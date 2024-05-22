Как эффективно применять SWOT-анализ в управлении компанией

Где-то в идеальном мире идеальные руководители принимают именно такие решения, но в реальности всё бывает сложнее. Всегда найдутся факторы, которые сбивают с толку, а иногда исходные данные сами по себе вызывают сомнения. Но свет в конце тоннеля всё же есть! А именно есть инструменты, которые помогают сразу учитывать множество условий и принимать наиболее сбалансированные решения. Одним из таких является SWOT-анализ. Рассказываем, что это такое и как его применять в управлении.
Что такое SWOT-анализ: метод планирования или инструмент подготовки данных?
Для начала давайте разберемся с расшифровкой английской аббревиатуры SWOT:
Strengths (сильные стороны)
Weaknesses (слабые стороны)
Opportunities (возможности)
Threats (угрозы)
При этом сильные и слабые стороны — это внутренние факторы, которыми вы можете управлять. А вот возможности и угрозы находятся вне вашего контроля, могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на ситуацию.
В разных областях люди используют SWOT-анализ для планирования — от бизнеса до личных целей. Но, пожалуй, главное понимать, что SWOT не создает планы, а помогает собрать информацию для принятия решений. Такой подход дает полное понимание ситуации и помогает выделить лучшие решения, учитывая все аспекты. В конечном счете, вы получаете наглядную картину, что позволяет принимать обдуманные решения.
Важно понимать, что SWOT-анализ не является методом планирования. Это скорее инструмент для качественной подготовки данных, на основе которых будут приниматься те или иные управляющие решения.
Визуально SWOT-анализ представляет собой таблицу из четырех квадратов. В одной части вы записываете внутренние факторы (как плюсы, так и минусы), а в другой — внешние (возможности и угрозы). Порядок расположения столбцов не строгий. Главное, чтобы вам было удобно и понятно, где что.
Да, SWOT-анализ может быть разным в зависимости от ваших целей и времени, которые вы готовы потратить на исследование.
Экспресс-анализ. Это когда вы делаете таблицу со своими сильными и слабыми сторонами, без учета внешних факторов. Так вы быстро сможете понять, на чем можно сделать ставку и выделить точки роста.
Сводный анализ. Здесь вы сравниваете свои сильные и слабые стороны с конкурентами. Это позволяет понять, где вы выигрываете или проигрываете и как можно улучшить свою позицию.
Комплексный анализ. Это самый подробный анализ, который учитывает как внешние, так и внутренние факторы. Здесь используются числовые данные и другие показатели для большей точности.
В зависимости от того, насколько глубоко вы хотите копать и какие факторы исследовать, анализ может быть качественным, количественным или корреляционным. А если говорить о том, на что направлен анализ, то он может быть только внутренним (оценка ваших собственных сильных и слабых сторон), только внешним (оценка внешних возможностей и угроз) или включать в себя оба типа факторов.
Где применять SWOT-анализ и каких целей с ним можно достичь
SWOT-анализ может быть полезным практически во всех областях жизни. Вот несколько примеров:
в маркетинге: чтобы понять, какие преимущества и недостатки есть у вашего продукта или услуги, и какие возможности и угрозы есть на рынке
в планировании: как стратегическом, так и оперативном, чтобы оценить текущее положение и разработать планы
в науке и медицине: для изучения факторов, влияющих на результаты исследований или лечения
в управлении проектами: чтобы оценить риски и возможности на каждом этапе
в политике: для анализа ситуации и разработки политической кампании
в личной жизни: чтобы понять свои сильные и слабые стороны, принять верное решение о смене работы или грамотно спланировать самостоятельное путешествие
Подытожим, что еще можно с помощью SWOT-анализа:
получить объективную картину ситуации и оценить свой потенциал
оценить имеющиеся ресурсы и предвидеть последствия решений
разработать планы быстрого реагирования или стратегии на длительный срок
выявить сильные и слабые стороны, как у себя, так и у конкурентов
подготовить презентацию продукта или услуги для инвесторов или покупателей
эффективно решать проблемы и повышать эффективность управленческих решений
повышать эффективность любых управленческих решений и планов
При этом SWOT-анализ, как и любой другой инструмент в планировании и управлении проектами, имеет свои плюсы и минусы, давайте разберемся.
