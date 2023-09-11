Внешнеэкономическая деятельность с Китаем. Как организовать импорт из Китая? Как организовать экспорт?

События 2022 года перевернули ВЭД и логистические цепочки России. Бизнес бросился искать аналоги продукции, оборудования, сырья, перестраивать маршруты доставки, пересматривать финансовые схемы. В этих условиях Китай становится одним из основных партнеров по внешней торговле.

Для России рынок Китая интересен своим разнообразием и доступной стоимостью, а «мировая фабрика» постоянно требует поступления ресурсов, которыми богата наша Родина. В статье ответим на вопросы, как эффективнее наладить торговые отношения с партнерами из Поднебесной.

Какие показатели ВЭД занял Китай на международном рынке к 2022 году?

Китай находится на первом месте в мире по объему внешней торговли. Модель экономики КНР базируется на трех взаимозависимых принципах:

Приоритет развитию промышленности. Производственные возможности и дешевая рабочая сила сделали Китай промышленной сверхдержавой. Плановое управление экономикой государством направлено на привлечение иностранного капитала в страну для стимулирования промышленности и производства. Экспорт товаров. Он обеспечивает 80% поступления валюты в государство.



На сегодняшний день Китай занимает:

2-ое место по номинальной величине ВВП (16,9 трлн долларов в 2021 г.).

1-е место в мире по объему золотовалютных резервов.

1-е место по объему мирового экспорта. Экспорт обеспечивает 80% валютных доходов КНР.

1-место по добыче угля. В 2022 году планируется добывать около 4 млрд тонн угля в год.

1 место по количеству фабрик и заводов.

1 место по численности населения. В Китае живут более 20% людей от всего земного шара.

1-е место в мире по производству и продаже новых автомобилей.

Наиболее активно развиваются:

машиностроение;

автомобилестроение;

здравоохранение;

индустрия в сфере информационных технологий;

интернет-торговля.

В Китае 786 млн человек — это трудоспособное население. Из них 461 млн работают в городских районах.

Из-за большого количества рабочей силы ВВП стабильно демонстрирует рост. В 2021 году, экономика Китая выросла на 8,1%, а ВВП на душу населения составил 11 700 долларов.

В 2022 году ожидаемый ВВП Китая составляет 5,4% — темпы роста должны вернуться к допандемийным. ВВП на душу населения должен составить около 12 000 долларов. При этом экспортный спрос сохранит нагрузку, а импортный ускорится за счет возобновления международных перевозок в 2022 году.

Товарооборот России и Китая по итогам января-мая 2022 года вырос на 28,9% за год и достиг 65,81 млрд долларов США. Экспорт российских товаров в Китай за отчетный период вырос на 46,5% — до 41,25 млрд долларов.

Импорт из Китая в РФ за 5 месяцев в 2022 году вырос на 7,2%, до 24,56 млрд долларов.



Рис 1. Товарооборот Россия-Китай за Январь-Май 2022 г.

Растет экспорт промышленного топлива, рыбы и рыбопродуктов, овощей, фруктов, неорганической химии и фармацевтики.

Какие товары из России пользуются наибольшим спросом в Китае?

В 2021 г. экспорт из России в Китай составил 67,56 млрд долл., это больше на 38,66% чем в 2020 году.

Изучение структуры экспорта позволяет установить — на какие группы товаров пришлась основная доля поставок в 2021 г. от всего экспорта России в Китай:

Нефть и нефтепродукты — 74,37%;

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 7,62%;

Металлы и изделия из них — 5,74%;

Продовольственные товары — 4,98%;

Продукция химической промышленности — 3,69%;

Транспортные средства, машины и оборудование — 3,44%.

Предпринимателям из России, которые хотят установить торговые отношения с Поднебесной желательно детально изучить, какой товар востребован на огромном китайском рынке.

Рыба и морепродукты. Огромное количество рыбы потребляется на внутреннем рынке Китая. Кроме этого в КНР много фабрик по переработке рыбы для экспорта.

