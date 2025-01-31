Маргарита Харитонова
Страховые взносы

А как вы платите страховые взносы?

Если у Вас упрощенная система налогообложения, то вы должны уплачивать 1% страховых взносов от доходов превышающих 300 000 рублей?

Если УСН доходы – то да, а если УСН доходы-расходы, то 1% страховых взносов уплачивается от прибыли!

Не дайте себя обмануть!

В своей практике сталкивалась со случаями начислений 1% на доходы, при УСНО доходы-расходы!

Есть судебная практика на этот счет! Суды в данном случае становятся на сторону предпринимателей!

А вы как начисляете и оплачиваете страховые взносы?

Комментарии

4
  • bogdanovv

    указали быть хоть, что речь об ИП

  • бух2007
    Бухгалтер

    В своей практике сталкивалась со случаями начислений 1% на доходы, при УСНО доходы-расходы!

    это было давно. Сейчас ФНС прекратила этим заниматься.

    Но что примечательно в НК до сих пор не внесли поправки о том, что при УСН считать надо с разницы.

    Хотя такую поправку для ИП на ОСНО внесли. Т.е. по ИП на ОСНО есть решение Конституционного суда и есть четкая норма НК.

    По ИП на УСН есть только судебная практика и мнение ФНС, которое сложилось исключительно под давлением этой практики