Проектная зрелость организации: что это и какие уровни бывают

В каждой сложившейся компании или организации со временем может наступить момент баланса, когда все процессы настроены и создается ощущение, что в таком режиме можно работать если не вечно, то в течение максимально долгого срока.

Прибыль поступает, убытки отсутствуют, все работает хорошо и не требует корректировок. Такой подход создает множество рисков, ведь любой бизнес-проект напрямую зависит от воздействия внешней среды, должен обладать необходимой гибкостью, чтобы соответствовать внешним изменениям, подстраивать под них и реагировать на них. Если же такая возможность не реализована, то со временем компания обречена на уничтожение, так как не сможет участвовать и побеждать в конкурентной борьбе, предлагать клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества и обслуживания.

Если к руководству приходит осознание данной проблемы, то в свою очередь начинают проводиться и соответствующие действия. Запускаются проекты, проводится исследование рынка и прочие мероприятия, направленные на создание условий для стандартизации отдельных проектов, которые в дальнейшем могут продвинуть компанию, исключить возможность ее угасания. Рассмотрим подробней понятия организационной зрелости при проектном управлении, на что влияет и как определяется данная характеристика бизнеса.

Как характеризуется организационная зрелость в сфере проектного управления

Организационная зрелость — одно из новых понятий в сфере оценки коммерческой деятельности и управления бизнес-проектами. В ее основе лежит стандартный для всех живых организмов и организованных структур процесс накопления опыта и перехода из одного состояния в другое. Новая организация начинается с ее создания, далее идет период роста, достигаются максимальные показатели динамики, после чего они неминуемо снижаются вплоть до состояния прекращения деятельности организации.

Однако при правильном подходе к проектной организации проводимых процессов и налаживания систем управления можно добиться такого результата, при котором пик активности и развития будет набираться и продолжаться в течении максимально долго времени. Проекты будут запускаться в налаженном и практически автоматическом режиме с последующим стабильным развитием.

В свою очередь, организационная зрелость, касающаяся в первую очередь управления проектами, является обобщенной оценкой эффективности и целесообразности внедряемых и реализуемых проектов, их важности для достижения основных тактических и стратегических целей.

Какие существуют модели зрелости при проектном управлении

Для того чтобы определить уровень зрелости при проектном управлении, потребуется провести анализ и оценку широкого перечня параметров и показателей организации. Для того чтобы сделать это наиболее правильным образом, в соответствии с существующими требованиями и стандартами, разработаны специальные методики обработки данных. Речь идет о следующем:

Organizational Project Management Maturity Model. Как правило, для обозначения применяется аббревиатура ОРМ3, в которой значение М3 говорит о том, что в конце названия скрываются три буквы (слова) «М»;

Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model;

Capability Maturity Model Integration (CMMI);

20 ключей.

Это лишь несколько наиболее популярных и эффективных в современных условиях моделей исследования и оценки, дающих нужный результат. Для работы в IT-отрасли разработаны более подробные модели, обеспечивающие точный результат оценки в конкретных условиях. К ним относятся следующие: Capability Maturity Model (CMM), ISO 15504, ISO 33001.

Наиболее востребованной в отрасли является модель ОРМ3. Она создана в 2003 году и по-прежнему актуальна. Позволяет проводить точное моделирование, имеет механизмы расчета данных, дает определение тому, что в целом представляет собой управление проектами, и многое другое.

