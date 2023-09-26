Внешнеэкономическая деятельность с Индией. Как осуществляется процедура импорта и экспорта?

Когда бизнес испытывает давление от сжимающегося кольца санкций, а нестабильность экономики нарастает, компании пытаются искать альтернативы для стабилизации своей деятельности. Азиатское направление внешней политики всегда было второстепенным: сложная логистика, разный менталитет. Но ситуация меняется и санкции стали катализатором этих перемен.

Индия уже много лет поддерживает дружественные отношения с Россией. Это перспективный партнер не только потому что является альтернативой европейским продуктам, но и потому, что конкуренция среди российских компаний здесь гораздо меньше, чем в Китае. В статье подробно рассмотрим ключевые аспекты по ведению внешнеэкономической деятельности с этой страной из Южной Азии.

Какие экономические отрасли Индии привлекательны для России?

Индия – стремительно развивающееся государство, которое имеет огромные трудовые ресурсы, мощную промышленность. Ее научно-технический потенциал быстро растет, а сектор услуг расширяется по таким направлениям, как:

информационные технологии;

транспорт;

строительство;

банковско-финансовое дело;

рестораны, гостиницы и торговля.

Индия занимает:

3-е место в мире по объему ВВП после Китая и США;

2-е место в мире по объему сельхозпродукции;

2-е место в мире по производству сахара;

3-е место в мире по производству электроэнергии;

3-е место в мире по выплавке стали;

4-е место в мире по размеру валютных резервов.

По оценке МВФ на ближайшие два года ожидается рост экономики Индии. В 2022-23 и 2023-24 фин. гг. рост ВВП Индии прогнозируется на уровне 9% и 7% соответственно. Подробно с основными показателями экономического обзора Индии за 2021-2022 гг. и прогнозом на 2023-2024 гг. можно ознакомиться тут.

Наиболее перспективные отрасли индийской экономики для российских компаний:

энергетика (включая атомную);

горнодобывающая, металлургическая;

химическая и нефтехимическая промышленность;

гражданская авиация;

строительство инфраструктурных объектов;

фармацевтика, информационно-телекоммуникационные технологии.

Хотя Индия является одной из стран-основателей Всемирной торговой организации (ВТО), ее внешнеэкономическая политика часто носит ограничительный характер.

Какие факторы сдерживают развитие внешнеэкономической деятельности в Индии?

Несмотря на макроэкономический рост, Индия все еще борется с бедностью и неграмотностью населения, трудностями с обеспечением занятости, слабой транспортной и социальной инфраструктурами.

Препятствия, которые снижают конкурентоспособность Индии:

Неразвитость инфраструктуры. Она отрицательно влияет на производительность труда. Например, если грузовое судно в Шанхае разгрузят за 9 часов, то в Мумбаи такое же судно будут разгружать 2-3 дня.

Сложный деловой климат. Инвесторы и экспортеры часто сталкиваются с непрозрачными и непредсказуемыми методами регулирования рынка в Индии. Помимо этого сохраняется высокий уровень ввозных пошлин в сельскохозяйственном и автомобильном секторах. Приоритет родственных и этнических связей над профессиональными, тормозят эффективное развитие экономики.

Низкий уровень урбанизации. Индия больше аграрная страна: ⅔ населения проживает в деревнях и половина рабочей силы страны трудится в сельском хозяйстве. При этом во многих селах нет электричества, а в сельхозработах часто преобладает ручной труд. В итоге аграрный сектор Индии занял более 15% ВВП.

Тем не менее Индия находится на 6-м месте среди космических держав. Вероятнее всего, мир станет свидетелем очередного прорыва, как это уже произошло с Китаем. Это все привлекает огромное количество инвесторов в Индостан.

Как организовать торговлю с Индией?

Бизнес, который имеет четкую стратегию и пошаговый бизнес-план с учетом особенностей этого государства имеет больше шансов на выживание и развитие в Индии. Правительство страны поощряет инвесторов и предоставляет налоговые льготы.

