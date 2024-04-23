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Ведение бизнеса

Управление международными проектами: что нужно знать и что учитывать при организации процесса

С наступлением XXI века работа над проектом не требует собирать всех специалистов в одном офисе для организации рабочего процесса. Специалист, выполняющий поставленные задачи, может работать из дома в том же городе, где находится компания, из другого города, страны и даже континента.
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Управление международными проектами: что нужно знать и что учитывать при организации процесса
Управление международными проектами: что нужно знать и что учитывать при организации процесса

Возможности удаленного доступна позволяют искать специалистов по всему миру, подбирая лучшие предложения по квалификации исполнителей и стоимости их услуг.

Но вместе с тем организация международного проекта имеет множество сложностей и нюансов. Они касаются вопросов организации рабочего процесса, связи и постановки задач, возможности общения с носителями других языков, проведения или получения оплаты, что существенно усложнилось в последние годы в РФ. О том, как можно решить возникающие проблемы, поговорим в этом материале.

Что представляет собой международный проект

Международный проект, как и обычный, включает в себя определенные цели, задачи, сроки их реализации, предполагает ресурс-менеджмент и прочие обычные для него функции и задачи. Существенным же его отличием является то, что работать над ним могут компании, подрядчики и частные специалисты из разных стран, зачастую интернациональный состав проекта может охватывать 3–4 и более государств.

Возможность тесного и эффективного взаимодействия специалистов в этом случае становится возможной благодаря использованию программных средств для организации коммуникаций. Развитие IT-отрасли позволяет разрабатывать средства для организации полноценного сотрудничества и взаимодействия для компаний, работающих в самых разных отраслях деятельности.

Рекомендации по управлению международными проектами и особенности их реализации

Рассмотрим подробней 7 основных особенностей и рекомендаций, которые могут помочь руководителям организовать проектную деятельность, технические и прочие работы, наладить контроль надлежащего качества.

1. Проведение переговоров и организация коммуникаций

Взаимодействие с работниками из разных стран требует учета многих факторов — от разницы в языках до различий в культурных традициях и нормах поведениях. Поэтому при организации сотрудничества можно столкнуться со следующими проблемами организации переговоров:

  • сложности перевода. Даже если выбран единый язык общения, к примеру английский, это не дает гарантий полного взаимопонимания, так как разные люди могут иметь разный уровень знаний, особенно в технической сфере, а применение машинного перевода лишь усложняет задачи. Поэтому необходимо максимально внимательно подходить к постановке задач и организации совещаний;

  • ментальные различия. С одной стороны, может показаться, что менталитет должен быть абсолютно в стороне от деловых отношений, но накладки всегда есть. Представители разных стран и культур по-разному относятся к ведению переговоров, соблюдению иерархии. Различаться может даже подход к приветствиям: кому-то достаточно двух слов, а кто-то проводит целую церемонию, выражая уважение или предрасположенность. Не стоит забывать и о том, что в некоторых странах сроки выполнения работ представляют собой весьма условные значения;

  • традиции и религия. Еще две вещи, которые не стоит смешивать с бизнесом, но по-другому никак. Конфликты и обиды на религиозной почве и связанные с традициями могут вспыхивать быстро и выливаться в значительные сложности. Поэтому стоит изучать традиции и прочие особенности страны, с которой ведутся работы.

2. Управление ресурсами проекта

Планирование и управление ресурсами в проектах, объединяющих представителей нескольких государств, требует определенного подхода. Нужно учитывать, что в разных странах могут быть разные стоимости на одинаковые услуги, товары, сырье, материалы, разные виды налогообложения, условия организации продаж, ведения деловой деятельности и т. д.

Самым правильным подходом при организации управления ресурсами будет проведение оценки выгод и доступности ресурсов в разных странах, представители которых участвуют в проекте.

3. Управление рисками

При ведении международного проекта мы получаем весь объем стандартных рисков, а также дополнительную порцию, связанную с тем, что деятельность проводится в международном формате. Так, к рискам ведения международных проектов можно отнести следующее:

  • непонимание и проблемы в организации коммуникаций между людьми;

  • технические недостатки и сложности организации связи, решаемые посредствам современного ПО для личного общения, конференций, телефонии и прочих задач;

  • международные переводы также осложнились в силу ограниченности инструментов. Проблема может обернуться задержками, штрафами и прочим;

  • прочие проблемы юридического характера, возникающие по причинам разного законодательства и норм оформления в разных странах.

Не стоит забывать и о политической ситуации в разных регионах, климатических и прочих особенностях, способных повлиять на функциональность офиса, организацию передачи данных по информационным сетям и многое другое.