Зерно, крупы, мука. Стоимость зерновых культур в Китае больше российской в несколько раз. Особой популярностью пользуются соя и гречневая лузга.

Станки и оборудование. Имеют спрос токарно-расточные, фрезерные станки. Часто закупают технологические линии, которые применяют в судостроении, российские тягачи и автопогрузчики.

Пиломатериалы. В российском импорте древесины Китай занимает первое место. Например, чтобы удовлетворить ежегодный спрос Китая в 45-50 млрд палочек для еды, необходимо переработать 20 млн деревьев, возраст которых не менее 20 лет.

Мед. Хотя Китай и занимает первое место по производству меда в мире, но продукт у него синтетический. Натуральный продукт в среднем стоит от 5 тыс руб. за один килограмм.

Куриные лапки. То что в России считается отходами производства, в Китае — деликатес. Многие предприниматели из России используют бартер — куриные лапки меняют на электронику, оборудование, которое используется на российских птицефабриках.

Кондитерские изделия. По статистике спрос на шоколад и сладости в КНР ежегодно растет на 2%. Китайцы любят мороженое. Шоколад и мороженое, которое импортируется из России считается качественным и стоит дорого.

Но в марте 2022 года Правительство внесло изменение в таможенное законодательство, которое касается вывозимых товаров.

Какие изменения при экспорте из России пришли в 2022 году?

1) Основное мероприятие, которое ввело Правительство РФ — запрет на вывоз иностранного оборудования, технологий, товаров. Новые изменения таможенного законодательства прописаны в постановлениях Правительства №311, №312, №313.

Например, в Китай не разрешается отправлять:

двигатели и силовые установки;

медицинские и ортопедические товары;

посуду для фармацевтических и лабораторных целей;

промышленный текстиль.

Весь список определен в постановлении №311. Запрет распространяется на все таможенные режимы: экспорт, транзит по территории РФ или временный ввоз в Россию.

Но согласно Постановлению №312 определенные федеральные органы могут выдавать разовые разрешения на вывоз товара в рамках конкретной поставки и сделки. В документе указано, к какому ведомству следует обратиться за разрешением.

Пример. Чтобы получить добро на вывоз иностранного оборудования для мясной промышленности, нужно обратиться в Минсельхоз, а на вывоз медицинского оборудования — в Минздрав.

Для этого необходимо письменное заявление, где должны быть обозначены:

страна назначения товара;

условия сделки по договору;

область применения товара;

цена товара;

технология, которая применяется на оборудовании;

иные данные, которые могут повлиять на решение министерства. К примеру, если оборудование было в использовании, ему необходима модернизация.

Весь список документов и требования к оформлению указаны Приказе Минпромторга России от 14.03.2022 N 797.

2) Еще одно нововведение было введено для укрепления российской экономики — обнуление ставок таможенных пошлин. Ставка 0% определяется для 446 товаров. Туда входят:

семена и овощи;

сырье для пищевой промышленности;

средства гигиены;

лекарственные средства;

медицинская техника;

упаковочные материалы и пищевая упаковка.

Такая льгота будет действовать только для импортера-производителя. Для этого компания должна предоставить доказательства целевого назначения импорта.

Пример. Молокозавод хочет импортировать упаковку для своих нужд. Он обращается в Минпромторг с заявлением, что упаковку планирует использовать только в производстве и перепродавать на рынке не будет. Тогда молокозавод получит эту льготу.

3) Маркировка. С 2022 года товар можно ввезти в РФ, растаможить и промаркировать его на своем складе. До этого такую процедуру необходимо было выполнить до ввоза товара на таможенную территорию РФ.

4) Переоценка соответствия сертифицированной продукции. До 2022 года переоценку нужно было делать каждые полгода, но сейчас ее перенесли на 6 месяцев. Это особенно актуально для сертификатов соответствия китайских товаров. Декларации и сертификаты соответствия срок которых истекает 1 сентября 2022 года продлены еще на 6 месяцев.

