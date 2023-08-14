Вот базовый и 3 альтернативных сценария развития экономики:

А как все это видит ЦБ в перспективе?

Ключевая ставка все растет. Кредиты бизнесу уже не дают без залога, либо ставка кредитования выше рентабельности бизнес-процессов.

Предполагает, что уже в 2025 году инфляция снизится до 4 - 4,5%. Для этого ЦБ будет поддерживать высокую ключевую ставку . Средняя ключевая ставка в 2025 году 14 - 16%, в 2026 году - 10 - 11%. К 2027 году она снизится до 7,5 - 8,5%.

Предполагает среднюю ключевую ставку в 2025 году 12 - 14%, в 2026 году - 9 - 10%. В 2027 году, составит 7,5 - 8,5%.

В таком сценарии ключевая ставка в 2025 году составит 16 - 18%, в 2026 году - 11,5 - 12,5%, а к 2027 она снизится до 8,5 - 9,5%.

В рисковом сценарии значительно ухудшаются внешние условия. Допустили возникновение дисбаланса на финрынках развитых стран, который приведет к мировому финансовому кризису в 2025 году. Инфляция вырастет до 13 - 15%, ключевая ставка составит 20 - 22%.

Судя по сообщениям, что в декабре 2024 г. ключевая ставка подрастет еще, видимо это уже не базовый сценарий

А вы как считаете, по какому сценарию мы движемся?

Пишите в комментариях!

Документ: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов (http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2025_2027/)