🚨 Внимание: кто не сможет работать на УСН в 2025 году?

Друзья, если вы на УСН – срочно проверьте, не попали ли вы в "группу риска"!
❌ КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ УСН?
Организации и ИП с доходом > 512,9 млн ₽ за 2024 год
Компании и ИП с остаточной стоимостью ОС > 200 млн ₽ (техника, недвижимость, оборудование)
Банки, страховщики, ломбарды, инвестиционные фонды (для них УСН – табу!)
Компании с долей участия других организаций > 25%
ИП и юрлица, добывающие и продающие полезные ископаемые (налоговики под прицелом!)
💡 ЧТО ДЕЛАТЬ?
✔ Срочно проверить доходы за 2024 год – не превысили ли лимит?
✔ Оценить стоимость активов – укладываетесь в 200 млн ₽?
✔ Проконсультироваться с налоговым экспертом – возможно, уже пора менять систему налогообложения или платить НДС при УСНО, если доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей!
P.S. Налоговая уже готовит письма тем, кто нарушит лимиты. Успеваете перестроиться?
Начать дискуссию