Как организовать экспорт в Китай?

Для успешного выхода на китайский рынок необходимо учесть несколько составляющих:

Эффективный поиск заказчика из Китая. В этом поможет, как онлайн поиск, так и различные международные выставки и конференции. Здесь можно не только найти партнера, но и проверить качество товара.

Пример. В Кантонской ярмарке, которая проходит дважды в год на юге, в городе Гуанчжоу участвуют более 25 000 поставщиков. Тут представлен почти весь экспорт промышленности из Китая.

Успешное сочетание цена-качество. Покупатели из Поднебесной критически подходят к вопросу ценообразования и не любят платить за «кота в мешке».

Спрос продукции на китайском рынке.

Получение документа в Министерстве коммерции КНР, который разрешает поставку.

Ответственность и выполнение всех контрактных обязательств. Китайцы очень внимательны даже к незначительным пунктам договоренностей.

Хотя часто процедуру «растаможки» импорта ведет закупщик, отправителю товара нужно заранее знать — нуждается ли груз в особом оформлении.

Перечень полезных ресурсов для экспортера из России:

Экспортеры продуктов питания и напитков перед подписанием контракта с покупателем из КНР должны пройти регистрацию в Генеральной администрации по контролю за качеством, осмотру и карантину КНР.

ССС – обязательный сертификат в Китае. Он необходим игрушкам, электроприборам и электронным девайсам, моторизованным транспортным средствам, запчастям, бытовой химии.

Такая продукция, как косметика, медицинское оборудование, лекарства должны быть сертифицированы Китайским управлением по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA).

Как организовать импорт из Китая?

1) Согласование условий по импортной сделке. Базовый список ключевых вопросов для согласования:

требования к товару и гарантия качества;

варианты проведения расчетов с поставщиком;

способы оплаты — банковские переводы, аккредитивы;;

сроки и размеры предоплаты;

условия поставки Incoterms 2020;

доставка товара, выбор вида транспорта;

упаковка и маркировка;

порядок урегулирования споров.

2)Проверка поставщика товара. Для определения благонадежности китайского партнера необходимо запросить у него реквизиты и дополнительную информацию для проверки.



Проверить организацию в Китае можно на специализированных порталах Всекитайской открытой системы информации о кредитоспособности предприятий (CCIS).

Иногда проверку поставщика лучше доверить переводчику-китаисту. Кроме перевода документов и анализа полученных сведений пригодится поиск отзывов о ней в Интернете. Такой анализ будет успешнее в китайском сегменте Всемирной паутины.

3) Составление контракта на импорт товара из Китая — основной момент импортной сделки. Составленный по всем правилам импортный контракт оградит импортера от возможных споров с поставщиком и защитит от проблем со стороны таможни и органов валютного контроля.



4) Открытие валютного счета. Договор нужно поставить на учет в банке и согласовать с органами валютного контроля. Существуют следующие ограничения для импортных поставок:

при сумме договора до 200 тыс. руб., ставить на учет его нет необходимости, валютный контроль проходит в упрощенном порядке;

при сумме договора равной или более 3 млн руб., его необходимо регистрировать для валютного контроля в общем порядке.

5) Предоплата за товар. Если контрактом предусмотрен авансовый платеж поставщику, то он выполнятся на этом участке импортной цепочки.

6) Подготовка к декларированию – список документов на ввозимый товар.

Подробное описание товара, фотографии, техническая документация — все это необходимо для определения кода ТН ВЭД на товар.

Импортный контракт со всеми дополнительными соглашениями.

Спецификацию к контракту ВЭД на поставку товара.

Инвойс или проформу-инвойс.

Документы по транспортировке (коносаменты, CMR, транспортные накладные и проч.).

Сертификаты, лицензии, если требуются. Конкретный список зависит от специфики товара.

Экспортную декларацию.

