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Ведение бизнеса

PESTEL-анализ: как построить стратегию и не опозориться. Объясняем на примере борща

PESTEL-анализ — это инструмент, помогающий оценить влияние внешней среды на бизнес. Он включает шесть категорий факторов: политические, экономические, социальные, технологические, экологические и правовые.

✔ Почему PESTEL?

Это аббревиатура, в которой спрятались шесть видов факторов, влияющих на бизнес. Компаниям нужно тщательно их продумывать, чтобы минимизировать риски:

P — Political
E — Economic
S — Social
T — Technological
E — Environmental
L — Legal

Этот анализ применяется при разработке бизнес-стратегий; оценке жизнеспособности проектов; планировании маркетинговых кампаний; подготовке к выходу на новые рынки; при составлении планов развития (расширения или даунсайзинга); анализе конкурентной среды.

Он позволяет компаниям учитывать внешние факторы при принятии стратегических решений.

Грубо говоря, PESTEL — это чек-лист, по которому нужно проводить свой продукт до вывода на рынок или в любой другой подходящей ситуации. По 6 факторам проверяем, не лезем ли мы в бурю с бумажным зонтиком.

✔ Как делать PESTEL-анализ

Мы увидели, как нужно анализировать. Но как это сделать самостоятельно? Разложили по полочкам:

  • Определите цель анализа. Например, оценка рисков при выходе на новый рынок.

  • Соберите информацию. Изучите политические, экономические, социальные, технологические, экологические и правовые аспекты, влияющие на ваш бизнес.

  • Оцените влияние факторов. Определите, какие из них представляют наибольшую угрозу или возможность.

  • Разработайте стратегию. На основе анализа адаптируйте бизнес-план для минимизации рисков и использования возможностей.

Аналогом PESTEL-подхода может выступить SWOT-анализ.

✔ Пример PESTEL-анализа

Представьте, вы хотите открыть доставку борща в Калифорнии. Разберемся «по Пестелю»:

  • Политика. Государство поддерживает малый бизнес — хорошо! Но нужно оформить кучу бумаг — не очень.

  • Экономика. Высокий уровень дохода — платёжеспособная аудитория. Но аренда кухни будет стоить как старый Boeing.

  • Социум. Борщ для Америки звучит экзотично, можно подать как «русский суперфуд».

  • Технологии. Все делают заказы через приложения — значит, нужна быстрая и удобная доставка.

  • Экология. Нельзя использовать пластик. Наливаем борщ в бамбуковые миски.

  • Закон. Надо пройти санитарную проверку. Не забудьте шапочку!

А вот и наш конечный продукт! Выводы напрашиваются сами

Вот и всё! Теперь вы знаете, что PESTEL-анализ — не просто умное слово, которое круто вставить в презентацию. Это способ понять, что происходит вокруг вашего бизнеса, и не нарваться на штраф, банкротство или «ой, мы не знали, что тут нельзя работать по воскресеньям».

Планируйте, контролируйте, развивайтесь. С этим поможет наш сервис Projecto.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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