💣 Что будет, если игнорировать?

💸 КАССА ИЛИ ШТРАФ? ВЫБОР ЗА ВАМИ! 💸

Друзья, вот неудобная правда, которую многие игнорируют — пока не получают ⚠ штрафной удар по бюджету.

📌 ЖЕСТКИЙ ФАКТ:

Если деньги проходят через СПБ или эквайринг — вы ОБЯЗАНЫ пробивать чек ✅. Без вариантов ❗

💣 ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИГНОРИРОВАТЬ:

▪ Для ИП: штраф 25-50% от суммы расчета (👉 но не менее 10 000 ₽)

▪ Для ООО: штраф 75-100% от суммы (🔥 минимум 30 000 ₽)

▪ Блокировка счета — как неприятный «подарок» от ФНС 🎁

😏 Есть определенные льготы! К примеру:

✅ оказание услуг населению в сфере образования образовательными организациями

✅ оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями

✅ торговля товарами на розничном рынке, ярмарке, выставке, осуществляемая сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

✅ при сдаче индивидуальным предпринимателем в аренду (внаем) жилых помещений

Полный разбор льгот, читай в следующем посте!👀

💡 Сомневаетесь? Пробивайте чек 🧾. Лучше «перебдеть», чем потом отдавать 💰 полгода прибыли на штрафы.

P.S. 🚨 СРОЧНАЯ ПРОВЕРКА:

Все ли ваши платежи идут с чеками? Если нет — исправляйте. СЕЙЧАС ⏳

P.P.S. 🔥 В следующей статье — разбор, кому реально можно не использовать кассу