7) Отгрузка товара из Китая. Продукция из Китая доставляется морем, самолетом, ж/д и автомобильным транспортом. Самая незатратная, но долгая перевозка осуществляется на корабле. Быстрее всего товар прилетит на самолете, но заплатить за доставку придется намного больше, чем за другой фрахт. Условия поставки прописываются на этапе заключения контракта согласно Incoterms 2020 — EXW, FOB, CIF и другие.

Доставку может контролировать логистическая компания, которая связывается с поставщиком для уточнения готовности груза, времени приема товара, согласования документов для таможенного оформления.

8) Таможенное оформление. Каждая партия товара, которая поступает из-за рубежа в Россию проходит проверку таможенных служб. Груз размещается на складе временного хранения (СВХ) до окончания процедуры таможенной очистки. Это может быть порт, аэропорт или ж/д вокзал.

Для «растаможки» потребуется заплатить пошлину, сбор и входной НДС. Подать заполненную декларацию и приложить все необходимые документы помогут таможенные брокеры независимой компании или логистической компании, которая доставляет груз. После выпуска Таможенной декларации груз передается получателю или отправляется на СВХ, где он бесплатно хранится от одного до трёх дней в зависимости от условий СВХ.

Какой вид транспортировки из Китая лучше выбрать?

Продукцию из КНР перевозят автомобильным, железнодорожным, морским фрахтом или авиатранспортом:

Море. Транспортировка по морю подходит для отправки крупногабаритных грузов.

Плюс: выгодно для больших партий товара.

Минус: доставка займет от 8 до 55 дней.

Для отгрузки в Россию задействованы порты в городах: Гуанчжоу, Хуанпу, Гонконг, Циндао, Шанхай и др.

В Китае около 20 крупных портов, которые оборудованы всем необходимым с ISO контейнерами (всего в здесь есть около сотни портов). Для оптимизации поставки по земле, в России выбирают соответствующий порт:

южные регионы обслуживает порт Новороссийска и Крыма;

центральные регионы — порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги;

восточные регионы — порты Владивостока.

Автотранспорт. Такая поставка сокращает срок перевозки (перевозка Москва – Шанхай составит 14 дней).

Плюс: меньше посредников в логистической цепи.

Минус: высокая стоимость.

Маршрут следования фуры будет зависеть от начальной и конечной точки. Когда-то придётся ехать через Казахстан или Монголию, а где-то выгоднее использовать прямые маршруты из Китая в Россию.

Авиаперевозки —лучший вариант для транспортировки дорогостоящего штучного товара.

Плюс: быстро и надежно.

Минус: самая высокая стоимость.

В Китае более десятка аэропортов, которые имеют прямые рейсы в Россию – Пекин, Нингбо, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг и т.д. Прямые авиарейсы предполагают общее время перевозки около 2-5 дней. Транзитные и с перегрузкой в разных аэропортах могут занять до 12-14 дней.

Железная дорога.

Плюс: лучшее решение для крупногабаритных и негабаритных грузов, невысокая стоимость.

Минус: поставка занимает длительное время.

Сейчас используется около десятка ускоренных маршрутов, запущенных для контейнерных перевозок. Например:

Инкоу — Шеньян — Ховрино/Москва (около 24 дней в пути);

Тяньцзинь — Уланчаб — Наушки — ст. Ворсино/Москва (около 28 дней в пути);

Чангша — Монголия — Минск — ст. Купавна/Москва (около 16 дней в пути);

Гуанчжоу — ст. Ворсино/Москва (около 18 дней в пути).

Из Китая ж/д транспорт отправляется из городов: Иу, Нанчанг, Тянцзынь, Даланг, Сучжоу, Чанша, Шеньян и др.

Ж/д перевозки из Китая быстрее, чем доставка морем, но по цене выходят дороже.

Какие особенности надо учесть при поиске поставщика из Китая?

В КНР есть три типа поставщиков, с которыми взаимодействует российский бизнес: производители, торговые агенты и розничные продавцы. У каждого вида есть и плюсы, и минусы.

