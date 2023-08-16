Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки

Как выстроить эффективное взаимодействие с казахскими партнерами, на что обратить внимание и где можно получить преференции государства при взаимодействии с казахским бизнесом рассмотрим в статье.

Российская Федерация и Республика Казахстан — самые крупные страны по территории и численности населения в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС). Государства связаны самой протяженной в мире границей — более чем 7,6 тыс. км. Это играет важную роль межрегионального сотрудничества в системе внешней торговли между РФ и РК. На протяжении последних 30-ти лет наши государства связывают тесные экономические отношения. Казахстан, как член ЕАЭС и ОДКБ — один из главных союзников России на постсоветском пространстве.

Показатели внешней торговли между Казахстаном и Россией в 2022 году

Россия — крупнейший торговый партнер Казахстана. 76 из 85 субъектов РФ имеют торговые связи с этой республикой. В РК ведут деятельность свыше 8 тыс. компаний с российским участием и работают более 3 тыс. совместных предприятий.

По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан товарооборот между РФ и РК за 11 месяцев 2022 года составил 23,6 млрд долларов. Это выше на 6,8% аналогичного периода прошлого года.

За январь-ноябрь 2022 года:

экспорт из Казахстана в Россию составил 7,8 млрд долларов (+23,1% относительно этого же периода 2021 г.);

импорта в Казахстан из России было ввезено на 15,8 млрд долларов (+0,2% относительно аналогичного периода в 2021 г.).

Основные категории товаров, которые экспортирует Казахстан в Россию:

Металлы и металлоизделия (1,5 млрд долл.). Минеральные продукты (1,4 млрд долл.). Продукция химической промышленности (1,3 млрд долл.). Машины, аппараты и оборудование (1,2 млрд долл.). Продовольственные товары и сельхозсырье (350 млн долл.).





По данным статистики Национального банка Республики Казахстан обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из России за 2022 г увеличились более чем на 70%. Инвестиции распределились так: Обрабатывающая промышленность (6,9 млрд долл.). Финансовая и страховая деятельность (5,5 млрд долл.). Торговля и авторемонт (3,8 млрд долл.).

Как найти поставщика в Казахстане в 2023 году

1. Запросы через поисковик (Google, Яндекс). Необходимо учитывать, что первые страницы, которые выдает поисковик — не лучший вариант для поиска прямого производителя. Скорее всего это будут посредники или агенты. Оптовики и производители редко уделяют внимание продвижению своего сайта.

В Казахстане есть Промышленный портал Factories.kz, где представлено больше количество производителей республики. Там же можно найти краткое описание компаний и контакты.

Плюсы: бесплатно, нужен лишь интернет.

Минусы: требует много времени на обработку информации.

2. Посещение ярмарок, выставок и других офлайн мероприятий.

Как в России, так и в Казахстане проводятся различные мероприятия, которые необходимы для налаживая взаимной торговли между государствами: форумы, ярмарки, выставки. Предприниматели представленных стран обмениваются опытом, контактами, ведут переговоры, находят партнеров для совместного бизнеса.

О предстоящем мероприятии можно узнать на профильных сайтах, региональных СМИ. Для въезда в Казахстан не нужна виза, этим можно воспользоваться и посетить, к примеру, ежегодную выставку казахских производителей Ulttyq Onim в Нур-Султане.

Крупная бесплатная агровыставка «KAZAGRO/ KAZFOOD» Turkistan пройдет 20-22 марта в Астане. Выставка соберет более 20 тыс. участников из 20 стран.

Список мероприятий в Казахстане на 2023-2024 год можно посмотреть на сайте World Expo. Ресурс позволяет сделать отбор по городу, по категории продукции.

Поставщиков из Казахстана можно встретить и на крупных выставках в России. Например, таких, как «Продэкспо» в Москве.

Плюсы: живое общение с потенциальным партнером, дегустация или тестирование товара, который планируется поставлять. Возможность заключить контракт на месте.

Минусы: затраты на поездку.