Минимальный уставной капитал, на который можно зарегистрировать предприятие – 500-600 долларов США. Поэтому открыть бизнес в Индии можно имея на руках 1000 долларов.

Шаги по открытию бизнеса в Индии

1) Получение бизнес-визы. Она открывается на один год, потом визу нужно продлить. Для получения бизнес-визы необходимо подать заявку в индийское посольство, затем собрать все необходимые документы:

копии заграничных паспортов на всех участников компании;

копии внутренних паспортов на всех участников компании;

визы;

подтверждение адреса на всех участников компании;

4-6 наименования будущей компании в порядке приоритета;

структура будущей компании;

вид деятельности будущей компании.

2) Изучение рынка и выбор своей ниши (например, с мясом говядины сюда лучше не заходить). Перспективные направления бизнеса: высокие технологии; туризм; общественное питание. Остальные ниши требуют больших капитальных вливаний, и четкого плана действий. Чтобы добиться успеха на индийском рынке, нужно, чтобы продукт был либо уникальным, либо дешевым.

3) Выбор формы компании, которая будет регистрироваться. Для иностранных инвесторов есть следующие формы предприятий:

Limited company — аналог российского ООО. Это самый простой вариант для начинающего бизнеса.

Representative Office — солидная информационная компания. Для ее открытия нужны немалые финансовые вложения.

Компания под правительственные проекты. Чтобы правительство приняло инвестора в свой проект, необходимо иметь понятный, четкий бизнес-план и определенные инвесторские капиталы.

Филиал зарубежной компании. Данная форма предприятия подходит для серьезных компаний, которые давно и успешно занимаются своим делом на родине.

В Индии низкий фонд заработной платы — среднее значение не превышает 100 долл. в месяц. Налоги бывают двух видов:

постоянные — платятся после начала деятельности;

сбор на прирост капитала — платится через три года после того, как предприятие успешно стало на ноги.

Чтобы сотрудничество процветало, необходимо понимать менталитет индийского бизнеса.

8 советов, которые помогут разобраться в тонкостях торговли с центральноазиатским государством:

Поспешишь — людей насмешишь. Для индийских предпринимателей немного опоздать или перенести деловую встречу — в порядке вещей. Бизнес-компаньон = член семьи. В стране примерно 70% компаний — семейный бизнес. На деловой встрече вопросы о жене, детях, стране — не редкость. Так индийский партнер проявляет дружелюбие и узнает о партнере больше. Нет слову «нет». Очень редко можно услышать от жителя Индии прямое и твердое «Нет». Такой отказ расценят как грубость и невоспитанность. Партнер из этой страны скорее скажет: «мы подумаем» или «сделаем все возможное». Дедлайн? Нет, не слышали. Если четкие сроки в контракте не прописаны, от индийских компаньонов легко получить такие сообщения: «сообщим, как будет готово» или «перезвоним вам позднее». Только когда наступит это «позднее» не знают они сами. Торговаться — это искусство. Индийцы торгуются и договариваются везде: будь то восточный базар или автозаправка. В деловом мире также — и сами готовы уступить, и от партнера ждут гибкости. Одна голова хорошо, а четыре лучше. В Индии важные решения принимаются коллективно. Нужно быть готовым, что на деловых переговорах будет группа из 4-6 человек. Часто беседу ведет только один человек, и далеко не всегда именно он владелец бизнеса, который принимает окончательное решение. Босс всегда прав. Система каст и иерархии еще жива в подкорке мозга индийцев. Не стоит рассчитывать, что подчиненный выскажет точку зрения, которая расходится с его руководителем. «...и пусть весь мир подождет». Национальный лозунг индийца – «Работа - это жизнь. И делать ее надо не спеша, наслаждаясь». Рабочий день у местного предпринимателя обычно стартует около 10 часов утра. Бизнес-ужин раньше 9 вечера вряд ли начнется.