1) Фабрики (производители). Плюсы: предлагают самую низкую цену. Могут создать уникальный товар под конкретный запрос. Поставляют товар стабильного качества.



Минусы: Подходит только для крупных оптовых закупок (минимально приемлемая партия от 10 000 долл.). Возникают проблемы с коммуникацией — плохо развит клиентский сервис. Часто не имеют экспортную лицензию, а значит, производитель не сможет оформить документы на вывоз за рубеж и получить оплату напрямую.

2) Торговые компании (трейдеры) — закупают товар у производителя и продают в разные страны. Обычно приобретают товар из определенной сферы. Например: сфера красоты или сфера игрушек.

Плюсы: можно заказать небольшие объемы товара. Несколько видов товаров доступны для заказа в одном месте. Клиентский сервис отрегулирован и работает отлично. Переводчик для составления контракта не нужен — менеджеры говорят по-английски и отвечают 24/7. Экспортная лицензия обычно имеется.

Минусы: Цена у таких компаний значительно выше. Нет возможности внести изменения в конструкцию товара. Не всегда стабильное качество, так как один и тот же продукт может закупаться у разных поставщиков.

3) Розничные продавцы, или перекупы. Плюсы: Готовы продать любой объем, даже в единичном количестве.

Минусы: Цена может быть выше на 200-300%, чем у производителя. Нельзя внести изменения в конструкцию. Нет экспортной лицензии.

На сайте Торгового представительства РФ в Китае можно найти актуальную правовую документацию, которая касается экспорта. А также инструкцию при ввозе российского товара и другую полезную информацию.

Где искать надежных поставщиков в Китае?

ВЭД с Китаем выгодна, но скрывает немало рискованных моментов, результатом которых могут быть не только большие убытки, но и кража средств со счета. Такое случается тогда, когда бизнес-партнеры из Поднебесной по факту оказываются мошенниками. Как же найти поставщика, которому можно доверять?



1) Платформы для оптовых закупок — Alibaba (работает по принципу В2В), Made-in-China (оборудование, тяжелая промышленность), Global Sources (электроника). Здесь миллионы поставщиков предлагают самую разную продукцию – от женских заколок до дорогостоящего оборудования.



Плюсы:

удобство, простота и бесплатный поиск — достаточно установить приложение на смартфон и тысячи магазинов доступны для поиска;

возможность найти информацию о поставщике и прочитать отзывы о нем.

Минусы:

цены на данных площадках часто не актуальны;

запросы на поиск товаров лучше делать на английском языке, хотя есть и русскоязычные версии сайтов.

2) Выставки и оптовые рынки. Ежемесячно в Китае проходят по несколько тематических выставок, которые представляют разные сферы производств — от сувениров до крупного промышленного оборудования.

Плюсы. На выставках можно:

встретиться, поговорить и договориться о поставках с несколькими поставщиками из КНР за один день;

сравнить нужный товар от разных поставщиков за короткое время;

увидеть продукт воочию, убедиться в качестве;

наладить личную коммуникацию с потенциальным партнером без долгих переписок. Часто переписки с китайским поставщиком требуют большого терпения;

приобрести товар-новинку, а значит занять лидирующую позицию по реализации его в России.

Минусы:

затраты на поездку в Поднебесную – дорога, проживание, переводчик. Иногда сама выставка — это платное мероприятие;

заключение договора на выставке — явление редкое. Если поставка придет некачественная, то доказать вину китайского поставщика будет сложно;

необходимость регистрировать свою фирму для участия, на этой уйдет время;

языковой барьер — придется нанимать переводчика.



Самые популярные выставки в Китае:



1) Кантонская весенняя и осенняя ярмарка импортно-экспортных товаров в Гуанчжоу. Ярмарка проходит при поддержке правительства Китая.

2) Забронировать место на выставке автозапчастей, технологии и оборудования можно на сайте Automechanika Shanghai.

3) Международная выставка домашнего декора и дизайна в 2022 году пройдет в Шанхае с 12 по 15 сентября.