Какие уровни зрелости существуют и применяются в отношении организаций

Каждая из упомянутых моделей оценки и другие существующие и применяемые специалистами на практике имеют те или иные схожие уровни зрелости. На практике существуют следующие уровни, имеющие свои особенности и критерии:

отсутствующий . Как правило, относится к только созданным компаниям и организациям, не имеющим четкой организационной структуры. Не поддается стандартизации, бизнес-проекты протекают без контроля, и соответствующая оценка не может быть дана. Имеют много сопутствующих рисков как внутреннего, так и внешнего характера;

начальный . Также относится к зачаточным состояниям проектной зрелости. На нем по-прежнему присутствует определенная непредсказуемость процессов, но некоторые их аспекты уже удается контролировать. Риски сводятся к минимальным значениям, при этом возможно достижение поставленных целей и результатов. Наиболее подходящим решением является иерархическая модель с определенным лидером и подчиненными на каждой из ступеней;

повторяемый . Наблюдается определенная слаженность деловых процессов. Присутствует определенная и сложившаяся стратегия при запуске процессов. При этом достижение поставленных целей происходит в абсолютном большинстве случаев, но присутствует возможность превышения бюджета, возникновения сопутствующих расходов, организационных и прочих проблем, свойственным уравновешенным, но не всегда стабильным системам. К проектам привлекаются команды специалистов, присутствуют элементы планирования и постановки задач;

определенный . Работа производится по заранее подготовленным регламентам, присутствует высокая точность прогнозирования процессов и результата как конечной цели при решении задач. Проекты внедряются и разрабатываются в потоковом режиме, что в том числе обеспечивает быстрый рост и развитие предприятия. Наличие возможностей планирования исключает превышение бюджета, возникновение непредвиденных расходов и прочих проблем, способных навредить деятельности организации. Присутствуют мотивационные системы для сотрудников, занятых в процессе, мотивация может быть личной, командной в зависимости от построения структуры;

измеряемый — высший уровень развития, обеспечивающий стабильную работу в рамках определенной схемы или типа деловых процессов. Измеряемым он называется по той простой причине, что все изменения, внедряемые в ходе работ, цели, ресурсы, результаты и прочее можно измерить, отследить и определить их структуру. Планирование присутствует на высочайшем уровне, что означает эффективное достижение поставленных целей и задач без выхода за пределы и границы имеющегося бюджета или сроков. Присутствует структурированная система управления с поощрениями деятельности за достижение высочайших результатов. Оптимальный вариант для длительной работы в деловом пространстве, имеющем определенные рамки, критерии и структуру;

оптимизируемый — уровень зрелости, свойственный компаниям, обладающим максимальным опытом и ресурсами для долгосрочного пребывания на рынке. Его особенностью является использование элементов стратегического планирования для улучшения процессов в длительной перспективе. Возможность корректирования бизнес-процесса позволяет ограничивать его влияние на результат, добиваться целей с учетом актуальных изменений и трансформаций, происходящих как внутри, так и вовне. Присутствует высочайший уровень стабильности. Подходит и может быть достигнут крупными сетевыми компаниями и организациями, имеющими соответствующие ресурсы.

Таким образом, каждый из уровней говорит о наличии определенных преимуществ и достижений в структурной деятельности компании. Способность к росту позволит сохранить динамику развития и не утратить ее в дальнейшем.

Что можно сделать для повышения уровня

Повышение уровня зрелости организации является одной из основных задач, определяющих возможности присутствия на рынке развития и стабильной коммерческой деятельности. Для этого необходимо применять следующие решения:

создание методов управления с учетом актуальной работы организации, планов и проектов, которые необходимо реализовать;

эффективное внедрение методик, включающее в себя создание алгоритмов и сценариев действия, подготовку персонала к работе с новыми скриптами и стратегическими границами;

назначение руководителей и администраторов для делегирования им определенных задач и дальнейшего контроля за их исполнением;

создание библиотек и баз данных по реализованным проектам, в которых будут храниться все необходимые материалы и знания, позволяющие избежать ошибок в дальнейшем и улучшить стратегию;

внедрение системы управления ресурсами для снижения риска;

комплексное внедрение систем контроля;

создание корпоративных и прочих стандартов, обязательных для соблюдения, разработка способов и систем управления.

Таким образом, требуется целый комплекс действий, способных обеспечить структуризацию процессов, создать четкие системы управления и координации действий на каждом из этапов реализации проекта.