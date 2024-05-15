Применение метода Критического Пути в управлении проектами

Любой проект является многозадачным, и часть задач находится во взаимной зависимости. В результате одни из них оказывают воздействие на решение других. Те из задач, что имеют наибольшее значение, должны находиться под непрерывным контролем.

Выполнение всего этого объема работ требует значительных усилий, четкого планирования действия, соблюдения заранее установленных сроков реализации.

Добиться всего этого позволяет использование методики критического пути. Рассмотреть его необходимо более подробно.

Методика критического пути. Что это?

Метод критического пути (Critical Path Method) выступает алгоритмом планирования, обеспечивающим возможность точного установления сроков реализации проектов, предусматривающих существование длинных цепочек взаимосвязанных задач, носящих название критических цепей.

На сегодня это один из самых востребованных методов организации управления проектами. Чаще всего его применяют в рамках реализации PERT-анализа как один из элементов проводимой оценки.

Достижение необходимой точности расчета обеспечивается за счет упрощения критической цепи — ее разложения на составные части. Данная работа называется декомпозицией и является темой для полноценного самостоятельного изучения.

История критического пути

Впервые метод критического пути был анонсирован американскими экономистами М. Р. Уокером и Дж. Э. Келли младшим в самом конце 50-х годов XX века. Исследователи представляли крупный бизнес, компании DuPont и Remington Rand, поэтому их работа имела в первую очередь практическую направленность.

В этот период химический концерн DuPont получил в свое распоряжение один из первых компьютеров UNIVAC1 и находился в поиске путей его применения в интересах компании. Основное внимание было уделено возможности планирования, проведения оценки и формирования графиков. М. Уокер должен был определить, возможно ли программирование машины на выполнение этих задач.

На протяжении нескольких месяцев шла работа над проектом, основным критерием которого стало соотношение времени и стоимости. В результате было предложено решение о концентрации усилий на «правильных» задачах, что позволяет не только снизить время реализации проекта, но и практически не увеличивать его стоимость. Оставалось только вычленить «правильные» задачи из общего объема.

Необходимо отметить, что подобная методика ранее уже использовалась, как компанией DuPont, так и в рамках создания в Соединенных Штатах ядерного оружия.

Стоит отметить, что практического применения данный проект не получил, сказалась высокая сложность его реализации для технологий того времени, для компьютера UNIVAC1 требовалось около 350 рабочих часов для проведения расчетов. Не имеющий дальнейших перспектив проект был свернут.

В 1959 году проект одной из первых в мире CRM решила реанимировать компания Mauchli&Associates. Она планировала вывести ее в коммерческий сегмент, концентрируя внимание на оптимизации временных затрат.

В дальнейшем данная методика нашла самое широкое распространение в планировании на предприятиях различных отраслей: строительство, IT-деятельность, производство вооружений, проектирование крупных промышленных объектов и так далее.

Сущность методики критического пути

Суть данного метода заключается в выявлении критически взаимосвязанных задач, формирующих единую цепочку для их отражения в планировании проекта. На практике установление множественных комбинаций связанных задач невозможно без применения IT-решений. С целью же повышения визуальной доступности получаемого результата применяется сетевой график, называемый диаграммой Ганта.

В процессе расчета критического пути требуется сформировать модель проекта, создание которой осуществляется на основе описания по нескольким направлениям:

список задач или набор действий, где полученный результат одной задачи является стартовой точки для следующего действия;

время, необходимое для решения каждой из поставленных в цепочке задач или выполняемых действий;

взаимная зависимость задач друг с другом, то есть отражение перехода от одного действия к последующему;

промежуточные узлы или достигнутые конкретные результаты.

На основании всех этих данных выстраивается оптимальный путь следования в цепочке задач, обеспечивающих минимизацию потребленного времени.

В ряде научных источников можно встретить указание на то, что критический путь является наиболее продолжительной чередой реализуемых операций в рамках проекта, но такое определение способно только ввести человека в заблуждение.

Данная трактовка сложна для правильного восприятия, так как фактически под длиной пути понимается соединение вершин графика таким образом, чтобы обеспечить минимальное время прохождения всего пути. При этом вариативность достижения поставленной задачи предусматривает существование множества версий.

Для лучшего восприятия сущности критического пути целесообразно рассмотреть его на конкретном примере.

Допустим, существует сеть из множества точек, каждая из которых является конкретной задачей. Соединение двух точек является временем реализации. Для оптимизации общего времени реализации проекта необходимо построить такой путь, при котором будут пройдены все точки при минимальной длине суммарного пути.

Если задача коммивояжера предусматривает поиск кратчайшего пути между двумя точками, при условии игнорирования ненужных точек, то метод критического пути требует прохождения через все точки. От этого и название — «самый длинный путь».

Какой путь критический

Некритическими принято называть те участки цепи, перемещение которых не оказывает никакого влияния на сроки завершения проекта. В результате их реализация может осуществляться в любое удобное время и с любой скоростью, так как изменений итоговых сроков выполнения всех этапов проекта не произойдет.

Подобные задачи в рамках проекта рассматриваются в качестве резервных.

В свою очередь, изменение сроков реализации проекта в результате изменений одного из участков пути последний признается критическим.

Чаще всего для критических задач характерно существование взаимных связей с другими задачами, то есть они оказывают воздействие на время ее начала или завершения. В ряде случаев действия сопряжены с неизменными величинами, повлиять на которые не представляется возможным: например, нельзя изменить время восхода или захода солнца.

Совокупность критических задач, формирующих единую цепочку, является критическим путем.

Количество таких путей для проектов не ограничивается, а их реализация возможна последовательно или параллельно для нескольких процессов. Часть задач допускается в обособленном варианте, например с необходимостью исполнения в назначенное время с минимальной зависимостью от решения других задач.

Основным преимуществом методики последовательного пути выступает возможность построения из существующих задач единственной цепочки последовательных действий или использования совокупности «водопадов», для каждого из которых предусмотрено наличие точки начала и окончания.

В качестве примера можно рассмотреть необходимость проведения ремонта автомобиля. В этом случае необходимо решить несколько задач: подобрать хорошую мастерскую, провести диагностику неисправности, приобрести необходимые запчасти и после этого выполнить ремонт.

Каждая из этих задач является критической, так как невозможно добиться поставленной цели без выполнения каждой из них. Например, невозможно провести ремонт, не купив запчасти, а покупка последних может быть проведена только после того, как диагностирована причина неисправности.

В результате происходит последовательное выполнение цепочки действий. Суммирование времени выполнения каждого из этапов приводит к получению общего времени реализации проекта. Если сроки одного из этапов меняются, обновляется и итоговое время всего проекта.

Применение методики критического пути в планировании проектов

В первую очередь, применение метода предусматривает предварительное разложение всего проекта на отдельные компоненты. В этом случае появляется возможность упростить и повысить точность прогнозирования сроков реализации каждого из этапов, нужных ресурсов, определить объем и вид необходимых действий, порядок коммуникаций и так далее.

Во-вторых, необходимо установить задачи, имеющие критическое значение, выявить их взаимные связи. Вместе с увеличением количества обнаруженных нюансов повышается точность планирования.

В-третьих, результатом проводимой работы становится оптимизированный по всем параметрам план, в котором отражаются потенциальные сроки реализации, основные точки, имеющие наибольшую важность. За счет этого упрощается процесс управления проектом.

Единственный момент, требующий повышенного внимания, — необходимость правильной визуализации задач.