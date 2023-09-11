Бухгалтер, проверь железного коня! Самые опасные автомобильные дефекты⁠⁠

Каждому водителю хочется, чтобы его машина заводилась и работала как часы, но, к сожалению, имеется целый спектр малозаметных неисправностей, которые могут повлечь внезапную поломку в самый неподходящий момент, а иногда и спровоцировать аварию.

Мы составили «пятерку» самых опасных из них.

Утечка «горючки»

Порою хватит только малюсенькой микротрещины в топливном шланге или бензобаке, чтобы топливо автомобиля начало подтекать. А ведь опасна даже самая незначительная утечка.

Горючее, вытекающее из топливной системы, может повлечь возгорание. Трудно не понять, что случится, если хоть капля бензина попадет на раскаленную часть машины. Возникнет пожар, крайне опасный как для водителя, так и пассажиров.

Поэтому перед началом пути рекомендуется провести визуальный осмотр автомобиля и местности вокруг и под ним. В случае, когда замечены темные пятна, похожие на капли горючей жидкости, стоит посетить СТО для проверки.

Если машина по каким-либо основаниям попадает на подъемник в ремонтном сервисе, не забудьте проконтролировать состояние имеющихся под днищем трубок и шлангов, обратить внимание на целостность патрубков, проверить, нет ли подтеков.

Владельцы авто с «коробкой-автоматом» также обязаны помнить об опасности возгорания жидкости, которая охлаждает коробку передач. Масляные протоки находятся вблизи выхлопных труб, а их износ в полной мере может спровоцировать воспламенение.

Изношенные шины

Не секрет, что во время езды автомобиль подвергается серьезным разнонаправленным нагрузкам. Любой дефект покрышки может повлечь возникновение так называемой «шишки». Зачастую это является следствием сильного удара колеса о булыжник, яму или бугор.

При этом даже небольшое «вздутие» может разорваться во время езды даже при довольно малых нагрузках. А повредить колесо при каждодневном небрежном использовании очень легко.

Причиной разрыва покрышки могут быть трещины на истрепанной или некачественной резине, боковые повреждения, которые появляются от соприкосновения с бордюрами.

Необходимо тщательнее следить за дорогой, систематически осматривать шины автомобиля на наличие вздутий и рассечений.

Повредить колесо можно, наехав на гвоздь, стекло, штырь. Вероятность разрыва шины увеличивает заезд на бордюр, неаккуратная езда по бездорожью или ремонтируемым участкам трасс.

Стоит также помнить, что, если на зимних шинах глубина протектора стала меньше 4 мм, а на летних — меньше 1.6 мм, колесо не станет «держать» дорожное полотно. На таких покрышках намного тяжелее входить в поворот, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. И это по сухой дороге, а уж по мокрому асфальту будет ездить совсем непросто.

Дефекты тормозов

Даже при применении в нынешних автомобилях так называемой двухконтурной тормозной системы, действенность остановки при только одном работающем контуре существенно уменьшается. Тогда обычный тормозной путь машины умножается минимум в два раза.

Это нарушение зачастую порождает шок у водителей-новичков в первые секунды происшествия. Ведь чем выше скорость движения, тем больше риск своевременно не затормозить перед преградой.

Степень изнашивания тормозного диска вполне возможно определить самостоятельно. Когда из-за выработки на нем возникает край выше 1 мм, это означает, что вскоре предстоит приобретать новые тормоза. Этот злосчастный 1 мм можно почувствовать наощупь пальцем и даже зацепить ногтем.

Следует чаще осматривать деталь на наличие микротрещин и искривлений. Любые недостатки вскоре отразятся на длине тормозного пути. Исходя из этого, если повреждения имеются, диски необходимо срочно заменить.

Если в ходе езды автомобиль несет со скрипом в сторону, необходимо исследовать гидроцилиндры системы тормозов. А также поменять тормозную жидкость.

Неполадки рулевого управления

Не каждый водитель-профессионал может точно определить тревожное постукивание в рулевой рейке. Что уже говорить о новичках. А ведь поломка этого важнейшего элемента чревата тем, что водитель не сможет контролировать машину на трассе.

Причиной немедленной технической проверки должны быть любые удары или лязги, особенно при поворотах. Вследствие изнашивания, загрязнения, частого передвижения по бездорожью, ослабления болтов эта часть машины может «барахлить». Руль водитель поворачивать еще сможет, но в дальнейшем автовладельца ожидает потеря контроля за управлением машиной и заклинивание рулевого узла в ходе движения.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, следует подмечать, не стал ли слишком легким или наоборот — очень тяжелым поворот руля, не присутствуют ли скрипы на поворотах. Поводом для тревоги также должна стать нетипичная реакция транспорта при маневрах.

Следует помнить, что общий свободный ход рулевого колеса легковушки не должен быть более 10 градусов, а даже малые отклонения вместе с дрожанием при разгоне свидетельствуют о дефектах одной из частей рулевой системы.

При таком раскладе необходимо сразу отогнать автомобиль в профессиональный сервис для выяснения проблемы, ремонта неисправной детали.

Изменение уровней рабочих жидкостей

Упавший ниже минимального уровень рабочих жидкостей насторожит не каждого автовладельца. Проблему невнимательный водитель зачастую решит обычным «доливом».

Очень важно регулярно проверять антифриз, масло в моторе, а также в коробке, тормозную жидкость. Они постоянно должны быть в норме.

Обязательно нужно отмечать, если двигатель «подъедает» масло, ведь к большой поломке приведет его работа «в сухую». Малое количество антифриза может повлечь перегрев мотора, что приведет к деформации его частей.

При низком уровне тормозной жидкости растет ход самой педали. При ее жиме автомобиль тормозит лишь в конце хода педали. Это чревато столкновениями и авариями.