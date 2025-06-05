Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тысяч рублей

Что это значит для бизнеса?

В России фиксируют устойчивый рост доходов: по прогнозу Финансового университета при Правительстве РФ, средняя зарплата в стране по итогам 2025 года может преодолеть отметку в 105 000 рублей. Цифра озвучена доцентом кафедры общественных финансов Игорем Балыниным в интервью РИА Новости.

«В 2024 году средняя заработная плата составила 87 952 рубля. Прирост к предыдущему году — порядка 18%. Полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей. Если так сложится, мы увидим в номинальном исчислении 19% прирост», — прокомментировал эксперт.

Почему это важно?

Повышение зарплат опережает инфляцию — а значит, у россиян реально растут доходы. Это не просто формальность в отчетах: рост материального благополучия напрямую влияет на потребительское поведение, мотивацию персонала и финансовые ожидания соискателей.

Кто-то тратит дополнительные деньги на улучшение качества жизни, кто-то — копит, кто-то делает и то, и другое. А вот бизнесу важно учитывать все эти сценарии, особенно в области HR-аналитики, компенсаций и планирования бюджета.