4) Выставка электроники CES Asia (Consumer Electronics Show) — ежегодная выставка для поклонников технологий и новшеств в электронике.

Самые популярные оптовые рынки в Китае:

1) Главный оптовый рынок Китая — Футьенрасположен на юго-востоке Китая в городе Иу. Площадь рынка составляет 5,5 млн квадратных метров. 43 отрасли производства и более 400 тыс. наименований товаров – от зубочистки до транспорта. Более 200 тыс. предпринимателей посещают Футьен ежедневно.

2) Рынок «Мир текстиля» в Чжэнчжоу – рай для тех, чей бизнес связан с текстилем. Торговая площадь составляет более 50 кв.км, а общее количество павильонов около 10 тыс. Самые востребованные сезоны продаж – это март-апрель и июль-август. Здесь оптом закупают ткани, шторы, постельное белье и многое другое.

3) Рынок электроники Huaqiangbei в городе Шэньчжэнь — это целый квартал города, в котором находятся только торговые центры и магазины по продаже различных видов электроники.

На что надо обратить внимание при выборе поставщика из Китая?

На китайском рынке встретить недобросовестного партнера очень легко. Есть несколько моментов, которые помогут уменьшить такой риск и заключить выгодную сделку.



1) Полная информация о партнере: наименование компании, ее юридический и фактический адрес, реквизиты банка, контактные телефоны, фамилия, имя, паспортные данные уполномоченного лица, представляющего интересы китайской компании, а также китайского директора, включая его адрес местожительства.



Поставщик может предоставить поддельные документы, поэтому их лучше проверить на подлинность. Сделать это можно через китайский сайт проверки контрагентов Qixin.

2) Контракт на китайском языке с привлечением опытного переводчика. Это поможет избежать потерю денег и времени в случае обращения в полицию.

3) Подпись контракта законным представителем компании. Это может быть председатель совета директоров, генеральный директор компании. Физическое лицо, которое ставит свою подпись на договоре, является законным представителем китайской компании-поставщика и должно быть зарегистрировано в торгово-промышленной палате Китайской Республики.



4) Банковские счета, которые указаны в договоре открыты в Китае (не в Гонконге, Макао или Тайване). Это подтверждает правомерность сделки, потому что эти счета доступны для государственного контроля и регулирования.



5) Наличие сертификатов качества на продукцию от лицензированной организации.



6) Тестовая закупка товара и запрос образцов поможет проверить качество товара до оптовой поставки.



7) Исключение работы по 100% предоплате поможет избежать обмана при поставке оптовой партии. Лучше придерживаться частичной предоплаты.



8) Прописка в договоре очевидных вещей. В Китае работает правило – что не оговорено, то допустимо. Поэтому в контракте необходимо подробно прописывать каждую мелочь, относящуюся к поставке.

Пример: Компания из России заказала контейнер с чемоданами. Китайский поставщик не упаковал груз дополнительно в пузырчатую пленку. В результате часть товара пришла со сколами и потертостями. На фабрике претензию не приняли, потому что дополнительная пузырчатая упаковка не была прописана в контракте.

Какие преимущества работы с Китаем через cross-border?

Трансграничная торговля — это форма розничных онлайн-продаж, при которой покупатель (физическое лицо) и компания продавец находятся в разных странах. То есть товары поставляются конечному потребителю из-за рубежа, а торговая сделка происходит на онлайн платформе покупателя. Термин cross-border (кроссбордер), используемый для обозначения такой модели продаж, означает пересечение границы.

Основные онлайн-платформы, которые работают в сфере Cross Border E-commerce (CBEC) в Китае:

Alibaba: владеет несколькими различными платформами, такими как TaoBao и Tmall — занимает 28% доли рынка;

Kaola — занимает 20,5% рынка (входит в Alibaba);

JD Worldwide — занимает 13,5% рынка;

Vipshop Global — занимает 9,8% рынка;

Pinduoduo — относительно новая платформа.

