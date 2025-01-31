А как вы платите страховые взносы?

Если УСН доходы – то да, а если УСН доходы-расходы, то 1% страховых взносов уплачивается от прибыли!
Не дайте себя обмануть!
В своей практике сталкивалась со случаями начислений 1% на доходы, при УСНО доходы-расходы!
Есть судебная практика на этот счет! Суды в данном случае становятся на сторону предпринимателей!
А вы как начисляете и оплачиваете страховые взносы?
Комментарии4
указали быть хоть, что речь об ИП
Учтем, в следующий раз при публикации! Спасибо!
это было давно. Сейчас ФНС прекратила этим заниматься.
Но что примечательно в НК до сих пор не внесли поправки о том, что при УСН считать надо с разницы.
Хотя такую поправку для ИП на ОСНО внесли. Т.е. по ИП на ОСНО есть решение Конституционного суда и есть четкая норма НК.
По ИП на УСН есть только судебная практика и мнение ФНС, которое сложилось исключительно под давлением этой практики
Полностью с Вами согласна! Ждем поправки в НК