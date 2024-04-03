7 примеров профессиональных достижений. Какие заинтересуют работодателей

Каждый работодатель заинтересован в получении в штат компании или организации не просто компетентных работников, а сотрудников, способных проявлять себя по максимуму, достигать определенных высот, недоступных другим.

Именно профессиональные достижения делают сотрудника ценным кадром, которому можно доверить решение сложных задач, развитие проекта, и на которого можно опираться в дальнейшем. Сегодня мы рассмотрим 7 примеров того, что можно назвать профессиональными достижениями.

При приеме нового работника сложно оценить его реальные достижения, которые могут быть в будущем. Практически все указывают среди своих плюсов стандартный набор, включающий стрессоустойчивость, усидчивость и прочее. Оценить это на этапе собеседования невозможно, но подтвердить их может бывший работодатель или же сам сотрудник может рассказать о том, чего и как он фактическим образом добился в выбранной отрасли.

Что из профессиональных достижений стоит указать при составлении резюме

При заполнении резюме стоит ориентироваться на конкретную сферу деятельности и вакансию, на которую претендует сотрудник. Не стоит указывать свои профессиональные навыки в сфере, к примеру, программирования, если работать планируется в сфере прямых продаж с клиентами. Для того чтобы понять, что именно стоит указывать в резюме и о чем можно говорить на собеседовании, стоит придерживаться следующих простых рекомендаций:

профессиональные достижения должны напрямую затрагивать профессиональную деятельность и обязанности, которые предполагается выполнять на новом месте. Они должны представлять определенную ценность, повышая интерес к специалисту;

каждое из достижений должно иметь измеримые показатели. К примеру, выражаться в повышении прибыли компании, увеличении количества клиентов благодаря определенным выполненным действиям. Работодатель должен иметь возможность оценить ценность работника, особенно если это касается каких-то выдающихся моментов его деятельности;

огромным преимуществом будет возможность предоставить подтверждение указанном достижению. Оно может быть разным, будь то грамота или иное документальное поощрение с указанным на нем предметом премирования. Возможно, придется обратиться к бывшему работодателю, который готов подтвердить своим словом указанное в резюме и т. д.

Таким образом, каждое утверждение должно быть подтверждаемым и иметь фактическую возможность его оценки в действительности.

Профессиональные достижения на живых примерах

Разобравшись с теорией, можно переходить к практике. Рассмотрим 7 основных примеров профессиональных и трудовых достижений.

Пример № 1. Соискатель имеет грамоту, подтверждающую получение 1 места в городской олимпиаде по математике.

Подобные достижения наиболее эффективны в арсенале выпускников образовательных учреждений, только впервые устраивающихся на работу. У вас нет опыта работы, но вы имеете награду за первое место, красный диплом вуза или иной документ, подтверждающий выдающиеся качества? Смело указывайте его в резюме и не забудьте взять его с собой, чтобы предоставить кадровику или руководителю на собеседовании!

Практика показывает, что поиск работы у выпускников может занимать до нескольких лет. Никто не хочет принимать салагу на ответственный пост или просто работником, которого потребуется учить. Награды, подтверждающие неординарный уровень знаний в нужной сфере или способность быстро усваивать и использовать информацию, станут отличным козырем.

Пример № 2. Специалист помог увеличить клиентскую базу или повысить продажи.

Если силами клиента за год было привлечено 5 крупных клиентов, то это становится настоящим достижением сразу по нескольким пунктам. Прежде всего, это говорит о способности сотрудника искать клиентов. Подтверждает причастность к увеличению прибыли компании. Говорит о том, что работник имеет не менее 1 года успешного практического опыта по специальности. Для обозначения навыков и успехов специалиста отделов продаж лучшего достижения попросту не придумать.

Пример № 3. Успешный опыт прохождения аудиторских проверок.

Если специалисту, к примеру из отдела бухгалтерии, удалось успешно и без серьезных замечаний пройти 3 и более аудиторские проверки, то его ценность возрастает практически до небес. Каждый руководитель со стажем знает, чем чреваты налоговые и прочие проверки и насколько велик риск получить негативную оценку даже в том случае, если на первый взгляд все идет неплохо. Специалист, который смог пройти сразу несколько проверок без замечаний, наверняка будет оценен по достоинству и место для него найдется в каждой компании. То же правило действует в отношении бухгалтеров, имеющих удачный опыт оптимизации штата сотрудников, внедрения в практику нового софта и прочие профессиональные решения.

