листе отображается расположение рабочих зон сотрудника или каких-либо подразделений, в зависимости от уровня исследования. Нанесение элементов может быть схематичным, можно выполнить схему с соблюдением масштаба, для итоговых результатов это не очень принципиально.

Далее следует период наблюдения, во время которого все перемещения сотрудника или предмета находят свое отражение на схеме.

Минимальное время проведения наблюдений — 1 час. Получить достоверные данные можно при условии наличия данных минимум от двух десятков рабочих циклов. В целом же объем и продолжительность наблюдений в большей степени зависят от особенности рабочего процесса, находящегося под изучением.

Траектории движения целесообразно отмечать для наглядности стрелочками. При наличии каких-либо факторов затрат времени в каждой из рабочих зон, например, при необходимости найти в зоне определенный инвентарь или сделать какую-либо запись, необходимо сделать соответствующую пометку. Она делается произвольно, главное, чтобы понятно было самому составителю схемы, на что необходимо обратить внимание в процессе анализа.

В процессе отражения рабочих процессов необходимо вычленить все время, которое сотрудник не находился на своем рабочем месте и при этом не выполнял действия, предусмотренные его должностными обязанностями. Таким образом, в расчет принимается только чистое рабочее время. По истечении времени наблюдения можно сразу приступать к проведению анализа.

С ростом количества циклов, попадающих под наблюдение, возрастает достоверность полученных данных, формируются условия для получения более точной аналитической информации. Вместе с этим диаграмма спагетти не рекомендует увлекаться излишне длительными наблюдениями, так как существует риск потери читаемости созданного изображения.

Исключить последний фактор можно за счет использования не бумажных носителей отражения информации, а соответствующего программного обеспечения.

Кроме того, наблюдение должно осуществляться лично и в живом формате, чтобы наблюдать все процессы и действия, выявлять наиболее проблемные места.

Область применения диаграмм спагетти

Наибольший эффект применение диаграмм дает в производстве, но использование актуально и для сферы управления. Диаграммы актуальны в таких сферах:

  • В логистике — для определения оптимальности выбранных маршрутов доставки и построения цепей логистики.

  • В производстве — при анализе перемещения сырья, комплектующих и запасов, оптимизации рабочих мест персонала для повышения производительности.

  • В менеджменте — для установления эталонных параметров производительности сотрудника в час, установления эффективности его труда, оценки результативности и так далее.

  • В управлении проектами — для оптимизации временного планирования и определения нагрузок на действующих лиц.

  • В информационной среде — для построения моделей информационного обмена, установления узловых точек коммуникаций, устранения дублирующего функционала.

Что позволяют оптимизировать диаграммы спагетти

Применение подобных диаграмм обеспечивает оценку таких параметров, как:

  • время;

  • расстояние.

Данные параметры взаимосвязаны. За счет сокращения пройденного расстояния сокращаются временные затраты на выполнение определенных действий, например, перемещения по производственному конвейеру сокращают время непосредственного выполнения рабочих операций.

Высвобождаемое за счет оптимизации время можно использовать для дополнительной нагрузки на работника, сокращения рабочего времени, включения в функционал других операций и так далее. Получаемый эффект позволяет оптимизировать корпоративные издержки.

Нюансы использования

Диаграмма спагетти — лишь визуализация действий, результаты будут зависеть от того, насколько грамотно проведен анализ полученных данных.

Наличие одного графика не позволяет внести улучшения в процессы. Необходимо выработать решения для устранения проблемных моментов, смоделировать ситуацию, при которой улучшения начнут функционировать. Одновременно необходимо оценить размер необходимых для этого затрат и получаемый эффект, сроки окупаемости. Например, перемещение конвейера между зданиями будет экономически нецелесообразным, поэтому потребуется поиск других способов сокращения времени перемещения между двумя точками, например, дополнение технологической схемы дополнительными решениями.

Наиболее эффективным же решением является планирование рабочих мест и производств на основе бережливого производства еще на этапе строительства, так как устранить многие проблемные места на готовом производстве уже не представляется возможным. При правильном планировании удается избежать многих проблем в будущем. Для этого, в свою очередь, сегодня существуют эффективные BRM-системы.

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Менеджмент

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