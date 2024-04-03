Цифровизация и стандартизация. Ключевые тренды в области управления проектами

Для данного направления характерно наличие определенных трендов развития, происходят непрерывное совершенствование существующих технологий, разработка принципиально новых решений, а отдельные методы, не сумевшие доказать на практике свою эффективность, уходят в историю. Как и любая другая сфера, управление проектами существует в условиях цикличности, когда ситуация на рынке повторяется вновь и вновь.

Стандартизация в управлении проектами

Длительное время советского периода нашей страны основной формой управления выступала командно-административная система, предусматривающая функционирование любых структур исключительно на основании команд вышестоящего уровня. Все это дополнялось особой, «красной» корпоративной культурой с обязательным наличием лидера и минимальным уровнем инициативы и активности на низших ступенях системы управления. На практике избавиться от такой модели управления значительно сложнее, чем кажется.

Недостаточно переписать нормативные документы, необходимо менять идеологию человека, а для этого должно смениться несколько поколений, в менеджмент должны прийти люди, выросшие в условиях рыночных отношений.

Создание гибких методологий не новость, но их практическое внедрение, если не считать декларируемый на бумаге переход, происходит достаточно медленно. Работа в командах еще больше строится на преклонении перед руководителем, чем на принципах открытости и доверительного отношения. На сегодня это одна из основных проблем российского менеджмента, причем это касается всех без исключения отраслей экономики.

Одним из способов исправления складывающейся ситуации является переход к стандартизации в области управления проектами.

В большинстве случаев российские ГОСТ представляют собой переведенные и незначительно адаптированные (или полностью скопированные) международные стандарты ISO различных серий (ISO:9001 — управление контролем качества, ISO:10006 — управление качеством и так далее).

Фактически любой нормативный стандарт международного уровня обладает своим российским аналогом.

В последнее время подобные руководящие документы все чаще пытаются внедрять на практике, а не просто ограничиваться декларированием следования им без фактических действий в этом направлении. Способствуют этому государственные программы инновационного развития.

Появление проектных моделей характерно для следующих отраслей:

здравоохранение;

образование;

транспорт;

строительство;

аграрный сектор.

Первые подобные проекты были запущены в стране в 2017 году, и с тех пор темпы внедрения только увеличиваются.

Если есть спрос на решения в области управления проектами, то появляются и соответствующие предложения.

Рынок сервисов управления проектами в России

Российские IT-продукты в сфере управления проектами создавались и ранее, их внедрение проводилось на отдельных предприятиях. Тем не менее массового создания таких решений не было по единственной причине — большое количество иностранных сервисов, например Jira, Basecamp, Worksection и других.

Антироссийские санкции привели к кардинальному изменению ситуации: иностранные компании начали массового покидать российский рынок или устанавливать такое количество ограничений, что о полноценной работе с сервисами не может быть и речи. Причем пользователи не имеют никаких гарантий, что их аккаунты не будут заблокированы в любой момент.

Отечественные представители IT-индустрии достаточно быстро отреагировали на ситуацию созданием собственных аналогов. В условиях стабильного спроса в работу стали включаться все новые разработчики программных проектов.

Сегодня системы управления проектами активно дорабатываются под потребности отдельных отраслей экономики, требования государственных структур и представителей частного бизнеса. Работа ведется внушительная.

Конечно, проблемных мест еще предостаточно, но уже через пару лет BPM-сервисы российского происхождения не будут уступать своим иностранным конкурентам. При этом они получат огромное преимущество — отсутствие санкций и полную уверенность бизнеса в их работоспособности вне зависимости от складывающейся геополитической ситуации в мире, ведь хранение всей информации осуществляется на территории России.

Эра искусственного интеллекта

Несмотря на отсутствие массового перехода на технологии нейросетей, бизнес оценил преимущества искусственного интеллекта для автоматизации рутинных операций при минимальных затратах.

В рамках деятельности проектных команд возможен перевод на ИИ ряда процессов:

генерация идей;

создание задач, проектных описаний;

выявление возможных потерь;

расчет величины рисков;

автоматизация аналитических процессов;

организация перевода;

выбор наиболее важного из документов;

подготовка презентаций и так далее.

