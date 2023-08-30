Учет ВЭД. Беларусь. Рассмотрим специфику и нюансы учета

Экспорт и импорт из стран ЕАЭС имеет определенную специфику. Причем определенные нюансы есть в учете сделок с поставщиками и покупателями в каждой стране. Сегодня на повестке дня ВЭД с Беларусью. Рассмотрим специфику и нюансы учета в удобном формате «вопрос-ответ».

Как заключить контракт с белорусским поставщиком?

Импорт из Беларуси предусматривает подписание внешнеторгового контракта. В документе рекомендуется обратить особое внимание на следующие пункты:

Валюта. По закону страны поставщика оплата за товары, работы и услуги может осуществляться в иностранной валюте и белорусских рублях. Российский рубль является инвалютой, соответственно, для него устанавливается официальный курс. Расчеты в рублях осуществляются с валютного счета, поскольку оплата производится на расчетный счет иностранного поставщика.

Сроки расчетов . Чаще всего во внешнеторговых контрактах указывается 90-дневный срок. Раньше произвести взаиморасчеты можно, позже – нет. Срок в 90 дней определяется белорусским законодательством (указ Президента №178). Если оплата за экспортируемый товар не зачислена на счет в течение указанного срока, поставщик получает штраф. Минимизировать финансовые риски позволяет включение в контракт пункта о неустойке. Ее размер может доходить до 2% суммы контракта за каждый день просрочки оплаты. При заключении договора российскому импортеру рекомендуется проверить соразмерность неустойки. И, разумеется, во избежание дополнительных затрат лучше рассчитываться с белорусскими поставщиками вовремя.

Предельная сумма контракта. Она устанавливается в обязательном порядке. Для договоров на несколько поставок предельная сумма тоже актуальна. В таком случае эта величина не может быть превышена по сумме всех отгрузок.

Какие операции считаются экспортными?

Экспорт в Беларусь – вывоз товаров с территории РФ на территорию страны покупателя. Предметом сделки может быть продукция российского производства и импортная.

Отдельные операции считаются экспортными при определенных условиях. Речь идет о продаже в Беларусь:

Изготовленных в РФ товаров – результатов работ по договору о выполнении работ (Договор о ЕАЭС, прил. 18 п. 9).

Предметов лизинга, изготовленных в РФ или за границей (Договор о ЕАЭС, прил. 18 п.11).

Товаров по договорам займа или товарного кредита (Договор о ЕАЭС, прил. 18 п. 11).

Возвращаемых нереализованных товаров (письмо ФНС №ГД-4-3/18888 от 18.09.2014).

В последнем случае в контракте с белорусским поставщиком или дополнительном соглашении к контракту должно быть прописано право российского покупателя вернуть нереализованный товар.

Платится ли НДС при импорте из Беларуси?

Таможенное оформление между союзными странами имеет уведомительный характер. Пошлины импортеры не платят. Но это не значит, что НДС для них не актуален.

Во-первых, налог имеет место, и платит его импортер. Во-вторых, администрирует НДС российская налоговая. На практике это означает следующее: налог на таможне в составе стоимости товара не платится (как при импорте, например, из стран Азии), он перечисляется напрямую в бюджет РФ.

Система налогообложения импортера значения не имеет. НДС при ввозе товаров из Беларуси платят все: и пользователи ОСНО, и упрощенцы. Регистрационная форма, кстати, тоже не важна. Правило распространяется и на ИП, и на компании.

Налог платится, когда:

Фактически товары покупаются в Беларуси, а отгружаются из любой другой страны ЕАЭС.

Товар приобретается у белорусского поставщика, право собственности на него переходит к импортеру на территории Беларуси или РФ.

Товар импортируется через агента, поверенного, комиссионера.

Товар покупается за пределами ЕАЭС, но ввозится с территории Беларуси.

В каких случаях действует освобождение от НДС?

Импортеры получают освобождение от НДС на товары, перечень которых приведен в постановлении № 372 от 30.04.2009 и НК (ст. 149, 150). Также не являются объектом налогообложения товары, передаваемые одним российским налогоплательщиком другому (даже если они ввозятся из Беларуси). В рамках одной организации также можно передавать товары без НДС. Еще одним основанием для освобождения от уплаты налога является импорт с передачей товаров в рамках свободной таможенной зоны.

