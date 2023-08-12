Патент для ИП или как не получить блокировку счета

Последнее время очень часто встречаю со стороны индивидуального предпринимателя не знание, что такое патент и как он работает.

Не то чтобы ИП не знали, что такое патент…нет…это они как раз и знают. Только для многих становится открытием, что патент как самостоятельная система налогообложения не существует. Патент всегда существует наряду с упрощённой или общей системой налогообложения. Главное для начинающего предпринимателя это при постановке на учет знать несколько простых правил и тогда проблем с блокировкой счета или споров с налоговой не будет.

Первое правило: чтобы в самом начале бизнеса (и не всегда в начале) знать свою систему налогообложения, кроме патента.

Второе правило: если вы не хотите знать такие “страшные слова“, как НДС. Позаботьтесь о написании заявления на усн, особенно актуально для вновь зарегистрированных предпринимателей, которые удивляются блокировке счета за не сданную декларацию по НДС, фразами у меня: Патент.