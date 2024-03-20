Налоговая тайна больше не тайна для Роструда. Роструд получил доступ к данным об организациях и ИП

Теперь Роструд будет получать от налоговых органов информацию, которая, как ожидается, поможет снизить процент нелегальных сотрудников в организациях и у ИП.
Роструд получил доступ к данным об организациях и ИП, которые:
применяют ККТ;
работают с более чем 10-ю самозанятыми с доходом более 20 тыс. рублей в месяц;
дольше 3-х месяцев сотрудничают с самозанятыми с доходом более 20 тыс. рублей (для ИП).
Помимо этого, передаётся информация о нелегальной занятости, выявленной в результате налоговой проверки. При этом в Роструд передаются данных о работодателе. Ведомство также может получить сведения о работодателях, которые ежемесячно начисляли выплаты более чем 10-ти сотрудникам в размере ниже МРОТ, уменьшенные на размер базы по ГПД. Подозрения вызывают случаи, когда такие выплаты получают более 10% от общего числа сотрудников.
Ещё один повод для межведомственных комиссий субъектов РФ обратить внимание на работодателя — если отклонение в заработной плате сотрудников составляет более 35% от среднего размера по региону. Причём, как в большую, так и в меньшую сторону.
Такие новшества уже действуют с 1 марта согласно Приказу Минтруда России от 02.02.2024 № 40н.
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