Еще одна особенность страны: проще продать сервис, а не продукт. То есть если имеется продукт, на базе которого можно сделать сервис, то лучше попытаться продать сервис. Тогда вместе с ним продадите и продукт.

Пример. В Индии не просто продать экскаватор, но зато можно продать услугу по выкапыванию котлованов для строительства. Привезти экскаватор, чтобы оказывать услугу намного проще. И это работает.

Где найти торговых партнеров в Индии и как работать с ними?

Интернет — одна из основных площадок для поиска партнеров из Индии для российских предпринимателей. Часто у индийской компании нет своего сайта. Но многие организации, которые хотят продавать свой товар оптом регистрируют себя в онлайн-каталогах.

5 основных онлайн-каталогов:

Индийский павильон на Alibaba.com.

Огромный каталог с товаром от специй до медоборудования Индия март.

В2В маркетплейс Exportersindia.com.

Информация об импортерах/экспортерах представлена на сайте Indiainfodriver.com.

Много производителей есть и на сайте Esuppliersindia.com.



Также для поиска поставщика можно использовать выставки и ярмарки, в которых участвуют южноазиатские компании.

После того как нужный товар и поставщик найден, необходимо написать последнему, чтобы получить условия.

Основные моменты при написании делового обращения поставщику из Индии:

Лаконичность. Лучше избегать длинных и витиеватых писем. Первый запрос должен быть четким, понятным и конкретным. Реалистичность закупки. Не стоит спрашивать большой объем и цену товара на него, если такой объем не будет выбран. Цена скорее всего будет разной. Простые предложения. Если поставщик будет переводить запрос с помощью гугл переводчика, у него не должно остаться непонятных моментов. Лучше не использовать длинные предложения в запросе.



После установления договоренности в переписке необходимо заключить контракт на двух языках: английском и русском. Далее нужно оплатить счет (предоплата или аванс). Доставку из Индии лучше организовывать с помощью международных логистических операторов.

При выборе поставщика необходимо проверять информацию в открытом доступе (адрес компании, как давно она существует, что производит). Можно также отправить запрос в торговую палату Индии.

Трудности, с которыми можно столкнуться, если искать партнера в Индии самостоятельно

Если рынок изучен не до конца: нет полного представления об ассортименте и ценах, то траты будут больше.

Всегда сохраняется риск обмана со стороны недобросовестных поставщиков. Обмануть бледнолицего, который находится за много миль намного проще.

Могут возникнуть сложности с коммуникацией. И дело даже не плохом знании языка. Поставщики из Индии медленно и неохотно отвечают на вопросы по существу торговых сделок.

Иногда разумнее из России делать предварительную выборку поставщиков. А для финальных шагов лучше привлечь местного специалиста, который хорошо знаком с менталитетом и товарными отношениями в Индии. Кроме того, местный представитель вызовет больше доверия у потенциальных партнеров.

Стоит ли регистрировать юридическое лицо в Индии?

Ответ зависит от размера бизнеса и сроков для его развития. Но в любом случае своя компания в Индии увеличит охват поставщиков и покупателей, придаст статусность среди индийских партнеров.

По закону в Индии в числе учредителей компании обязательно должен быть хотя бы один местный житель – индиец. Это правило введено для того, чтобы у государства было с кого спросить при банкротстве компании или иных проблемах.

Существуют классические бизнес-модели для официального обозначения присутствия иностранной компании на рынке игроков Индии:





Ведение малого бизнеса и его организация в Индии регулируется правовым актом — The Companies Act, 2013.

Преимущества регистрации юрлица в Индии:

Гибкое налогообложение. Для разной формы организации компаний действуют свои налоги. Присутствуют налоговые льготы.

Быстрорастущая экономика. Индия входит в пятерку самых быстро развивающихся стран мира Википедия — список стран по ВВП. Все больше инвесторов обращаются к этому государству в Южной Азии.