3. Бизнес-партнера можно найти в СЭЗ (специальных экономических зонах) республики. Здесь находится локация тех компаний, которые подходят под требования СЭЗ (агропромышленные, инновационные и другие сферы деятельности). Так как производство в таких зонах дешевле (из-за предоставленных государством преференций), поставщик может предложить более выгодную цену.

Как проверить контрагента из Казахстана

Чтобы избежать неприятностей в будущем, необходимо на начальном этапе сотрудничества собрать информацию о потенциальном партнере. Сделать это просто, не прибегая к платным услугам специальных организаций.

Первое действие — узнать БИН компании.

БИН – аналог российского ИНН — 12-ти значный идентификационный номер организации.

10 способов проверить контрагента из Казахстана

Определить первичные сведения об организации можно на сайте ФНС в открытых базах данных иностранных государств. Тут можно узнать: число сотрудников, сумму уплаченных налогов и другие данные. Узнать основные сведения о контрагенте и его руководителе даст сайт Бюро национальной статистики. Достаточно ввести БИН компании. Установить благонадежность компании, уточнить контакты и информацию о ее руководителю можно на сайте казахстанского сервиса Проверка контрагента бесплатно. Допускается проводить до 10 проверок в месяц. На сайте Министерства юстиции можно проверить, есть ли возбужденные исполнительные производства в отношении компании. Там же есть возможность узнать о наличии задолженности партера. В Банке судебных актов можно выяснить, имеются ли у компании судебные дела. В окне поиска достаточно набрать название организации. Справку о компании можно скачать на сайте Правительство для граждан. Но есть нюанс – сделать это могут только граждане Казахстана. Изучить Портал госзакупок. Солидные компании часто участвуют в государственных тендерах – значит государство доверяет будущему партнеру. Найти реестр неблагонадежных плательщиков можно на сайте Комитета государственных доходов Минфина Казахстан. Реестр государственных предприятий Казахстана представлен на сайте E-Qazyna.kz. Проверить, есть ли лицензия на осуществление деятельности у фирмы. Особенно это касается таких сфер, как нотариат, адвокатура, оценщики, эксперты и т. д.

Особенности импорта из Казахстана в 2023 году

Между Казахстаном и Россией нет таможенных границ, так как наши страны вместе с Белоруссией, Киргизией и Арменией входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Требования к перемещению товаров внутри союза отражены в Договоре о ЕАЭС (ред.24.03.2022).

Основные особенности при импорте:

отсутствует необходимость декларирования товаров; освобождение от уплаты ввозных пошлин и сборов; расчет и уплата НДС импортером в свой налоговый орган производится самостоятельно; пересчет цены товара происходит по курсу на дату принятия к учету.

Несмотря на то, что декларацию на товар оформлять не нужно, отчетность по перемещению границ ЕАЭС росисскому импортеру и экспортеру подать в ФТС придется.

Статистическая форма — это отчет в таможенные органы, с помощью которого государство собирает данные о товарообороте для валютного контроля и анализе внешнеторговой деятельности между странами. Форма утверждена Постановлением Правительства №891 от 19.03.2020.

Срок подачи статистической формы: до 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем в котором получили или отгрузили товары.

Пример: Отчетность по поставкам в феврале 2023 г. необходимо сдать до 15 марта 2023 г.

Как подать статистическую форму. Отчетность подается электронно, через личный кабинет ФТС с помощью сервиса «Статистические формы учета взаимной торговли ЕАЭС». Если компания отгружает или получает товары от одного поставщика, по одному и тому же договору, то допускается подавать одну форму по всем поставкам.

Кто должен подавать статформу. Все организации и ИП из России, которые поставляют продукцию из стран ЕАЭС или отгружают в эти страны.

Пример: ООО «Волжанка» закупило в Казахстане 3 тыс. п. м. ткани. Товар поставил казахский поставщик. ООО «Волжанка» все равно должно отправить в ФТС статформу.

Важно! Статистическую форму компания должна отправлять по каждой осуществленной сделке.