Если освобождение от НДС недоступно, самостоятельно рассчитайте сумму налога, используя ставку 20% или 10%. Пониженная ставка применяется для отдельных товаров (ст. 164 НК).

При уплате налога соблюдайте сроки. НДС платится до 20 числа следующего месяца. Например, приняли товары к учету в мае — платите налог в июне.

Какие документы нужны импортеру для налоговой?

При импорте из Беларуси заполняется и сдается декларация по косвенным налогам. Форма документа утверждена приказом ФНС №СА-7-3/765 от 27.09.2017. В декларации указываются акцизы и НДС.

Вместе с отчетной формой в налоговую подается:

Заявление о ввозе груза, об уплате косвенных налогов (подается на бумаге в 4 экземплярах или в электронном виде).

Счет-фактура в подтверждение стоимости товара.

Транспортные, сопроводительные документы.

Договор поставки, договор с посредником, если импорт осуществляется через него.

Копия платежного поручения или выписка из банка об уплате НДС.

После рассмотрения заявления налоговиками в течение 10 дней один экземпляр документа направляется белорусскому поставщику для подтверждения нулевой ставки экспортного НДС.

Когда импортный НДС можно принять к вычету?

Заявить вычет импортер может после получения своего экземпляра заявления о ввозе товаров с отметкой налоговой. Условия получения вычета стандартные:

Товары, ввезенные из Беларуси, используются в налогооблагаемых операциях. Ввозной НДС уплачен в полном объеме. Товары приняты к учету.

Также необходимо учесть дополнительное требование, предусмотренное правилами ведения книги покупок. В графу 3 книги заносится дата и номер заявления о ввозе товара, в графу 7 — реквизиты платежного поручения по уплате НДС.

Важно: заявлять вычет нужно в обычной декларации по НДС за квартал! Соответствующая сумма заносится в строку 190 раздела 3. Заявление вычета в декларации по косвенным налогам является ошибкой.

Что делать, если НДС уплачен в одном квартале, а отметка на заявлении о ввозе товара из Беларуси поставлена в другом?

Несовпадение сроков – явление нередкое. Налоговые споры возникают преимущественно потому, что налогоплательщики заявляют вычет в том периоде, в котором налог был уплачен, а ФНС отказывает, поскольку считает, что принимать НДС к вычету нужно после проставления соответствующей отметки на заявлении на ввоз товара. Такой же позиции придерживается Минфин (письмо №03-07-13/1/38180 от 02.07.2015).

Суды в большинстве случаев становятся на сторону налогоплательщиков.

Учитывайте специфику ситуации, если столкнулись с несовпадением сроков. Во избежание дополнительных расходов на судебные издержки стоит дождаться отметки, а потом заявить налоговый вычет.

Можно ли принять НДС к вычету, если налог уплачен посредником?

Принятие налога к вычету при импорте товаров из Беларуси через посредника имеет свои особенности. Во-первых, импортеру необходимы первичные документы. Запросите у посредника копию таможенной декларации и платежного поручения или квитанции об уплате НДС.

Во-вторых, заявляйте вычет вне зависимости от того, какую систему налогообложения применяет посредник. Согласно разъяснениям Минфина (письма №03-07-08/38192 от 02.07.2015, №03-07-08/62931 от 04.09.2018), применение посредником УСН не является основанием для отказа в вычете по НДС.

Почему НДС 0% при экспорте товаров в Беларусь действует не всегда?

Возмещение НДС при торговле с Беларусью — хороший способ компенсировать расходы. Но налоговая не всегда дает добро на нулевую ставку. Причин несколько, две основные — несоблюдение порядка подтверждения налоговой ставки (просрочка декларации, ошибки в отчетности, неполный пакет документов и т.п.) и сотрудничество с сомнительным контрагентом.

Подтверждение нулевой ставки предусматривает прохождение детальной камеральной проверки. Ее цель — определить реальность исполнения сделки. Если претензий к первичным документам экспортера и белорусскому контрагенту нет, налогоплательщик получит возмещение НДС. Если выявлены ошибки в документах, их можно исправить, подать уточненную декларацию и подтвердить НДС 0%. Если контрагент признан неблагонадежным, на возмещение рассчитывать не стоит.

