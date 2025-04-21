PESTEL-анализ: как построить стратегию и не опозориться. Объясняем на примере борща

✔ Почему PESTEL?

Это аббревиатура, в которой спрятались шесть видов факторов, влияющих на бизнес. Компаниям нужно тщательно их продумывать, чтобы минимизировать риски:

P — Political

E — Economic

S — Social

T — Technological

E — Environmental

L — Legal

Этот анализ применяется при разработке бизнес-стратегий; оценке жизнеспособности проектов; планировании маркетинговых кампаний; подготовке к выходу на новые рынки; при составлении планов развития (расширения или даунсайзинга); анализе конкурентной среды.

Он позволяет компаниям учитывать внешние факторы при принятии стратегических решений.

Грубо говоря, PESTEL — это чек-лист, по которому нужно проводить свой продукт до вывода на рынок или в любой другой подходящей ситуации. По 6 факторам проверяем, не лезем ли мы в бурю с бумажным зонтиком.