Когда статформу сдавать не нужно:

Товар был ввезен на время для ремонта или обслуживания. Товар поступает по транзитному ввозу. Это означает, что груз следует через страны ЕАЭС, но получатель зарегистрирован в третьей стране, которая не входит в ТС. Временный ввоз (до 1 года). Например, для демонстрации образцов товара на ярмарке.

Никакие документы дополнительно к стат форме прикреплять не требуется. Если в отчете будут критические ошибки — система форму не примет. Когда отчет уйдет, его регистрация и присвоение номера займет примерно 15 мин.

Что будет, если отчетность не сдать вовремя. Компанию оштрафуют, если будут поданы неверные данные или статформа не будет сдана, либо сдана не вовремя:

10 000 руб. — 15 000 руб. — на руководителя организации;

20 000 руб. — 30 000 руб. — на ИП или компанию.

При повторном нарушении денежное взыскание будет выше.

Кто и когда должен платить НДС при импорте из Казахстана

Плательщики НДС – все компании и ИП, которые импортируют продукцию из республики Казахстан. Уплатить налог должны также компании, которые применяют специальный налоговый режим и УСН (п. 13 приложения 18 к Договору о ЕАЭС).

В каких случаях НДС платить не нужно:

Ввозимый товар входит в перечень товаров в ст.150 НК и будет использоваться по целевому назначению. Например, российская фирма ввезла материал для медицинского инструмента, но впоследствии стала использовать этот товар не по назначению. В этом случае НДС заплатить придется. Импортируемый товар помещен под процедуру свободной таможенной зоны (СЭЗ) или свободного склада. Товар из Казахстана приобретен у российского поставщика. В этом случае внешнеторговый контракт отсутствует, значит оснований для уплаты ввозного налога нет (письмо Минфина от 26.02.2016 № 03-07-13/1/10895). Товар возвращается покупателем производителю в рамках гарантийных обязательств (письмо ФНС от 11.02.2020 № СД-4-3/2183).

Ввозной НДС при импорте из Казахстана уплачивается в налоговую по месту регистрации компании.

Налоговая ставка — от 10% до 20% в зависимости от вида ввозимого товара (п. 5 ст. 164 НК).

Если товар подакцизный, то база для расчета налога – это стоимость такого товара плюс акциз.

Рассчитать сумму ввозного НДС можно по формуле:

НДС = (СТ + А) * НС, где

СТ — таможенная стоимость товара, руб.;

А — сумма акциза (если товар подакцизный), руб.;

НС — налоговая ставка (10% или 20%), %.

Важно! Налоговая база рассчитывается на дату принятия товара к учету российским покупателем.

Срок сдачи отчетности по косвенным налогам в ФНС: до 20 числа месяца следующим за месяцем, в котором товар был принят к учету. До этой же даты нужно перечислить налог в бюджет.

Пример: ООО «Гермес» закупило в Казахстане автозапчасти. Расчеты произведены в российских рублях. По договору стоимость товара с доставкой до склада покупателя равна 1 млн 800 тыс. руб. Товар доставлен и принят к учету 23 июня. До 20 июля ООО «Гермес» обязано сдать в ФНС декларацию по косвенным налогам и уплатить НДС 360 тыс. руб. (1 800 000 руб. * 20%).

Бухгалтер российской организации сделает следующие проводки:

Дт 41 Кт 60 — 1 800 000 руб. — отражена стоимость автозапчастей;

Дт 60 Кт 51 — 1 800 000 руб. — отражена оплата поставщику за товар;

Дт 19 Кт 68 — 360 000 руб. — отражен НДС к уплате;

Дт 68 Кт 51 — 360 000 руб. — отражено перечисление налога в ФНС.

Как сдать декларацию по косвенным налогам в 2023 году

Так как с 1 января 2023 года все налогоплательщики будут платить налоги с помощью единого налогового платежа (ЕНП), то НДС, начисленный при импорте товаров из ЕАЭС, также будет уплачиваться в виде ЕНП (письмо от 02.09.2022 № СД-3-3/9545@).