Преимущества SWOT-анализа
простота и наглядность: этот метод легко понять и использовать, потому что все факторы собраны в одной таблице.
универсальность: SWOT-анализ применим в любых сферах жизни, не только в стратегическом планировании.
гибкость: вы сами выбираете уровень детализации в зависимости от задачи или проблемы. Если нужно, вы можете внести в анализ количественные и качественные показатели и сложные расчеты для более точного представления о ситуации.
легкость в использовании: для составления SWOT-таблицы вам не нужны специальные знания или инструменты, подойдет просто лист бумаги или доска.
Недостатки SWOT-анализа:
отсутствие плана действий: на выходе SWOT-анализ не дает вам списка конкретных задач к выполнению, это просто инструмент для анализа текущей ситуации.
отсутствие динамики: как правило, с помощью SWOT вы анализируете какое-то конкретное состояние – в прошлом, в настоящем или в будущем. Никакой динамики он отобразить не может.
ограничение на один объект: таблица SWOT относится только к конкретному объекту, поэтому при наличии множества объектов связь между ними может быть легко утеряна. При этом, чем больше факторов учитывается, тем сложнее воспринимать и анализировать информацию, что может привести к потере каких-то важных нюансов.
ограниченность качественной информации: SWOT-анализ склонен к оценке качественных характеристик объектов, что может быть недостаточно информативным.
необходимость в объективной аналитической базе: чтобы учесть все факторы, необходим опыт и аналитические навыки, иначе могут возникнуть ошибки из-за неполной картины.
риск потери эффективности при ситуативном использовании: многие руководители применяют SWOT-анализ только на начальном этапе, забывая о его дальнейшем использовании, что снижает его эффективность.
Рекомендации для правильного применения SWOT-анализа при управлении компанией
Ловите краткий гайд о том, как эффективно применять SWOT-анализ в компании:
привлекайте профильных специалистов: это гарантирует адекватность исходных данных. Не нужно анализировать то, что вы не понимаете. Если речь идёт о финансовых показателях, привлекайте финансиста. А если ваша цель – оптимизировать производственные процессы, сразу идите в цех к главному инженеру.
проверяйте актуальность и адекватность данных. Перед записью в таблицу удостоверьтесь, что информация актуальна и соответствует реальной ситуации. Лучше всего подкреплять факты числовыми данными, если это возможно.
выбирайте конкретные и достижимые цели. SWOT-анализ не сотворит чуда, если вы сами пока не понимаете, что вам нужно сделать и в какие сроки.
фокусируйтесь на главном: выделяйте основные аспекты и концентрируйтесь на них. Не нужно писать в таблицу всё подряд – это может перегрузить ваше восприятие и отвлечь от важного.
принимайте решение после анализа: SWOT нужен для того, чтобы выработать, подтвердить или опровергнуть такое решение. А не наоборот.
Надеемся, мы смогли вам показать, в чем состоит практическая ценность SWOT-анализа для управленцев. Когда вы сталкиваетесь с трудной проблемой или задачей, делайте список сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, связанных с этой ситуацией. Это поможет вам понять, какие могут быть последствия. Если все хорошо, то можно принимать решение. Если нет, ищите другое решение, и тогда новый SWOT-анализ вам в помощь!
В заключении хотим еще раз вам напомнить, что SWOT-анализ не умеет вырабатывать никаких решений или планов, он только помогает их принимать. Если вам нужен более функциональный инструмент для планирования задач и отслеживания динамики работы бизнеса, то лучше обратиться к специальным программам или сервисам.
Комментарии1
Любой инструмент лишь помогает принимать решения. С другой стороны, возникла мысль такого толка🤔
Понятно, что это не истина в последней инстанции, но мысль интересная😏