Средний заработок по‑новому: что меняется с 1 сентября и как не ошибиться в расчетах
Правительство утвердило новые правила определения среднего заработка, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся актуальными до 1 сентября 2031 года. Изменения касаются двух ключевых выплат: выходного пособия и отпускных.
1. Выходное пособие
Новая формула:
Средний месячный заработок =
средний дневной заработок × среднее количество рабочих дней в месяце
Что учитывать:
Средний дневной заработок берётся по текущим правилам – из фактически начисленной суммы и фактических рабочих дней.
«Среднее количество рабочих дней» = календарная норма, а не конкретный график сотрудника.
2. Отпускные при суммированном учёте времени
Для сотрудников с учётом часов по кварталу, полугодию или году вводится иной порядок:
Средний заработок =
средний заработок в час × среднее число рабочих часов в месяце
Пояснение:
«Средний заработок в час» считают исходя из начисленной суммы и часов за расчётный период.
«Среднее число рабочих часов» – это средняя месячная норма часов, установленная производственным календарём.
Почему важно подготовиться заранее
Риски
Последствия
Неверные выплаты
Пеня, штрафы, претензии работников
Ошибки в отчётности в ФСС и ФНС
Требования на уточнение, блокировка счетов
Нарушение сроков выплаты
Административные штрафы на должностных лиц
Чек‑лист для бухгалтерии и HR
Обновить расчётные формулы в учётной системе до конца августа.
Проверить настройки нормы дней/часов на 2025–2031 гг.
Провести внутреннее тестирование: сделать контрольный расчёт отпускных и пособия по новым правилам.
Обучить расчётчиков: короткий вебинар или памятка с формулами.
Дополнить локальные нормативные акты (ПВТР, положение об оплате труда) ссылкой на новые правила.
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