Пример № 4. Большое количество успешно проведенных собеседований при подборе персонала.

Для представителей кадровой службы или кадрового отдела компании значительным преимуществом будет положительный опыт в данной сфере. К примеру, если специалист провел более 200 собеседований, а 85 % принятых сотрудников сумели пройти стажировку и успешно работают в компании, то такой специалист заслуживает пристального внимания и поощрения. Внимательное отношение к кадрам — крайне важный вопрос в наше время, и грамотный кадровик, способный продуктивно работать и находить талантливых сотрудников, всегда нужен в штате компании. Также специалистам по этой специальности можно похвалиться успешно проведенными обучающими тренингами, внедренными программами отбора сотрудников и мониторинга персонала, прочими фичами со старых мест работы.

Пример № 5. Положительная статистика выигранных судебных процессов.

Если специалист в сфере права имеет в своем арсенале большое количество выигранных процессов и значительные суммы компенсации по ним, то заинтересованность в найме такого работника проявит большинство компаний. Положительная статистика в этой сфере характеризует кандидата как внимательного специалиста, не пропускающего мелочей и отлично знающего свою работу. Кроме того, каждый процесс имеет индивидуальные особенности, а значит, специалист компетентен в разных сферах и способен работать на результат даже в новом для себя направлении. Мы получаем сразу комплекс положительных характеристик и достижений, которые можно подтвердить документально.

Пример № 6. Сокращение сроков передачи товаров и заказов со склада компании.

Как показывает практика, сокращение сроков выдачи товаров и продукции со склада даже на 15–20 минут позволяет значительно оптимизировать логистические процессы, повысить пропускную способность службы доставки и обеспечить значительную экономию средств. Добиться такого результата можно как внедрением новых технических решений, так и обучением персонала. В любом случае, какой бы целью ни был достигнут данный результат, он стоит внимания и является серьезным достижением сотрудника, особенно сейчас, когда внутренняя логистика разобрана детально и существуют прямые рекомендации по правильной организации технических процессов.

Похвастаться таким достижением могут как специалисты, работающие на должности заведующего складом, так и прочие сотрудники, причастные к логистике.

Пример № 7. Помощь в оптимизации маршрутов и сроков поставки.

Если при помощи специалиста была проведена оптимизация услуг доставки, это является существенным достижением. Выражаться это может в уменьшении затрат на доставку, сокращении времени по стандартным и часто эксплуатируемым маршрутам. А сам результат достигается путем внедрения новых средств и систем навигации, более слаженной работы специалистов в сфере транспортного обслуживания и доставки и т. д. Также специалисты, профессионально работающие в сфере логистики, могут гордиться своими достижениями при формировании эффективной базы поставщиков, стабилизации графиков доставок продукции и получении прочих схожих результатов.

Советы по составлению резюме

Если ваша трудовая деятельность, на первый взгляд, не содержит ярких достижений, которыми можно похвастаться прямо сейчас на полях резюме, не стоит отчаиваться. Вполне возможно, что вы просто не считаете достаточно значительными собственные заслуги, навыки и отдельные умения, которые стоило бы упомянуть и действительно похвастаться.

К примеру, один из сотрудников с пустой графой «Достижения» в резюме, на вопрос: «Чем вы можете гордиться в своей жизни?», — достаточно уверенно ответил следующее: «Я с нуля построил собственный загородный дом, накопив на него и закончив все работы всего за 5 лет, не имея никакого опыта в строительстве».

На первый взгляд, такое достижение может показаться рядовым. Но на деле можно сразу понять, что этот человек способен оптимизировать собственные доходы, чтобы накопить необходимые для строительства средства. Он способен распоряжаться собственным временем, контролировать труд других людей, выполняющих непосредственно строительные работы. Все это можно назвать достижением и, скорее всего, кандидат проявит себя с лучшей стороны на рабочем месте.