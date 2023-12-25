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Зарплатные комиссии, немножко дёгтя перед Новым годом

Заканчивается год и у налоговой заканчивается период, когда можно хотя бы что-то еще взять с налогоплательщиков.
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Зарплатные комиссии, немножко дёгтя перед Новым годом
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

А теперь о серьёзном и главном. ФНС всеми возможными и не возможными способами старается быть клиентоцинтичным с налогоплательщиками (простите не удержалась, от цитаты Егорова). И на фоне этого “полетели” уведомления о вызове для дачи пояснений о заработной плате ниже среднего отраслевой.

Среднеотраслевая заработная плата - это как средняя температура по больнице, все знают, но не понимают, что с этим делать дальше.

Итак, во-первых при получении такого уведомления и перед тем, как принимать решение идти или нет. Проведите анализ своей компании, в первую очередь для себя. Главные критерии: принадлежность к категории налогоплательщика, объем выручки, сравнение своих показателей со статистическими в отрасле в конкретном регионе.

Далее, нет обязанности платить заработанную плату, не ниже среднеотраслевой, если только вы не подписывали соглашение. У работодателя, есть обязанность выплачивать заработную плату не ниже МРОТ. Это прямо закреплено в тк РФ.

Вернемся к комиссии, небольшая шпаргалка:

  1. Подготовить пояснение. Именно пояснение без документов, а просто констатация фактов. Это не зависит от того отправите вы его ответом на уведомление или пойдете лично (хотя можно ничего и не делать, но это не рекомендация, а просто предположение).

  2. Проговаривать, только то, что написали. Ничего лишнего, тем более никаких документов. Для запроса документов, существуют требования.

  3. Если вас пугают выездными проверками, без фактов, совершенных нарушений это просто запугивание.

  4. Главное четкость и последовательность мыслей. И да, не забывайте, ФНС клиентоцинтичны.

  5. Любые компрометирующие вопросы, не имеют отношения к рассматриваемой ситуации.

Соблюдение небольших правил, гарантирует счастливый Новый год!

Если тема заработных комиссий интересна и требует дополнительные разъяснения, пишите вопросы в комментариях.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

32 12

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    49 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Что значит клиентоцинтичны? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Клерк
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buh121920

Зарплатные комиссии, немножко дёгтя перед Новым годом

Заканчивается год и у налоговой заканчивается период, когда можно хотя бы что-то еще взять с налогоплательщиков.

Зарплатные комиссии, немножко дёгтя перед Новым годом
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