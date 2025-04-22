🚨 Внимание: кто не сможет работать на УСН в 2025 году?

💡 ЧТО ДЕЛАТЬ?

✔ Срочно проверить доходы за 2024 год – не превысили ли лимит?

✔ Оценить стоимость активов – укладываетесь в 200 млн ₽?

✔ Проконсультироваться с налоговым экспертом – возможно, уже пора менять систему налогообложения или платить НДС при УСНО, если доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей!

P.S. Налоговая уже готовит письма тем, кто нарушит лимиты. Успеваете перестроиться?