4. Бюджет проекта, сроки исполнения задач

При формировании бюджета и расходов необходимо учитывать не только особенности проекта, но и специфику региона, где происходит его реализация. Региональные особенности того или иного государства могут различаться по следующим параметрам:

  • разница валютных курсов, комиссия за конвертацию валют и сама возможность конвертации;

  • торговые, налоговые пошлины и прочие обязательные выплаты, которые могут существенно различаться;

  • комиссии банков и платежных систем, объемы максимальных и минимальных выплат, переводов;

  • показатели конкуренции, определяющие сроки и эффективность развития проекта.

Помочь нивелировать риски и обеспечить эффективное формирование и распределение бюджета поможет детальное планирование каждого этапа работ.

5. Особенности работы с командой

Формируя для проекта международную команду специалистов, необходимо учитывать юридические тонкости и нюансы выстраивания деловых отношений. Так, необходимо соблюдать законодательные нормы при приеме и увольнении сотрудников, заключении трудовых договоров. Несоблюдение обязательств или незнание законодательных норм послужит причиной для серьезных штрафов.

Также, работая с сотрудниками из разных стран, необходимо добиться общности графика или предоставления результатов. Нанимая фрилансеров и удаленных сотрудников, часто приходится сталкиваться со значительной разницей в часовых поясах. В такой системе необходимо четко выстраивать методы взаимодействия, чтобы обеспечивать слаженную работу офисов и отдельных работников в разных странах, в противном случае получить целостный результат и необходимый уровень оперативности практически невозможно.

6. Адаптация к условиям региона работы

Если для совместной работы выбран вариант, при котором работник, представитель клиента или иной специалист переезжает в основную страну реализации проекта, где находится центральный офис для работы на местах, то также возникают определенные сложности с адаптацией. Как правило, они сводятся к следующему:

  • изменение графика работы, а зачастую и часовых поясов, что требует определенного уровня акклиматизации, позволяющей настроить график активности;

  • изменение бытовых условий, от особенностей пользования общественным транспортом до графика работы магазинов и прочих заведений;

  • изменение климата, что может оказать существенное влияние, если человек из определенной среды попадает совершенно в другую;

  • изменение эпидемиологической ситуации, включая распространенность вирусных и инфекционных заболеваний, к которым у человека не может быть устойчивого иммунитета.

Все это сводится к тому, что при реализации схемы с физическим привлечением иностранных сотрудников необходимо быть готовым к периодическим сложностям в их работе. К примеру, человек может просто заболеть, опоздать из-за незнания графика движения транспорта и других особенностей городской инфраструктуры и прочих тонкостей. Лучше заранее учесть такие риски и быть готовым к различным негативным сценариям, чтобы они не повлияли на общий результат.

7. Изменяемость среды с учетом региональной специфики

При работе над международным проектом требуется учитывать специфику каждого государства и географического региона, где присутствуют активы компании, офисы, сотрудники и прочие ресурсы. Учитывать потребуется как политическую обстановку и ее изменения, которые зачастую бывают достаточно резкими, так и прочие особенности. К этим особенностям относятся юридическое право, системы оплаты труда, климатические особенности, менталитет и многое другое.

Необходимость предусматривать все возможные изменения среды внутри и вне компании и проекта ложится на плечи руководителей. Поэтому крайне важно проводить периодическую и комплексную аналитику изменений. Также потребуется заранее учитывать характерные особенности региона, закладывать потенциальные риски и изменения в политику развития проекта.

Если не учитывать возможные изменения и заранее не прописывать меры и способы реагирования на них, это может повлечь дополнительные риски. Как результат, можно столкнуться с превышением бюджета, материальными потерями, штрафами, продлением сроков достижения поставленных задач. Поэтому на роль руководителей необходимо принимать не только квалифицированных в непосредственной отрасли работ специалистов, но и людей, знакомых со спецификой региона, либо иметь представителей на местах, мнению которых можно доверять.

Подводя итог

Даже опытные управленцы, ранее занимавшиеся развитием крупных, но локальных проектов, начиная работать с ними в международном масштабе, сталкиваются со множеством трудностей. Как было сказано выше, международный проект имеет все те же проблемы, что и любой другой, но и множество дополнительных сложностей сверх этого. Поэтому, какой бы высокой ни была квалификация специалистов-управленцев, потребуется достаточный период адаптации и выстраивания методов работы.

Несмотря на сложности, выход на дополнительные рынки, расширение поля деятельности, всегда стоят вкладываемых в этот процесс усилий. Так, можно не только увеличить прибыль, если поставлена такая цель, но и добиться большей узнаваемости бренда, повысить его авторитет, сократить издержки и нарастить производственные мощности в более выгодных условиях. Вместе с тем это возможность снизить затраты на услуги специалистов, найдя талантливых работников в развивающихся странах, где средний уровень дохода ниже.

Какой бы ни была цель и какие бы методы ни использовались, мы рекомендуем применять современные средства коммуникаций, контроля и мониторинга проектов.

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