31 декабря — выходной? Минтруд взялся за новогодние послабления
Последний рабочий день года — тот самый, когда пытаются закрыть всё: документы, отчёты, задачи и глаза на усталость. Но, возможно, скоро этот аврал официально отменят.
На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года глава Минтруда Антон Котяков сообщил:
«В 2025 году 31 декабря будет выходным днём. И в 2026‑м постараемся сделать так же».
Министр добавил: идея в том, чтобы россияне смогли спокойно подготовиться к празднику, провести время с семьёй.
Что это значит для бизнеса
🎯 Если 31 декабря станет выходным:
сотрудники получат время на подготовку без ущерба для продуктивности;
бухгалтерии и кадровикам придётся пересчитать норму рабочего времени;
графики отпусков и смен — пересмотреть с учётом короткого месяца.
Для компаний с гибким графиком всё проще: можно сократить день, сделать дежурства или перевести задачи на автомат.
Кому особенно важно знать про изменения
HR-специалистам — нужно корректировать режимы работы и уведомлять сотрудников.
Бухгалтерам — учитывать выходной при расчётах зарплаты, отпускных и премий.
Руководителям — перестроить планы по проектам, чтобы всё было закрыто до 30 декабря.
А если это не подтвердят?
Пока речь о намерении: официальное постановление ещё впереди. Но логика Минтруда понятна: идея уже была реализована в 2021 и 2023 годах, в 2025 — точно будет, а значит и в 2026 шансы высоки.
Подготовиться лучше заранее: если всё-таки будет выходной — вы встретите праздник без спешки. Если нет — ничего не потеряете.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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