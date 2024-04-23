Как избежать штрафа за ремень безопасности⁠⁠. Рекомендации бухгалтерам от экспертов

С каждым днём камеры видеофиксации нарушений ПДД становятся всё более продвинутыми. Однако никто и ничто не застрахован от ошибок, даже самое технологичное устройство — именно поэтому время от времени водители сталкиваются с неприятными ситуациями, получая штраф за ремень безопасности, даже если во время движения он был на водителе.

Для предупреждения ошибок существует ряд рекомендаций, которые могут избавить и от денежного взыскания, и от хлопот по обжалованию штрафа.

Как не получить штраф

Опытные водители предлагают руководствоваться следующими советами:

Установить накладку на ремень безопасности. Наплечные накладки не только защитят от неожиданного штрафа, но и предупредят натирание плеча! При этом сегодня существуют как однотонные варианты, так и изделия с логотипом марки авто. Главное — выбрать яркое изделие, которое распознает камера.

Надевать верхнюю одежду светлого цвета. Черные ремни безопасности сливаются с темными материалами курток, поэтому не распознаются камерой. На белых и светлых цветах черный ремень будет виден ярко и отчетливо.

Оставляйте ремень на виду. Некоторые водители по привычке пропускают ремни под одеждой для удобства, что и приводит к получению штрафа.

Дополнительный совет: не оплачивайте штраф сразу. Если камера действительно допустила ошибку, стоит попробовать обжаловать наказание. Тем более сегодня это как никогда просто, для этого можно воспользоваться сервисом «Госуслуги».

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