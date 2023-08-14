Подотчет – доходы физлиц! Доначисление НДФЛ!
Судебное решение!
Организация перечисляла деньги директору и его супруге-работнице.
Назначение платежа: "Перевод средств на счет сотрудника - в подотчет сотруднику".
Инспекция признала их доходом физлиц и доначислила НДФЛ и взносы!
Суды поддержали контролеров, потому, что:
организация не обосновала выдачу!
не доказала, что деньги израсходованы или их вернули организации!
ПКО не подтверждают возврат денег на счет или в кассу!
Организация предоставила договора займа, но их не было при проверке и их посчитали фиктивными!
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.10.2024 по делу № А75-17856/2022.
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