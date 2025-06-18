Средний заработок по‑новому: что меняется с 1 сентября и как не ошибиться в расчетах

💡 С 1 сентября меняются правила расчета среднего заработка для отпускных и выходного пособия. Формулы – новые, ответственность – старая: неверный расчёт = штрафы и жалобы. Разбираем, что именно пересчитывать, какие данные брать и как подготовить бухгалтерию до осени.

Правительство утвердило новые правила определения среднего заработка, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся актуальными до 1 сентября 2031 года. Изменения касаются двух ключевых выплат: выходного пособия и отпускных.

1. Выходное пособие

Новая формула:

Средний месячный заработок =

средний дневной заработок × среднее количество рабочих дней в месяце

Что учитывать:

Средний дневной заработок берётся по текущим правилам – из фактически начисленной суммы и фактических рабочих дней.

«Среднее количество рабочих дней» = календарная норма, а не конкретный график сотрудника.

2. Отпускные при суммированном учёте времени

Для сотрудников с учётом часов по кварталу, полугодию или году вводится иной порядок:

Средний заработок =

средний заработок в час × среднее число рабочих часов в месяце

Пояснение:

«Средний заработок в час» считают исходя из начисленной суммы и часов за расчётный период.

«Среднее число рабочих часов» – это средняя месячная норма часов, установленная производственным календарём.

Почему важно подготовиться заранее

Риски Последствия Неверные выплаты Пеня, штрафы, претензии работников Ошибки в отчётности в ФСС и ФНС Требования на уточнение, блокировка счетов Нарушение сроков выплаты Административные штрафы на должностных лиц

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