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Расчеты с работниками

Средний заработок по‑новому: что меняется с 1 сентября и как не ошибиться в расчетах

💡 С 1 сентября меняются правила расчета среднего заработка для отпускных и выходного пособия. Формулы – новые, ответственность – старая: неверный расчёт = штрафы и жалобы. Разбираем, что именно пересчитывать, какие данные брать и как подготовить бухгалтерию до осени.
Средний заработок по‑новому: что меняется с 1 сентября и как не ошибиться в расчетах
Источник: freepik / ededchechine

Правительство утвердило новые правила определения среднего заработка, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся актуальными до 1 сентября 2031 года. Изменения касаются двух ключевых выплат: выходного пособия и отпускных.

1. Выходное пособие

Новая формула:

Средний месячный заработок =
средний дневной заработок × среднее количество рабочих дней в месяце

Что учитывать:

  • Средний дневной заработок берётся по текущим правилам – из фактически начисленной суммы и фактических рабочих дней.

  • «Среднее количество рабочих дней» = календарная норма, а не конкретный график сотрудника.

2. Отпускные при суммированном учёте времени

Для сотрудников с учётом часов по кварталу, полугодию или году вводится иной порядок:

Средний заработок =
средний заработок в час × среднее число рабочих часов в месяце

Пояснение:

  • «Средний заработок в час» считают исходя из начисленной суммы и часов за расчётный период.

  • «Среднее число рабочих часов» – это средняя месячная норма часов, установленная производственным календарём.

Почему важно подготовиться заранее

Риски

Последствия

Неверные выплаты

Пеня, штрафы, претензии работников

Ошибки в отчётности в ФСС и ФНС

Требования на уточнение, блокировка счетов

Нарушение сроков выплаты

Административные штрафы на должностных лиц

Чек‑лист для бухгалтерии и HR

  1. Обновить расчётные формулы в учётной системе до конца августа.

  2. Проверить настройки нормы дней/часов на 2025–2031 гг.

  3. Провести внутреннее тестирование: сделать контрольный расчёт отпускных и пособия по новым правилам.

  4. Обучить расчётчиков: короткий вебинар или памятка с формулами.

  5. Дополнить локальные нормативные акты (ПВТР, положение об оплате труда) ссылкой на новые правила.

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Самара Комарова
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