В 2023 году компании и ИП могут еще отправлять отдельные платежки для уплаты налогов и взносов, т.е. пока не переходить на ЕНП. Хотя зачислять их все равно будут на ЕНС.

Декларацию можно подать с помощью:

личного визита в налоговую или по почте (если количество сотрудников не превышает 100 человек);

электронной передачи по ТКС (если количество сотрудников превышает 100 человек).

Датой представления отчетности считается:

день подачи декларации в случае личного визита;

день отправки по почте или ТКС.

Кроме декларации компании необходимо подготовить еще пакет документов:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;

выписку из банка, подтверждающую уплату налога и акцизов;

товаросопроводительные документы: ТТН, накладные, счет-фактуры;

договор на покупку товаров.

Если товар, приобретенный в Казахстане, входит в перечень товаров, к которым применяются пониженные ввозные пошлины (Решение совета ЕЭК от 14.10.2015 г №59), то необходимо предоставить в налоговую:

бумажную копию электронного счет-фактуры, заверенную печатью Комитета госдоходов Минфина Казахстана.

А также один из следующих документов:

сертификат происхождения (СТ-1) — если товар произведен в Казахстане;

заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов (копия) — если товар импортирован в Казахстан из другой страны ЕАЭС;

копию таможенной декларации, заверенной печатью Комитета госдоходов Минфина Республики Казахстан.

Срок проверки документов ИФНС — 10 рабочих дней. Если налоговая одобрит вычет, компания получит электронный документ с подтверждением. Его необходимо отправить продавцу — он ему понадобится при подтверждении нулевой ставки экспортного НДС.

Если ИФНС найдет ошибки или несоответствия, то уведомит об этом. В таком случае придется:

дослать недостающие документы;

доплатить налог;

исправить ошибки в декларации и сдать уточненку;

исправить заявление и сдать заново.

Как зарегистрировать юрлицо или ИП в Казахстане в 2023 году

Открыть ИП просто и быстро удаленно через портал elicense.kz. Но для нерезидентов есть нюансы. Зарегистрировать ИП могут только те россияне, у которых есть вид на жительство в РК. А ВНЖ в Казахстане могут получить только постоянно проживающие в республике граждане, поэтому такая форма собственности не пользуется популярностью среди российских предпринимателей. Чаще всего бизнесмены из России регистрируют ТОО.

ТОО (аналог росисского ООО) — Товарищество с ограниченной ответственностью.

Регистрация ТОО в Казахстане регулируется законом №220-1 от 22.04.1998 г. «О товариществах…».

Порядок регистрации ТОО иностранным гражданином почти не отличается от порядка, который установлен для граждан РК. Придется собрать лишь более расширенный список документов. Дополнительно потребуется:

от физлица — копия паспорта нотариально заверенным переводом;

от юрлица — копия документа, который подтверждает регистрацию, например, выписка из ЕГРЮЛ. Ее также нужно перевести и заверить у нотариуса.

Физлицу необходимо будет получить ИНН в РК, а юрлицу — БИН.

10 шагов для регистрации ТОО в Казахстане:

1) Определиться с названием компании. Оно должно быть уникальным, иначе в регистрации будет отказано. Узнать, совпадает ли выбранное название с другим, ранее созданным юрлицом можно на сайте.

2) Установить категорию субъекта предпринимательства. Согласно Предпринимательскому кодексу РК статья 24 существуют три вида:

малое предпринимательство — число сотрудников до 100 человек, годовой доход до 300 тыс. МРП (месячный расчетный показатель = 10,35 млн тенге);

среднее предпринимательство — число сотрудников до 250 человек, годовой доход от 300 тыс. МРП до 3 млн МРП;

крупное предпринимательство — число сотрудников более 250 человек, годовой доход от 3 млн МРП.

3) Выбрать юридический адрес. Адрес должен совпадать с адресом фактического нахождения ТОО. Товарищество можно зарегистрировать по адресу приобретенного или арендованного помещения. Допускается регистрация по домашнему адресу учредителя.