Минимизировать риски позволит проверка белорусской компании до заключения внешнеторгового контракта.

Что такое статформа и зачем она нужна?

Для грузов, перемещаемых по территории ЕАЭС, в том числе из России в Белорусь и в обратном направлении, не нужны обычные декларации. Вместо них используются формы статистического декларирования. Подаются документы в таможенные органы государства, из которого вывозится груз.

Статформы оформляются самими экспортерами или лицами, которые осуществляют таможенное декларирование по их поручению. Что касается сроков, на подачу документов отводится остаток месяца, в котором произведена отгрузка товара, плюс 8 рабочих дней в следующем месяце. Но с представлением статформ в таможенные органы рекомендуется не затягивать. В РФ нарушение сроков чревато штрафом по ст. 19.7.13 КоАП. Юридическому лицу просрочка обойдется в 20−50 тысяч рублей, должностному — в 10−15 тысяч.

Для заполнения статистической формы используйте личный кабинет участника ВЭД. Обратите внимание: без системного номера документ недействителен. После запроса номера сохраните форму.

Документ на бумажном носителе можно представить таможне лично или отправить почтой (письмом с уведомлением).

Нужно ли ставить контракт с белорусским поставщиком на учет в банке?

Внешнеэкономический контракт ставится в банке на учет при определенных условиях. И эти условия не зависят от страны контрагента. То есть по контрактам с белорусами правила такие же, как и в остальных случаях.

Учет контрактов пришел на смену паспортам сделок в 2018 году. Обязанность постановки на учет возникает у резидента РФ при:

Заключении сделки по экспорту на 6 млн. рублей и больше (в любой валюте), по импорту — на 3 млн. рублей.

Заключении контракта на поставку товаров.

Осуществлении расчетов по сделке через банковские счета за границей или через счета в уполномоченных банках.

Важно: должны выполняться все условия одновременно.

При определении рублевого эквивалента суммы контракта с контрагентом из Беларуси необходимо учитывать официальный курс на дату заключения внешнеторгового договора или дополнительного соглашения по оплате.

Стоит отметить, что валюта контракта в контексте его постановки на учет значения не имеет. Перечисление оплаты в рублях не отменяет валютный контроль. Если сторонами контракта являются резидент и нерезидент, расчеты между ними признаются валютными операциями.

Также обратите внимание: контракты, по которым выполняются все указанные выше условия, ставятся на счет, даже если фактически они заключены с обособленными подразделениями белорусских фирм, находящихся на территории РФ (ФЗ №173 от 10.12.2003). Такие подразделения имеют статус нерезидентов. Соответственно, расчеты с ними осуществляются по общим правилам ВЭД.

Когда определяется налоговая база по НДС при экспорте в Беларусь?

Согласно действующему законодательству, налоговая база определяется на последний день квартала, в котором был собран и представлен в налоговую пакет документов для подтверждения ставки по НДС. Соответствующие разъяснения даны ФНС в письме №КЕ-4-3/7675 от 13.05.2011 и Минфином в письме №03-07-13/1/26980 от 11.07.2013.

Собрать документы, подтверждающие экспорт, необходимо в течение 180 дней с момента отгрузки товара (Договор о ЕАЭС, приложение 18 п. 5).

Когда подается перечень заявлений о ввозе товаров вместо отдельных заявлений?

С 2018 года действует норма, позволяющая экспортеру, который сотрудничает с несколькими контрагентами в Беларуси, для подтверждения нулевой ставки НДС подавать не отдельные заявления на ввоз товаров и уплату косвенных налогов, а перечень документов. Сроки и условия те же, что и для стандартного пакета первички.

Перед подачей перечня необходимо проверить, поступили ли в налоговую службу данные о заявлениях от импортеров. Если данных нет, контролирующая структура перечень не примет. Проверить сведения можно в режиме онлайн на сайте ФНС.

Для перечня заявлений действует бумажный и электронный формат. Последний утвержден приказом ФНС №ММВ-7-15/139 от 06.04.2015.

Какими товаросопроводительными и транспортными документами подтверждать экспорт в Беларусь?

