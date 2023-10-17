Водители получат важную функцию на «Госуслугах». Можно будет расторгать электронный договор купли- продажи автомобилей⁠⁠

Согласно полученной информации из Министерства цифрового развития, на платформе «Госуслуг» в ближайшие две недели будет добавлена новая функция — возможность расторжения электронного договора купли-продажи автомобиля. Это изменение было внесено в ответ на просьбу водителей и автолюбителей.

Создание данной функции призвано обеспечить удобство и гибкость процесса продажи автомобиля через электронный сервис. Теперь владельцы автомобилей смогут в любой момент расторгнуть электронный договор, если возникнет необходимость или изменятся обстоятельства. Это позволит избежать лишних сложностей и препятствий, с которыми могут столкнуться владельцы при реализации своих автомобилей.

Ожидается, что данное изменение будет доступно пользователям сервиса «Госуслуги» до конца сентября 2023 года. Это позволит владельцам автомобилей совершить продажу в онлайн-режиме, минимизируя временные и финансовые затраты, связанные с офлайн-процедурами.

Такое обновление электронного сервиса «Госуслуги» является проявлением стремления к постоянному совершенствованию и удовлетворению потребностей граждан. Введение этой функции подтверждает готовность государственных органов к адаптации к современным требованиям и улучшению качества предоставления государственных услуг.

Подписанные электронные документы обладают такой же юридической силой, как и бумажные аналоги. Для того чтобы заключить сделку с автомобилем, стороны с использованием соответствующего приложения «Госключ» должны подписать договор электронной цифровой подписью. Процесс заполнения и подписания обычно занимает в общем около 10 минут. В ходе сделки система в автоматическом режиме проверяет автомобиль на наличие ограничений. Если такие ограничения имеются, покупатель будет вовремя об этом проинформирован.

Пользователи приложения Госуслуг должны иметь верифицированные аккаунты и быть старше 18-ти лет. Согласно законодательству, покупатель обязан зарегистрировать приобретенное транспортное средство в течение 10 дней. Регистрация автомобиля требует наличия двух важных документов - полиса ОСАГО на нового владельца и действующей диагностической карты, если автомобиль является старше четырех лет.

Диагностическая карта подтверждает соответствие транспортного средства установленным требованиям безопасности и экологическим стандартам. Данный документ необходим для подтверждения того, что автомобиль находится в исправном состоянии и готов к использованию на дорогах. Полис ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности) является обязательным видом страхования для всех автомобилей на территории России. Этот полис защищает владельца автомобиля от материальной ответственности в случае причинения ущерба третьим лицам. Вся информация о передаче автомобиля новому владельцу сразу же передается в ГИБДД.

Важно отметить, что регистрация транспортного средства является обязательной процедурой, которая обеспечивает правовую защиту как нового владельца, так и третьих лиц. Невыполнение этой процедуры может привести к административным и юридическим последствиям.