4) Обозначить вид деятельности по классификатору (ОКЭД). На основании вида деятельности, которым планирует заниматься компания в справочнике ОКЭД необходимо выбрать подходящий код.

5) Образовать уставной капитал. Для малого бизнеса он может быть равным нулю. Для среднего и крупного предпринимательства – от 100 МРП. Уставным капиталом могут быть: ценные бумаги, вещи, имущественные права.

6) Выбрать режим налогообложения. Он зависит от доходов и размера бизнеса. При регистрации ТОО автоматически присваивается Общеустановленный режим (ОУР). Перейти на «упрощенку» можно в течение 5 дней после регистрации, подав уведомление в налоговую. Инструкцию, как изменить режим налогообложения через кабинет налогоплательщика, можно найти тут.

7) Открыть расчетный счет в банке. Банк запросит пакет документов, проверит их и откроет счет в выбранной клиентом валюте. Есть возможность открыть расчетный счет удаленно — для этого потребуется ЭЦП.

8) Заказать печать (не обязательное условие).

9) Приобрести POS-терминал (для некоторых видов деятельности).

10) Получить лицензию (если вид деятельности требует этого).

Документы, которые понадобятся при регистрации юрлица в Казахстане в 2023 г.:

Учредительный договор – необходим, когда в регистрации компании участвуют несколько человек. Устав — можно составить самостоятельно или с помощью юристов. Разрешено использовать типовой Устав, но в него нельзя вносить правки и дополнения. Решение о создании ТОО — принимается на собрании, если Товарищество регистрируют несколько человек. В нем прописывается основная информация о будущей компании: наименование фирмы, юридический и фактический адрес, размер уставного капитала, ФИО директора и т.д. Решение о назначении руководителя — официальное решение (приказ) о назначении директора компании, который будет уполномочен подписывать все документы от лица компании. ЭЦП — требуется для каждого из учредителей. Договор страхования гражданско-правовой ответственности работодателя — понадобится, даже если в компании работает один директор.

Особенности экспорта в Казахстан в 2023 году

Экспортные операции регулируются Федеральным законом от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

До конца 2023 года будет действовать ограничение на вывоз некоторых видов товаров из России в ряд стран ЕАЭС, в том числе и Казахстан по Постановлениям Правительства РФ № 311, 312 и 313. Чтобы товар экспортировать придется оформить разрешение от соответствующих органов: Минсельхоз, Минтранс, Минцифры и другие – в зависимости от товара.

Важно! Ограничение не действует на товары, произведенные в РФ, которые имеют сертификат происхождения по форме СТ-1.

Сертификат Таможенного союза ЕАЭС (Сертификат ТР ТС) — документ, который доказывает то, что товар прошел все положенные проверки на соответствие требованиям Таможенного союза и его разрешено провозить на территории ЕАЭС.

Весь перечень товаров, к которым применяются обязательные требования в рамках Таможенного союза утвержден Решением Комиссии ТС № 526.

Товар, который подлежит обязательной сертификации указан в технических регламентах ТС.

Сертификат ТР ТС оформляется в единой утвержденной форме и имеет силу на всей территории ЕАЭС. Он может быть оформлен, как на партию товара, так и на серийную продукцию. Срок действия сертификата — до 5 лет. Вся сертифицированная продукция маркируется Единым знаком обращения (ЕАС).

НДС при экспорте в Казахстан

Экспортируя в Казахстан налогоплательщики:

На ОСН — применяют ставку 0% НДС и освобождены от уплаты акцизов (Приложение N 18 к Договору о ЕАЭС). В счет-фактуре кроме нулевой ставки необходимо указать код ТН ВЭД (пп. 15 п.5 ст. 169 НК РФ).

На УСН — не признаются плательщиками НДС.

Экспортеры на общей системе налогообложения

Для подтверждения нулевой ставки компании-экспортеру понадобиться в течение 180 дней после отгрузки собрать и предоставить пакет документов в ИФНС. Дата отгрузки равна дате составления документа для покупателя или перевозчика.