Ряд BPM- и CRM-систем уже используют в своих алгоритмах искусственный интеллект, но пока такие решения носят единичный характер.

Популярность KPI

Результаты работы проектных команд показали их эффективность, в результате чего внедрение KPI (ключевых показателей эффективности) началось в организациях различных сфер деятельности.

Данные параметры влияют на размер зарплаты персонала и выступают дополнительными стимулами для увеличения производительности труда. Сегодня даже при отсутствии точных цифровых параметров, отражающих результаты работы, KPI активно применяют, стремясь использовать альтернативные способы оценки.

Применение ключевых показателей началось не вчера, но только в текущем десятилетии они стали действительно популярными и массовыми. Даже на уровне государственных органов власти используют такие оценочные показатели.

Среди основных трендов современной экономики необходимо выделить:

Цифровые трансформации.

В условиях активного развития IT-технологий происходят кардинальные трансформации. Автоматизация производственных и управленческих процессов позволяет существенно нарастить эффективность осуществляемой деятельности, частично разгрузить персонал, сократить общее количество ошибок, вызванных человеческим фактором, повысить качество конечного продукта.

На фоне роста эффективности и надежности цифровых технологий они активно используются в системе государственных услуг и государственного управления (сервис Госуслуги, цифровизация почты, внедрение электронного документооборота, цифровых тендерных закупок и так далее).

Вместе с этим увеличиваются и требования к уровню подготовки персонала для работы с подобными цифровыми решениями, растет количество информации, нуждающейся в хранении, как в пределах отдельного предприятия, так и во внешней среде, например при взаимодействии с клиентами. Параллельно растут требования по уровню защиты данных от киберугроз.

Расширение удаленной работы.

На фоне пандемии COVID-19 зародился новый тренд популяризации удаленной работы. Данный формат трудоустройства продемонстрировал свое удобство и эффективность, поэтому его активно применяют и сейчас.

Удаленная работа позволяет отказаться от аренды помещений, выстраивания системы контроля над персоналом, она требует только постановки задач и получения итогового результата. Зачастую не требуется даже физическое взаимодействие, так как информационный обмен обеспечивается в электронном виде.

Опыт периода COVID-19 показал, что эксперимент с работой из дома оказался удачным, и сегодня его активно используют по всему миру. Особенно актуальным он является для международных проектов, когда физически собрать всех участников процесса оказывается проблематично.

Big Data и аналитика данных.

Одним из трендов текущего десятилетия является внедрение технологий Big Data. Это инновационный инструмент аналитики больших объемов неструктурированных данных. В сфере управления проектами такие решения позволяют снизить издержки, оптимизировать риски и определить наиболее проблемные места, нуждающиеся в дополнительном внимании или совершенствовании. В результате профессия аналитика сегодня является одной из наиболее востребованных в крупных компаниях.

Наличие предварительного анализа помогает в значительной степени устранить фактор неопределенности, а значительные вычислительные мощности позволяют получить из массивов информации максимум ценных данных для оценки. Моделирование теоретических выкладок после этого позволяет определить, несколько эффективные решения выбраны.

Гибридные модели управления.

В управлении проектами нельзя выбрать одну модель, которая будет оптимальной в любой ситуации. Для каждой компании, каждого отдельного продукта характерны свои особенности (разница в бюджете, свободе действий, сроках реализации и так далее), поэтому и управление будет различным.

Внедрение гибридных моделей позволяет использовать лучшие решения из существующих методов, чтобы на их основе создать оптимальное решение для конкретного проекта. В этом случае команда проекта становится обладателем уникальной методики реализации управленческой деятельности, что положительно сказывается на итоговой результативности реализации.

Здесь необходимо учесть, что гибридные методики также не являются универсальными, поэтому решение для одного проекта с высокой степенью вероятности не позволит получить необходимый эффект применительно к другому проекту.

Выводы

Технологии все сильнее проникают в управление проектами. Это позволяет автоматизировать значительную часть процессов, повысить общую эффективность реализации. Вместе с этим возрастают требования к безопасности данных и уровню подготовки персонала.

Одними из наиболее перспективных направлений в области управления проектами являются цифровизация проектов и внедрение технологий искусственного интеллекта.