Подотчет – доходы физлиц! Доначисление НДФЛ!

Судебное решение!

Организация перечисляла деньги директору и его супруге-работнице.

Назначение платежа: "Перевод средств на счет сотрудника - в подотчет сотруднику".

Инспекция признала их доходом физлиц и доначислила НДФЛ и взносы!

Суды поддержали контролеров, потому, что:

организация не обосновала выдачу!

не доказала, что деньги израсходованы или их вернули организации!

ПКО не подтверждают возврат денег на счет или в кассу!

Организация предоставила договора займа, но их не было при проверке и их посчитали фиктивными!

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.10.2024 по делу № А75-17856/2022.

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