Необходимо собрать следующий список документов:

Внешнеторговый контракт с покупателем из Казахстана. Транспортные, товаросопроводительные и иные документы, которые подтверждают факт экспорта продукции (не обязательный пункт — письмо ФНС от 27.01.2022 № 03-07-08/5275). Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от покупателя. На заявлении должна быть отметка налоговой Казахстана (приложение № 1 к Протоколу ЕАЭС от 11.12.2009, приказ ФНС № ММВ-7-6/634@ от 13.12.2019).

Если экспортер предоставит не полный пакет документов к нужному сроку, ИФНС начислит налог по ставке 10% или 20% в зависимости от товара.

Это начисление выполняется на дату отгрузки, сопровождается уменьшением его на вычеты (п. 10 ст. 171 НК) и требует уплаты пеней.

С 2022 года страны ЕАЭС перешли на расчеты в рубли. Это освободило от возникновения курсовых разниц при продаже товаров партнерам из ЕАЭС. Но прохождение валютного контроля остается неизменным, так как сделка — международная.

Важно! Отказаться от ставки НДС в 0% при экспорте в ЕАЭС российские поставщики не имеют права, поскольку это не предусмотрено договором ЕАЭС.

Пример отражения НДС в учете при экспорте:

Российская компания ООО «Гермес» закупила автозапчасти на сумму 1 млн 800 тыс. руб., включая НДС 20% — 300 тыс. руб. НДС к вычету при покупке не принимался.

Эти товары ООО «Гермес» на условиях предоплаты поставил покупателю из Казахстана. Сумма сделки равна 2 млн 200 тыс. руб. Нулевую ставку налога компания подтвердила в срок.

Бухгалтер должен сделать следующие проводки:

Дт 41 - Кт 60 — 1 500 000 руб. — отражена закупка товара в России;

Дт 19 – Кт 60 — 300 000 руб. — отражен входящий НДС;

Дт 51 — Кт 62 — 2 200 000 руб. — отражена 100% предоплата за товар от казахского покупателя;

Дт 62 — Кт 90.1 – 2 200 000 руб. — отражена выручка по сделке;

Дт 45 — Кт 41 — 2 200 000 руб. — отражена отгрузка товара на экспорт;

Дт 90.2 — Кт 45 — 1 500 000 руб. — списана себестоимость реализованных товаров;

Дт 68 — Кт 19 — 300 000 руб. — НДС принят к вычету.

Экспортеры на упрощенной системе налогообложения

Налогоплательщики на УСН, которые экспортируют товар в Казахстан не начисляют и не уплачивают НДС (в том числе по ставке 0%). Им не нужно выставлять счет-фактуру и подавать декларацию по НДС в налоговую.

Так как предприниматели на «упрощенке» не платят НДС по экспортным товарам, то они не вправе возмещать «входной НДС» (пп 1,2 ст. 171, п.2 ст 173 НК РФ).

Особенности параллельного импорта через Казахстан в 2023 году

Параллельный импорт — это ввоз товаров иностранного производства, которые пользуются спросом без получения согласия правообладателя. Ровно 10 лет, с 2002 по 2022 г, такая схема ввоза была запрещена в Российской Федерации. В 2022 году Правительство легализовало параллельный импорт Постановлением Правительства РФ от 29.03.2022 №506.

Важно! Главное условие параллельного импорта – продукция должна быть официальной, а не поддельной. 6 мая 2022 года Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта. Таможня сверяет коды ТН ВЭД и наименования брендов с этим приказом. Если товара в списке нет, его нельзя завезти в страну по этой схеме. Штраф за контрафактный товар – от 300 тыс. руб. Ввезенный товар будет конфискован.

4 схемы параллельного импорта:

Ввоз через третьи страны. Товар покупает казахский посредник, привозит на свой склад, растамаживает, а потом перепродает российскому заказчику. Косвенный реэкспорт. Товар не пересекает границу Казахстана. Груз перепродается в пути. Прямой реэкспорт. Товар пересекает границу Казахстана, размещается на СВХ. Со склада груз перепродается в РФ. Ложный транзит. Товар к казахскому посреднику доставляется через Россию. Груз не доезжает до Казахстана, так как происходит перепродажа на пути его следования.

