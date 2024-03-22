Новые лимиты для применения УСН для ИП в России в 2024 году

С начала этого года повысились лимиты, позволяющие применять УСН.

Упрощённая система налогообложения — одна из самых выгодных для предпринимателей. Особенно с учётом льгот, которые действуют в регионах для отдельных видов деятельности (у каждого региона есть свои льготные программы).

Благодаря таким программам в ряде случаев можно снижать налоговую ставку до 1% на УСН «доходы» и до 5% на УСН «доходы минус расходы». Правда, налоговая не старается разглашать эту информацию, а узнать о таких льготах порой можно только у специалистов, работающих в области налогообложения.

При всём удобстве упрощённой системы налогообложения существуют ограничения для её применения . Помимо того, что не все виды деятельности подходят для применения УСН, есть годовой лимит дохода. И с начала 2024 года он увеличился:

До 199,35 млн рублей ИП имеет право применять ставку 6% на УСН «доходы» и 15% на УСН «доходы минус расходы. Либо пониженную ставку, если такие льготы предусмотрены в регионе.

Если доход выше, но не превышает 265,8 млн рублей в год, право работать на упрощённой системе сохраняется, но действует повышенная ставка — 8% на УСН «Доходы и 20% на УСН «Доходы минус расходы».

Соответствующие суммы закреплены приказом Минэкономразвития России № 730 от 23.10.1013.