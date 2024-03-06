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Менеджмент

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок

Ошибки практически являются нормой для каждого человека. Но в каждом случае уровень последствий сильно отличается. Иногда они скорее позитивные, но в большей части случаев приходится сталкиваться с неприятными последствиями.
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Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок
Градации ошибок проектного менеджмента

Хотя программные ошибки и те, которые были сделаны по вине персонала, уже давно разделили на категории, оплошности управленцев в этом плане даже не рассматривались. Более того, не спешат проводить классификацию ошибок менеджеров. И это с учетом всей серьезности последствий любых оплошностей не только руководителей, но и менеджеров по продуктам, различным проектам.

Предлагаем устранить несправедливость и разобрать ошибки руководства.

Градация ошибок: с какой целью ее следует проводить

Главной причиной является привычка к классификации всего вокруг. Проведение анализа данных и применение подхода с научной точки зрения позволяет получить гораздо лучшие результаты. Именно стандартизация идет рука об руку с научным развитием и техническим прогрессом. Также после разбора всех факторов гораздо проще оформить документацию, записи и передать данные следующим поколениям.

Но первичной причиной градации является не оформление документов, а получение опыта. Случается, что ошибки встречаются только один раз, другие же часто повторяются, при этом каждый шаг может определенным образом влиять на проект, косвенно или прямо. У решений руководства последствия бывают относительными либо абсолютными.

Благодаря систематизации можно снизить риски повторения проблемы. Тщательное рассмотрение дает шансы сделать все для предотвращения развития схожих сценариев. В том числе удается заранее принять меры, снижающие негативные результаты на случай неправильных шагов руководящих должностей.

Если рассматривать ситуации, происходящие в рамках достаточно крупной организации или предприятия, процесс изучения ошибок и рисков, а также управления ситуацией принято называть риск-менеджментом. Это эффективный инструмент, позволяющий добиваться лучших результатов и отслеживать все факторы.

По аналогичной схеме можно построить систему, нужную для управления проектом или даже предприятием (менеджмент).

В ситуациях, если ошибки не приводят к невозможности исправления ситуации или их можно предотвратить, рекомендовано предусмотреть наказание за несоответствие. Для этого градация проводится заранее, меры принимаются в формате стандартизированной схемы премирования и депремирования.

Представленный формат во все времена сохраняет действенность.

Классификация по рискам в IT-проектах

Программисты и айтишники более всего склонны к классификации и детализации. При этом, запуская новые проекты, можно ожидать чего угодно. Процесс по выявлению оплошностей часто производится на постоянной основе и в сквозном формате. Подобная схема прописана в гибких методичках топ-уровня. Также большая часть команд своими силами проверяют работоспособность и соответствие собственных продуктов. Но это не помогает полностью исключить ошибки, в том числе выявляемые после сдачи или обнаруженные еще при работе с проектом.

Как добиться увеличения скорости обработки ошибок и убрать их быстро? Гораздо логичнее поделить их на категории еще на входе посредством обратной связи с итоговыми пользователями или заказчиками. В дальнейшем можно будет привлечь ответственный персонал для деления функций, нужных для исправления недочетов. При этом желательно учитывать полномочия, наличие должного уровня квалификации персонала.

Для каждой команды предназначаются определенные группы ошибок, выполняется привязка к частоте проявления, а также архитектурным особенностям проекта. Общая классификация по ошибкам в формате программных продуктов проведена в издании «Тестирование ПО» Сэма Канера:

  • вычислительные недочеты;

  • проблемы интерфейса (UX/UI);

  • превышенные нагрузки;

  • контроль процессов;

  • логика обработки ошибок, упрощающая их выявление;

  • ошибки при интерпретации или обработке (приближенные к вычислениям по сути);

  • последствия спешки;

  • проблемы, проявляющиеся в начальном и конечном состоянии;

  • ошибки, спровоцированные граничными условиями;

  • ошибки по аппаратному обеспечению или несовместимость.

Но и представленный подход нельзя назвать эталонным. Когда был презентован DevOps-подход, оформление в соответствии с логикой стало еще труднее. Причина в том, что приходится работать как с неконтролируемыми, так и контролируемыми средами. Более того, сюда относятся сервисы, службы и сетевые стеки.

Каким образом можно поделить на классы ошибки в проектном менеджменте

Чтобы составить максимально действенную систему по градации ошибок в направлении проектов, требуется привязываться к руководству, конкретной команде, брать в расчет все условия и даже внешние факторы.

Если рассматривать максимально универсальный вариант, то это будет осуществление упора на задачи и функции.

За какие виды действий и работ отвечает менеджер? Выше была рассмотрена работа, которую делает администратор, действия менеджера будут аналогичными. В основном это создание коммуникаций, планирование, поставка ресурсов или материалов, проведение анализа и контролирование.

При этом менеджер не будет работать один, он реализует директивы владельца, заказчика, клиента и т. д. Деление ошибок по проектному менеджменту на группы выполняется с учетом источника.

Руководитель:

  • нет управления по изменениям;

  • с управлением рисками есть проблемы либо за ними никто не следит;

  • некорректная оценка имеющейся ресурсной базы;

  • ожиданиями заказчиков не управляют;

  • в мотивации или коммуникации нет системы;

  • режим управления некорректен (аврал, сравнительно мягкий или жесткий стиль, нет системы).

Заказчик:

  • чрезмерно высокие ожидания;

  • некорректные оценочные критерии;

  • отсутствие понимания нюансов рабочей деятельности.

Команда совместно с ее руководителем:

  • неадекватное оценивание сроков по вине нетипичности задачи, пессимистичные или оптимистичные ожидания;

  • отсутствие заинтересованности;

  • не выполнена адаптация к целям и задачам (чаще всего при отсутствии точной программы по управлению).

Внешняя среда:

  • отсутствие стабильности по экономике (в важной сфере либо на рынке);

  • корректировка условий по вине поставщиков.

Можно ли снизить ошибки проектного менеджмента

На уровень планирования, организацию влияние оказывают квалификация, опыт руководящего звена. Именно специалист, занимающий высшую должность, должен задавать тон.

Команды, организующиеся своими силами, — мечта, но практически нереальная. Все решения должен принимать лидер, негласный или гласный.

Также важно идентифицировать все возможные ошибки, как это предусмотрено в матрице рисков. Далее под каждую определяется шанс проявления и отводится эффект (цена). Только так получится оценить риски и найти пути обхода ошибок.

Все участники команды имеют значение, есть несколько вариантов и форматов. В том числе актуальны микроменеджмент, формализация отношений, но это не особенно поможет. Если работа выполняется коллективом, то важны действия всех участников.

Последний момент — необходимость стандартизации для организации управления: всем выделяются задачи с обязанностями, объясняются ответственность. В этом случае требуется некоторая свобода для того, чтобы процесс шел плавно и не зависал.

Крайне важно добиться автоматизации всех рутинных задач. Чтобы все могли взаимодействовать, руководитель занимался планами, сотрудники работали в одном формате, а весь персонал понимал, на какой стадии прогресс, требуется система по распределению задач. Также она полезна для заказчиков.

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