Казахстан предъявляет требование по обязательному физическому ввозу грузов на свою территорию. Использование процедур «таможенного склада» и «свободного склада» пока запрещено.

Кроме того, в Казахстане действуют ограничения по поставкам в РФ по ряду товаров. Список запрещенных к реэкспорту продукции размещен на сайте sanction2022.kz. Также товар, который имеет серийные номер, поставить через паралельный импорт будет проблематично.

Как избежать двойного налогообложения при параллельном импорте

Груз доставлен на территорию Казахстана. Таможенную очистку не проводят, а сразу помещают под процедуру таможенный склад (ИМ 70). Так товар сохранит статус иностранного и в соответствие со ст.158 ТК ЕАЭС будет иметь право на реализацию третьей стороне. В этом случае не придется платить пошлину и налоги в РК. После товар доставляется в РФ и оформляется по стандартной схеме, с подачей ДТ в таможенные органы РФ, уплатой пошлин и налогов.

Плюсы и минусы параллельного импорта

Преимущества ввоза товаров по параллельному импорту:

Импортные товары, которые пользуются спросом, останутся на российском рынке. У бизнеса появится возможность расширить свой ассортимент за счет продукции, которая ранее не поставлялась по обычной схеме. Поддержит малый и средний бизнес — они смогут ввозить в страну небольшие партии и поставлять их крупным игрокам, снабжение которых сейчас пострадало. Создаст ажиотаж вокруг брендов, которые покинули РФ.

Но вместе с тем параллельный импорт чреват и следующими минусами:

Растет риск ввоза контрафакта или поддельного продукта. Стоимость товара по параллельному импорту гораздо выше из-за сложной логистики, дополнительных таможенных платежей. Нет гарантийного обслуживания на ввезенный таким путем товар. Существует риск конфликта между правообладателем и компанией-посредником.

Несмотря на трудности международной обстановки, которые оказывают негативное воздействие на экономику и Казахстана, и России, механизмы сотрудничества, заложенные в совместных проектах, способны преодолеть экономический кризис. ЕАЭС выгоден для Казахстана тем, что он дает дополнительные преференции в торговле со странами – членами союза, а также он может послужить инструментом для разрешения водных споров Казахстана с Кыргызстаном и Таджикистаном.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит зарегистрировать бизнес в Казахстане в 2023г.?

Регистрационный сбор за открытие ТОО в 2023 году составит 22 425 тенге. Сбор должны уплатить субъекты крупного предпринимательства. Малый и средний бизнес от сбора освобождены.

Нужно ли российскому предпринимателю уведомлять налоговую о регистрации ТОО в Казахстане?

Учредители из РФ в Казахстане, которые имеют в уставном капитале долю 10% и более, должны уведомить об этом ФНС РФ ( п. 3.1. ст. 23 НК).

Срок отправки уведомления — не позднее, чем через 3 месяца с даты регистрации ТОО. Отправить необходимо по месту регистрации учредителя (п. 3 ст. 25.14 НК).

Если нарушить закон, штраф за каждую организацию о которой не отчитались — 500 тыс. руб. (статья 129.6 НК).

Если в отношении компании существует упрощённый режим, то нужно рассчитывать НДС по импортным товарам из РК?

Декларация сдаётся в ФНС в любом случае. Принять к вычету НДС могут только компании на ОСНО.

Можно ли зарегистрировать ТОО в Казахстане удаленно?

Можно. От учредителей потребуется ЭЦП и ИНН. Ключ ЭЦП можно получить в любом ЦОНе при личной явке, или бесплатно заказать электронную услугу «Получение ЭЦП удаленно» на портале Egov.kz.

Срок регистрации – один рабочий день. В завершении заявитель получит электронную справку о госрегистрации юридического лица.