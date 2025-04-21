PESTEL-анализ: как построить стратегию и не опозориться. Объясняем на примере борща

✔ Почему PESTEL?
Это аббревиатура, в которой спрятались шесть видов факторов, влияющих на бизнес. Компаниям нужно тщательно их продумывать, чтобы минимизировать риски:
P — Political
E — Economic
S — Social
T — Technological
E — Environmental
L — Legal
Этот анализ применяется при разработке бизнес-стратегий; оценке жизнеспособности проектов; планировании маркетинговых кампаний; подготовке к выходу на новые рынки; при составлении планов развития (расширения или даунсайзинга); анализе конкурентной среды.
Он позволяет компаниям учитывать внешние факторы при принятии стратегических решений.
Грубо говоря, PESTEL — это чек-лист, по которому нужно проводить свой продукт до вывода на рынок или в любой другой подходящей ситуации. По 6 факторам проверяем, не лезем ли мы в бурю с бумажным зонтиком.
✔ Как делать PESTEL-анализ
Мы увидели, как нужно анализировать. Но как это сделать самостоятельно? Разложили по полочкам:
Определите цель анализа. Например, оценка рисков при выходе на новый рынок.
Соберите информацию. Изучите политические, экономические, социальные, технологические, экологические и правовые аспекты, влияющие на ваш бизнес.
Оцените влияние факторов. Определите, какие из них представляют наибольшую угрозу или возможность.
Разработайте стратегию. На основе анализа адаптируйте бизнес-план для минимизации рисков и использования возможностей.
Аналогом PESTEL-подхода может выступить SWOT-анализ.
✔ Пример PESTEL-анализа
Представьте, вы хотите открыть доставку борща в Калифорнии. Разберемся «по Пестелю»:
Политика. Государство поддерживает малый бизнес — хорошо! Но нужно оформить кучу бумаг — не очень.
Экономика. Высокий уровень дохода — платёжеспособная аудитория. Но аренда кухни будет стоить как старый Boeing.
Социум. Борщ для Америки звучит экзотично, можно подать как «русский суперфуд».
Технологии. Все делают заказы через приложения — значит, нужна быстрая и удобная доставка.
Экология. Нельзя использовать пластик. Наливаем борщ в бамбуковые миски.
Закон. Надо пройти санитарную проверку. Не забудьте шапочку!
Вот и всё! Теперь вы знаете, что PESTEL-анализ — не просто умное слово, которое круто вставить в презентацию. Это способ понять, что происходит вокруг вашего бизнеса, и не нарваться на штраф, банкротство или «ой, мы не знали, что тут нельзя работать по воскресеньям».
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