Организованные торговые связи. Хорошо налаженные внешние торговые цепочки позволяют компаниям, которые зарегистрированы в Индии, быстро выходить на мировой рынок.

Какие налоги действуют в Индии для иностранных компаний?

Вопросы налогообложения в Индии разделяются между Центральным Правительством, правительством штатов и правительством муниципалитетов.

Иностранная компания, которая зарегистрировала свою деятельность в этой стране, платит налоги государству:

налог на прибыль 40% (+2,5% дополнительного сбора);

подоходный налог на зарплату, которую получает иностранный специалист 15-20%;

налог на прирост капитала, который зависит от срока владения активами варьируется от 10% до 20%.

Существуют также виды акцизных сборов:

базовая пошлина;

образовательный сбор.

НДС в Индии разнится в каждом штате. Налог взимается при каждом акте купли/продажи.

Если иностранная компания ведет деятельность связанную с:

геологоразведочными работами;

с авиатранспортом;

судоходством;

строительными работами и проектами «под ключ»,

то налогооблагаемый доход составит всего от 5%до 10%

Налоговый год для юридических лиц длится с 1 апреля по 31 марта. Выплата налогов на прибыль производится каждый квартал: 15 числа в марте, июне, сентябре, декабре.

Какая бухгалтерская отчетность и сроки ее подачи существуют в Индии?

Подача финансовой отчетности в Индии регулируется Законом о компаниях и другими нормативными документами. Предприятия, которые зарегистрированы в Индии, должны электронно подавать годовые финансовые отчеты. Объем отчетности зависит от вида и размера предприятия.

Financial Statement — главный документ отчетности, который показывает общее состояние дел в компании и кредитоспособность организации.

Годовую отчетность следует подать в течение 6 месяцев после окончания финансового года. В годовую отчетность входят:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

комментария и примечания к отчету;

отчет аудиторов.

Запросить информацию о компании можно у Министерства по корпоративным вопросам Индии. Получение ее будет за плату в электронном виде с помощью специального онлайн-сервиса на сайте Министерства. Для этого нужно знать точное название компании и ее идентификационный номер (Company CIN/FCRN/LLPIN/FLLPIN). Запрос обычно обрабатывают в течении одного рабочего дня.

Финансовая отчетность, бухгалтерские книги и документы должны храниться в зарегистрированном офисе компании за период не менее восьми финансовых лет.

Как осуществляется процедура импорта в Индии?

Политика внешней торговли Индии определяет свободу экспортно-импортных операций, кроме товаров, которые запрещены к ввозу или вывозу. Список таких товаров можно найти в Торговом классификаторе Индии или на сайте Министерства и промышленности Индии.

Этапы импорта товаров:

1) Получение номера IEC — код импорта и экспорта. Каждый предприниматель получает этот код в региональном отделении Главного управления внешней торговли (DGFT). Процесс получения IEC займет от 10 до 15 дней.



2) Получение лицензий на импорт. Чтобы определить, требуется ли лицензия для импорта конкретного продукта или услуги, импортер должен сначала классифицировать товар. Для этого нужно указать код Индийской торговой классификации в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ITC (HS).

Система ITC (HS) — это основной метод классификации товаров в Индии для импортно-экспортных операций. Главное управление внешней торговли выдает код ITC (HS), который представляет собой 8-значный буквенно-цифровой код, соответствующий определенному классу или категории товаров.

3) Заполнение таможенной декларации и других документов.После получения лицензий на импорт, импортеры должны предоставить таможенную декларацию вместе с постоянным номером счета (PAN), которые выдается на основе идентификационного номера организации (BIN) в соответствии с разделом 46 Закона о таможне (1962).

Если товары проходят таможенное оформление через систему электронного обмена данными, таможенная декларация не заполняется, поскольку она создается в компьютерной системе. Однако импортер должен подать грузовую декларацию после указания реквизитов, необходимых для таможенного оформления.