Перечень документов, которые могут использоваться для подтверждения экспорта, утвержден Минтрансом. Для каждого способа транспортировки предусмотрены отдельные формы.

При доставке автотранспортом экспорт подтверждается стандартной товарно-транспортной накладной (форма №1-Т). Допускается и может быть рекомендовано также использование международной ТТН (CMR). Эта форма аналогична российской (№1-Т). С разъяснениями ФНС по использованию товарно-транспортных накладных для подтверждения экспорта при доставке товара автотранспортом можно ознакомиться в письме №ЕД-3-3/1928 от 30.05.2013.

Экспорт по железной дороге предусматривает использование других подтверждающих документов. В перечень, согласно письму Минтранса №ОБ-16/5460 от 24.05.2010, входит накладная (для получателя), уведомление о прибытии груза, лист выдачи груза и т.п.

В случае с использованием воздушного транспорта для доставки экспортного товара подтверждающим операцию документом является грузовая накладная перевозчика или нейтральная грузовая накладная.

Если покупатель или его представитель забирает товар самовывозом, у поставщика отсутствуют экспортные документы. В этом случае передача груза подтверждается товарной накладной ТОРГ-12 и копией ТТН, полученной от покупателя. Такую инструкцию на случай самовывоза экспорта дает Минфин (письмо №03-07-13/1/14652 от 15.03.2017).

Если оформление товаросопроводительных документов не предусмотрено условиями перевозки (самовывоз осуществляется без привлечения дополнительных транспортных средств), налоговая может их запросить, но при отказе в представлении не имеет права отказать в подтверждении нулевой ставки по НДС. Тем не менее в целях минимизации рисков рекомендуется оформлять международную транспортную накладную и указывать перевозчиком белорусского покупателя. Важно: в этом случае ответственность за сохранность груза в пути, соблюдение условий транспортировки несет покупатель.

Надо ли экспортеру оформлять счет-фактуру при продаже товаров в Беларусь?

Продажа товаров в страны ЕАЭС признается реализацией. Соответственно, оформляются стандартные документы, подтверждающие операцию. Счет-фактура входит в их число. Этот документ оформляется, даже если в Беларусь продаются товары, которые не облагаются НДС в России (НК РФ ст. 169).

Счет-фактура оформляется в общем порядке, регистрируется в книге продаж. Но документ имеет одну особенность. В нем указывается код вида товара по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Соответствующее требование закреплено НК (ст. 169).

Выставляется счет-фактура при экспорте в Беларусь в электронном виде. Бумажный документ также может использоваться, в этом случае он оформляется в двух экземплярах (письмо Минфина №03-07-08/42816 от 21.07.2016).

Что изменилось в экспорте товаров в Беларусь в последние годы?

Несколько новшеств было внесено в условия экспорта в союзное государство в 2020 году. Главное касается отмены отсрочки вычета по ввозному НДС. Условие актуально для белорусских импортеров. Но к экспортерам, грузоотправителям из РФ оно имеет косвенное отношение.

Также в Беларусь расширен перечень разрешенных для ввоза товаров. Например, номенклатура алкогольных напитков увеличена больше, чем на 200 позиций. Это открывает российским поставщикам новые возможности для реализации импортных товаров.

Попадает ли белорусский экспорт, импорт под валютный контроль?

Единая таможенная территория отменяет многие виды контроля для союзных государств. Речь, в частности, идет о санитарно-карантинном, фитосанитарном, ветеринарном, транспортном контроле. Об отмене валютного речь при этом не идет.

Для участников внешнеэкономической деятельности сохраняются обязательства по учету валютных операций и своевременному представлению отчетности по ним. За нарушение валютного законодательства, просрочку отчетности и ошибки в учете предусмотрена административная ответственность.

Торговля с Беларусью — значимое направление внешнеэкономической деятельности РФ. Договор о ЕАЭС существенно упрощает администрирование и оформление экспорта, импорта. Но формально сотрудничество с союзным государством имеет те же коммерческие, налоговые риски, что и торговля с любым другим. Это повод для существующих участников рынка проанализировать ВЭД, а для новичков — проконсультироваться со специалистами, запуская экспорт или импорт с Беларусью.