Трансграничная торговля позволяет осуществлять коммерческую деятельность в КНР без открытия китайского юрлица, счета в китайском банке и создания недешевой операционной инфраструктуры – офис, склад, сотрудники и т. п. Всю операционную деятельность магазина берут на себя партнёры маркетплейса.

Власти Китая активно поддерживают это направление, что способствует быстрому росту cross-border в Китае. О важности развития такой формы торговли высказывался в 2021 году глава Китая Си Цзиньпин. Частично благодаря и этому в последние пять лет объем трансграничной электронной торговли в Китае увеличился в 10 раз.

Tmall Global—лидер трансграничной электронной торговли в Китае. Активная аудитория площадки в 800 млн человек. Здесь продаются товары 35 000 торговых марок из более 90 стран мира.

JD Worldwide— это второй интернет-магазин B2C в Китае после Tmall. Ориентирован в основном на продажу электроники, автотоваров и бытовой техники.

Через cross-border разрешено экспортировать в Китай более 1400 категорий продуктов (весь перечень этих категорий представлен по ссылке — документ на китайском языке).

Еще одной частью системы, которая упрощает «дистанционное» ведение бизнеса в Китае являются бондовые зоны, также известные как зоны свободной торговли.

Бондовая зона — склады, со статусом особых экономических зон, на которых могут храниться товары до их таможенной очистки. На них можно хранить импортные товары, которые будут реализованы физлицам через интернет-площадки. Особый таможенный статус бондового склада разрешает не платить таможенные пошлины и налоги за товар до их приобретения.

Какие документы нужны при экспорте продукции в Китай?

Экспортные поставки в КНР проходят жесткую процедуру контроля. Список документов, который необходим при подготовке таможенного оформления при экспорте товаров:

1) Сертификат происхождения (Certificate of origin). Его выдает Торгово-промышленная палата того региона, в котором находится производство. Документ подтверждает страну происхождения товара, по нему рассчитывается таможенная пошлина.



2) Документы заявителя (ИНН, ОГРН, выписка ЕГРЮЛ, договор аренды помещения или свидетельство о собственности).



3) Сертификат свободной продажи «Free Sale». Он оформляется в Российском экспортном центре. Возможно в скором времени им заменят весь пакет документов для экспорта.



4) Сертификаты соответствия и протокол испытаний для определенных товарных групп.



5) Упаковочный лист с указанием массы нетто и брутто (весовая упаковка).

6) Инвойс или проформа-инвойс.

7) Контракт на поставку.

8) Коносамент (накладная).

9) Паспорт сделки, если стоимость контракта выше 50 тыс. долларов.



Также в ряде случаев могут потребоваться дополнительные документы: фитосанитарный сертификат («Certificate of sanitary») — свидетельство о дате упаковки (для товаров в герметичной таре) и транспортные документы — их состав зависит от способа перевозки, который был выбран.

Как зарегистрировать юридическое лицо в Китае?

Законы КНР не разрешают регистрировать иностранных лиц в качестве ИП. Для ведения бизнеса разрешено регистрировать только компанию.

Основные шаги для оформления юрлица в Китае:

1) Установить сферу деятельности бизнеса и регион. Сфера деятельности бизнеса указывается в документах регистрации и в бизнес-лицензии компании.

2) Определить организационно-правовую форму. Сейчас более распространена ОПФ — «компания с ограниченной ответственностью». Компания может быть:

со 100%-м иностранным капиталом;

со 100%-м китайским капиталом;

совместное предприятие.

У компаний со 100%-м иностранным капиталом по законам КНР предусмотрены ряд ограничений.



3) Разработать 2 и более уникальных названия для новой организации. Наименование должно быть на китайском языке — название на английском или любом другом языке не будет зарегистрировано.

4) Подготовить необходимые документы. Список документов будет отличаться в зависимости от того, кто является учредителем (физическое или юридическое иностранное лицо). Документы должны пройти все необходимые процедуры легализации.

