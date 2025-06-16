Юристы разрешили дневной сон в офисе. Рассказываем, как не вылететь за это с работы

Можно ли спать на работе и остаться в рамках закона? Оказывается — да! Но не всё так просто: объясняем, кому можно прикорнуть, как не нарваться на дисциплинарку и почему короткий сон — это не лень, а польза.

Если вы хоть раз мечтали прикорнуть в обед — теперь у вас есть юридическое основание. По словам юриста Ольги Владимировой (Headhunter), работник может использовать обеденный перерыв по своему усмотрению — и сон не входит в список нарушений.

«Это личное время сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей», — поясняет специалист.

Хотите — обедайте, хотите — дремлите, хотите — выходите на прогулку. Но, как это часто бывает с хорошими новостями, есть несколько «но».

📌 Когда спать можно?

Во время обеденного перерыва , если в трудовом распорядке предусмотрена пауза.

Если вы не заняты на опасном производстве , где сон (даже в обед) может быть расценён как угроза безопасности.

Если внутренние регламенты компании не запрещают отдых на рабочем месте — даже в обеденное время.

Иными словами, закон — за вас, но локальные правила работодателя могут сыграть против. Убедитесь, что в вашем офисе нет прямого запрета.

⚠️ Когда сон на работе — это риск?

Вы работаете в зоне повышенной опасности. Промышленное оборудование, лаборатории, транспорт — здесь даже обеденный сон может считаться нарушением. Ваш руководитель — против. Да, закон на вашей стороне, но корпоративная культура — тоже фактор. Лучше уточнить и не превращать отдых в конфликт. Вы не уходите с рабочего места. Если вы дремлете за столом, в зоне видимости клиентов или коллег, — возможны жалобы. Лучше выбрать нейтральное, малолюдное место (или уединённое пространство, если оно предусмотрено).

🧠 А что говорят врачи?

Сон в течение дня — не прихоть, а полезная привычка, особенно если вы не выспались ночью. Короткий 15–20-минутный отдых восстанавливает концентрацию, снижает уровень стресса и повышает продуктивность.