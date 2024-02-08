Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя

Знали ли вы, что в разных регионах действуют разные налоговые ставки? Изучать такие льготы в своём регионе необходимо, если вы хотите снизить налоговое бремя и не платить лишнего в госбюджет.

Снижение налогового бремени возможно за счёт применения льгот, которые действуют в отдельных регионах. Например:

В Чеченской Республике налоговая ставка для ИП на УСН «доходы» 1% вместо 6%.

В Калуге для производственных предприятий действует ставка 5% вместо 15% для ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

В Московской области для сельхозпроизводителей, зарегистрированных в качестве ИП на УСН «доходы минус расходы», налоговая ставка снижена с 15% до 10%.

Подобные льготы есть и в других регионах. Эти нюансы не раскрывает налоговая инспекция: о них знают только специалисты, работающие в области налогообложения. Предпринимателям же обычно некогда заниматься штудированием законов.

Тем временем, если знать и грамотно применять нормы законодательства, можно оптимизировать расходы организации на уплату налогов. В некоторых случаях до нуля ❗️ А подбор подходящей ставки — это дело очень увлекательное, хоть и не всегда простое. Именно поэтому я и моя команда с таким интересом занимаемся своей работой.

Кстати, с 1 января этого года действуют новые правила исчисления налога для ИП на УСН при смене места жительства.

Если индивидуальный предприниматель переезжает из одного региона в другой в течение налогового периода, который совпадает с календарным годом, то сумма налогов рассчитывается по ставкам, действующим в новом регионе. Об этом говорится в письме ФНС России от 09.06.2023 № СД-4-3/7372@.

При этом если в новом регионе действуют льготные ставки, то налог при переезде снизится.