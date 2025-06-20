31 декабря — выходной? Минтруд взялся за новогодние послабления

Скоро 31 декабря может стать нерабочим днём — и не только в 2025 году. Минтруд заявил: в планах сделать последний день года выходным и в 2026‑м. Рассказываем, что это значит для сотрудников и работодателей.

Последний рабочий день года — тот самый, когда пытаются закрыть всё: документы, отчёты, задачи и глаза на усталость. Но, возможно, скоро этот аврал официально отменят.

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года глава Минтруда Антон Котяков сообщил:

«В 2025 году 31 декабря будет выходным днём. И в 2026‑м постараемся сделать так же».

Министр добавил: идея в том, чтобы россияне смогли спокойно подготовиться к празднику, провести время с семьёй.

Что это значит для бизнеса

🎯 Если 31 декабря станет выходным:

сотрудники получат время на подготовку без ущерба для продуктивности;

бухгалтерии и кадровикам придётся пересчитать норму рабочего времени ;

графики отпусков и смен — пересмотреть с учётом короткого месяца.

Для компаний с гибким графиком всё проще: можно сократить день, сделать дежурства или перевести задачи на автомат.

Кому особенно важно знать про изменения

HR-специалистам — нужно корректировать режимы работы и уведомлять сотрудников.

Бухгалтерам — учитывать выходной при расчётах зарплаты, отпускных и премий.

Руководителям — перестроить планы по проектам, чтобы всё было закрыто до 30 декабря.

А если это не подтвердят?

Пока речь о намерении: официальное постановление ещё впереди. Но логика Минтруда понятна: идея уже была реализована в 2021 и 2023 годах, в 2025 — точно будет, а значит и в 2026 шансы высоки.

Подготовиться лучше заранее: если всё-таки будет выходной — вы встретите праздник без спешки. Если нет — ничего не потеряете.