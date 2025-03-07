Маргарита Харитонова
Земельный налог

Налог на сарай! А какие есть льготы?

А ты платишь налоги за свой сарай?

Сегодня речь пойдет о налогах на строения, находящиеся на вашем земельном участке. Не каждая хозпостройка облагается налогом на имущество физлиц, а только те, которые являются недвижимостью, и сведения о которых содержатся  в ЕГРН!

 К таким хозпостройкам могут относиться вспомогательные строения, сооружения, предназначенные для бытовых и иных нужд: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, теплицы и т.д.

 Для внесения в ЕГРН хозпостройки и регистрации права частной собственности, она должна быть с признаками недвижимости:

  • быть прочно связанной с землей, а ее перемещение без ущерба ей же невозможно, т.е. иметь характер капитального строения.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются, их кадастровая стоимость не определяется!

А вот если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь меньше 50 кв.м., то налог с нее не платиться!!! Льгота только для одной хозпостройки, расположенной на землях ИЖС, СНТ, ЛПХ!

Что думаете?

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

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