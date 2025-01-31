А как вы платите страховые взносы?

Если у Вас упрощенная система налогообложения, то вы должны уплачивать 1% страховых взносов от доходов превышающих 300 000 рублей?

Если УСН доходы – то да, а если УСН доходы-расходы, то 1% страховых взносов уплачивается от прибыли!

Не дайте себя обмануть!

В своей практике сталкивалась со случаями начислений 1% на доходы, при УСНО доходы-расходы!

Есть судебная практика на этот счет! Суды в данном случае становятся на сторону предпринимателей!

А вы как начисляете и оплачиваете страховые взносы?