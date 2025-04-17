💸 КАССА ИЛИ ШТРАФ? ВЫБОР ЗА ВАМИ! 💸
Друзья, вот неудобная правда, которую многие игнорируют — пока не получают ⚠ штрафной удар по бюджету.
📌 ЖЕСТКИЙ ФАКТ:
Если деньги проходят через СПБ или эквайринг — вы ОБЯЗАНЫ пробивать чек ✅. Без вариантов ❗
💣 ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИГНОРИРОВАТЬ:
▪ Для ИП: штраф 25-50% от суммы расчета (👉 но не менее 10 000 ₽)
▪ Для ООО: штраф 75-100% от суммы (🔥 минимум 30 000 ₽)
▪ Блокировка счета — как неприятный «подарок» от ФНС 🎁
😏 Есть определенные льготы! К примеру:
✅ оказание услуг населению в сфере образования образовательными организациями
✅ оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями
✅ торговля товарами на розничном рынке, ярмарке, выставке, осуществляемая сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
✅ при сдаче индивидуальным предпринимателем в аренду (внаем) жилых помещений
Полный разбор льгот, читай в следующем посте!👀
💡 Сомневаетесь? Пробивайте чек 🧾. Лучше «перебдеть», чем потом отдавать 💰 полгода прибыли на штрафы.
P.S. 🚨 СРОЧНАЯ ПРОВЕРКА:
Все ли ваши платежи идут с чеками? Если нет — исправляйте. СЕЙЧАС ⏳
P.P.S. 🔥 В следующей статье — разбор, кому реально можно не использовать кассу
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