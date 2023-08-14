С 01 января 2025 года будут увеличены ставки налога на прибыль организаций!

Кратко рассказываю о повышении ставок по налогу на прибыль организаций.

1.Так, налоговая ставка увеличивается с 20 до 25 %. При этом 7 процентов (8 процентов в 2025–2030 годах), зачисляется в федеральный бюджет.

2. Субъекты РФ в 2025–2030 г. могут устанавливать пониженную ставку для организаций, включенных в реестр малых технологических компаний.

3. Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий в 2025–2030 г. увеличивается налоговая ставка по налогу в федеральный бюджет до 5%, а налоговая ставка по налогу в субъект РФ будет равна 0%.

4. Организациям, владеющим лицензиями на пользование участками недр, налоговая ставка устанавливается в размере 20% 5. Иностранные организации, не связанных с деятельностью в РФ через представительство, будут платить не 20 а 25%.

Источник: закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».