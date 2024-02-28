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Маргарита Харитонова
Уклонение от уплаты налогов

Хорошие новости для предпринимателей. Уголовные наказания за налоговые преступления смягчили

Максимальный срок лишения свободы за неуплату налогов сократился. Но умные предприниматели предпочитают не играть с законом и оптимизировать налоги правильно.
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Хорошие новости для предпринимателей. Уголовные наказания за налоговые преступления смягчили

Проект закона № 301951-8 разработан и представлен на рассмотрение в Государственную Думу в феврале прошлого года. Уже в следующем месяце, 18 марта 2023 года опубликован соответствующий закон, который уже вступил в силу. Несмотря на то, что нововведениям уже почти год, не многие знают об этих изменениях.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в УК РФ в части наказания за налоговые преступления. А именно — неуплату налогов и взносов.

  • До 5 лет снижен максимальный срок заключения, если ИП или организация:

    • не оплачивает налоги,

    • не вносит страховые взносы,

    • скрывает от взыскания деньги или имущество.

Преступления такого рода теперь квалифицируются как средней тяжести. Изменился по ним и срок давности — 6 лет вместо 10.

  • Если же организация или ИП уклоняется от уплаты взносов на травматизм, это квалифицируется как преступление небольшой тяжести и наказывается сроком лишения свободы до 3 лет. Срок давности по таким делам составляет 2 года.

При этом в случае погашения задолженности по налогам и страховым взносам, внесения недоимки со стороны организации или ИП уголовное дело прекращается.

Безусловно, это хорошие новости для предпринимателей. Однако хочу напомнить: налоги можно и даже нужно снижать легально. Вместо того, чтобы рисковать и нарушать законодательство.

Потому как сокрытия и неоплата любых платежей в госбюджет выявляются и наказываются. Это мы неоднократно наблюдали по итогам работы налоговых органов в течение всего прошлого года.

Экономьте правильно и не играйте в игры с законом.

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