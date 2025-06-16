Юристы разрешили дневной сон в офисе. Рассказываем, как не вылететь за это с работы
Если вы хоть раз мечтали прикорнуть в обед — теперь у вас есть юридическое основание. По словам юриста Ольги Владимировой (Headhunter), работник может использовать обеденный перерыв по своему усмотрению — и сон не входит в список нарушений.
«Это личное время сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей», — поясняет специалист.
Хотите — обедайте, хотите — дремлите, хотите — выходите на прогулку. Но, как это часто бывает с хорошими новостями, есть несколько «но».
📌 Когда спать можно?
Во время обеденного перерыва, если в трудовом распорядке предусмотрена пауза.
Если вы не заняты на опасном производстве, где сон (даже в обед) может быть расценён как угроза безопасности.
Если внутренние регламенты компании не запрещают отдых на рабочем месте — даже в обеденное время.
Иными словами, закон — за вас, но локальные правила работодателя могут сыграть против. Убедитесь, что в вашем офисе нет прямого запрета.
⚠️ Когда сон на работе — это риск?
Вы работаете в зоне повышенной опасности. Промышленное оборудование, лаборатории, транспорт — здесь даже обеденный сон может считаться нарушением.
Ваш руководитель — против. Да, закон на вашей стороне, но корпоративная культура — тоже фактор. Лучше уточнить и не превращать отдых в конфликт.
Вы не уходите с рабочего места. Если вы дремлете за столом, в зоне видимости клиентов или коллег, — возможны жалобы. Лучше выбрать нейтральное, малолюдное место (или уединённое пространство, если оно предусмотрено).
🧠 А что говорят врачи?
Сон в течение дня — не прихоть, а полезная привычка, особенно если вы не выспались ночью. Короткий 15–20-минутный отдых восстанавливает концентрацию, снижает уровень стресса и повышает продуктивность.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии7
А можно спать дома, но чтобы за это платили?
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