5) Аренда или покупка офиса. Перечень регистрационных документов должен включать документ, который показывает наличие офиса для ведения деятельности. Это может быть договор аренды, или другой документ, подтверждающий право владения помещением.

6) Отправка документов в регистрирующий орган. После сбора необходимых документов и утверждения названия фирмы, нужно обратиться в Управление по надзору за рынком КНР — SAMR, заполнить заявление и подать документы. Когда решение регистрирующего органа будет готово, забрать бизнес-лицензию и другие документы регистрации.

7) Встать на налоговый учет и открыть счет в банке.

Часто задаваемые вопросы

Выгодно ли экспортировать товары в Китай?

Да, если экспортируется конкурентоспособный товар, который подходит под рынок КНР.

Пример. Крем для загара реализовать будет сложно. Оттенок кожи у китайцев имеет желтизну. Более популярный спрос будет на отбеливающие средства.

Что должно насторожить при заключении контракта с китайским поставщиком?

Требование предоплаты.

Отказ от указания в договоре информации о фактическом адресе, паспортных данных уполномоченного лица.

Настаивание на том, чтобы местом подписания договора была, например, Россия, а не Китай.

Наличие аббревиатуры OSA (оффшорный счет) в реквизитах банковского счета.

Бесплатные услуги переводчика по рекомендации китайского партнера.

Внезапная просьба перечислить деньги на банковский счет, который не указан в договоре.

Что такое «бондовая зона» в Китае?

Бондовая зона (свободная торговая зона) — это территория, где действует особый налоговый и таможенный режим. Размещаются в основном вдоль восточного морского побережья в основных портах или рядом с ними.

Компании, расположенные на этих территориях могут вести международную торговлю, пользуясь режимом льготного налогообложения, которое состоит из трех составляющих:

частичное налогообложение;

беспошлинная торговля;

бондовый налог.

Обычно в бондовых зонах созданы хорошие условия для занятия производственной или перерабатывающей деятельностью. Товар может быть ввезен туда, переработан и реэкспортирован из Китая беспошлинно.

Облагаются ли экспортные товары Китая НДС в 2022 г.?

Нет. Экспортные товары в Китае НДС не облагаются. В 2022 году в КНР действуют следующие процентные ставки налога:

Общегосударственная ставка 13%. Действует при продаже любого товара, предоставлении услуг, строительстве, импорте товаров и сдаче жилья в аренду.

Пониженная ставка 9%. Распространяется на услуги перевозчиков и некоторые товары.

Ставка 6% начисляется на логистические и консалтинговые виды услуг.

Что такое бизнес-налог в Китае?

Юрлица, которые зарегистрированы с привлечением иностранного капитала обязаны платить дополнительный налог. Начисляется налог ежемесячно, но единая ставка зависит от рода деятельности организации (от 3% до 20%).

Например:

3% — заплатят строительные, инжиниринговые, транспортные компании;

8% — финансово-кредитные организации;

20% — предприятия индустрии развлечений.

С какими самыми распространенными проблемами сталкивается российский бизнес в Китае?

Риск полной или частичной непоставки товара.

Подмена юридического лица или его реквизитов при проведении платежа за товар.

Поставка некачественной продукции и отказ работы с рекламациями.

Работа через цепочку посредников в Китае.

Когда за провоз груза из Китая платить не нужно?

По закону разрешается вывозить товары для личного пользования весом до 50 кг, стоимость которого не превышает 2 тыс. долл. Таможенник сам решает, к какой категории относится товар – к коммерческой или для личных нужд. Чтобы избежать неприятных ситуаций на таможне, нужно знать, по каким критериям таможенник определяет характер продукции.

Например:

У инспектора возникнут вопросы к провозу 10 пар одинаковых спортивных костюмов, хотя вес и стоимость будут внутри допустимых пределов.

Систематический ввоз товара одним и тем же лицом также не оставит таможенников равнодушными и пошлину придется заплатить.

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