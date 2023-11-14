Что делать, если не пришел транспортный налог⁠⁠. Причины, по которым может не приходить уведомление

Законопослушные граждане обязаны выплачивать налоги, при этом для водителей наиболее важным платежом является транспортный налог. В некоторых ситуациях извещение от налоговой инспекции не приходит. Иногда такая проблема происходит единожды, а иногда налог не приходит ни разу за несколько лет владения автомобилем.

Для разных случаев и обстоятельств есть разная последовательность действий. Однако водитель должен помнить о том, что, согласно Налоговому кодексу, оплата реализуется только после получения налогового уведомления, направляемого специализированными органами.

Что делать, если налог не пришёл на авто, купленный недавно

При покупке нового или бывшего в употреблении авто владелец ставит новую собственность на учет в ГИБДД. Иногда после этого собственнику не приходит письма из налоговой службы о необходимости уплаты.

Новому владельцу авто важно принять во внимание, что именно ГИБДД сообщает налоговой службе о том, что у автомобиля появился или изменился владелец. Именно поэтому, в случае отсутствия оповещения, инспекция по каким-либо причинам не получила соответствующих сведений из ГИБДД.

Владелец всё ещё обязан оплатить налог, но для расчета необходимых сумм придется самостоятельно обратиться в налоговый орган. Это поможет службе узнать о новом собственнике автомобиля.

Ранее налог приходил, но не пришёл впервые за всё время

Налоговая инспекция не снимает с учета автомобили и их владельцев. В очень редких ситуациях база может дать сбой, но подобный вариант крайне маловероятен. Чаще всего письмо просто задерживается (в некоторых ситуациях почтовое отправление может потеряться в пути, либо ввиду определенных обстоятельств собственник авто не получает оповещения, например, из-за отсутствия почтальона на районе).

Как и в случае с отсутствием налога на новое авто, обратиться в налоговую службу необходимо самостоятельно. Сотрудники проясняют ситуацию и проводят расчет.

За всё время обладания авто налог ни разу не приходил

Некоторые владельцы автомобилей ни разу не получали просьб об уплате налога за всё время владения транспортом, при этом не было и писем с предупреждением о просрочках, требований и набежавшей пени. Некоторые владельцы в таких ситуациях испытывают тревогу, однако подобное развитие событий может быть как отрицательным, так и положительным.

В случае плохого исхода собственнику придется выплачивать крупные суммы за просроченные налоговые выплаты. Иногда на владельца возбуждается дело, согласно которому автомобиль может быть арестован, а оплата налогов принудительно взимается с банковских счетов.

При этом на транспортные налоги действует срок исковой давности по принуждению уплаты. Это значит, что владельца можно привлекать к ответственности и необходимости оплаты только за три налоговых периода, то есть за три года. Если владелец в течение большего времени владел авто и не получал никаких извещений, расплачиваться за другие периоды уже не придётся. Это является положительным исходом для некоторых владельцев, которые смогут заплатить сравнительно небольшие суммы, даже с учетом пени.

Когда можно не оплачивать транспортный налог

Существует особый случай, при котором собственник может избежать уплаты налога. В этой ситуации налоговая инспекция получает сведения об авто, согласно которыми транспортное средство не является объектом налогообложения. Автомобиль попадает под такие условия с учетом следующих моментов:

Мощность авто не превышает 100 л.с. (или 73 кВт), обычно такой транспорт приобретают через органы социальной защиты.

Машина оборудована для управления инвалидом.

Транспорт является трактором или другой сельскохозяйственной техникой, зарегистрированной для работы в полях.

Автомобиль числится угнанным.

В любых других ситуациях владелец обязан исправно выплачивать налоги для предупреждения получения увеличенных сумм по выплатам или преследования законом.

Помимо оформления налога, собственники коммерческого транспорта обязаны следить за тем, чтобы у водителей на руках был правильно оформленный путевой лист. Данный документ также может потребоваться налоговой службе для уточнения целесообразности расходов на ГСМ.