Если таможенная декларация подана без использования системы электронного обмена данными, импортер должен предоставить подтверждающие документы (в том числе сертификат происхождения, сертификат проверки, переводной вексель, коммерческий счет и упаковочный лист).

4) Определение ставки импортной пошлины. Ставки на каждую категорию продукции публикуются на официальном сайте таможни и в издании «Таможенный тариф Индии».



Таможенная пошлина состоит из 3 частей:

базовой таможенной пошлины;

IGST — интегрированного налога на товары и услуги;

SWS — социального сбора.

На ряд товаров в Индии предусмотрены дополнительные сборы. Размер пошлины рассчитывается исходя из стоимости товара в Bill of Entry (таможенной декларации).

Таможенное оформление начинается после уплаты пошлины и проверки на то, не входит ли товар в список запрещенной к ввозу продукции.

Чтобы груз не застрял на таможне, следует предоставлять продукцию, которая соответствует индийским:

правилам промышленной и продовольственной безопасности;

стандартам по качеству;

требованиям к маркировке.

Товар должен иметь необходимые лицензии и сертификаты.

Как осуществляется процедура экспорта в Индии?

Компания, которая планирует осуществлять экспорт, должна получить номер IEC (как и в случае с импортом).

После этого следует проверить, требуется ли экспортная лицензия, и подать заявку на получение лицензии в DGFT при необходимости.

Экспортер также должен зарегистрироваться в Индийской торговой палате (ICC) Она выдает непреференциальные сертификаты о происхождении товара которые подтверждают, что товары произведены в Индии.

Какие документы оформляются при экспорте из Индии?

Для процедуры таможенного оформления предоставляют 4 группы товаров:

Уставные документы компании: устав, ИНН, ОГРН, справки о банковских счетах. Документы, которые подтверждают право компании участвовать во ВЭД и подписывать таможенные декларации. Коммерческие документы по сделке: контракт, инвойсы, упаковочный лист, паспорт сделки, транспортная накладная/ коносамент, счет за транспортировку груза. Также потребуется техническое описание на продукцию, чтобы определить код ТН ВЭД. Платежные поручения, которые подтверждают уплату таможенных пошлин и сборов.

Какие подводные камни могут быть при осуществлении ВЭД с Индией?

Сложная транспортная логистика. Это один из основных сдерживающих факторов для увеличения товарооборота между Россией и Индией. В основном используются мультимодальные транспортировки грузов.

До марта 2022 года грузы доставлялись морем в порты «Новороссийск» и «Санкт-Петербург» за 42-45 дней через европейские порты. Сейчас груз из Индии идет через Иран: порт Индии — порт Бендер-Аббас на берегу Персидского залива – порт Ирана на Каспии — Энзели (грузовиками) — один из трех российских гаваней: Оля, Астрахань, Махачкала.

Разрабатывается новый логистический коридор по морю — порт «Ченнаи» (Индия) – порт «Владивосток» (Россия). Груз по нему будет идти 24 дня.

Разный менталитет. Договориться с индусом сможет не каждый. Здесь необходимо понимание культуры общения этой нации, а также специфики ведения бизнеса.

Сложности таможенного оформления. Так как РФ и Индия не имеют общих рубежей, груз проходит несколько границ. Поэтому перечень необходимых документов для заполнения довольно обширный.

Неразвитая инфраструктура внутри страны. Состояние портов, дорог, ж/д путей внутри государства находятся не в самом лучше виде. Неверное планирование маршрута не только увеличит расходы на логистику, задержит транспортировку, но приведет к риску утраты груза. Также в Индии не редки случаи забастовок водителей и работников портов.

Несмотря на трудности во внешней торговле, предприниматели из России все больше обращаются к Индии — к стране, которая занимает лидирующие позиции по экспорту товаров.

Какие товары из Индии пользуются наибольшим спросом в России?

Индия все больше становится одним из ключевых внешнеторговых партнеров России. В 2021 г. товарооборот с Индией составил $13,6 млрд долларов. Это больше, чем в 2020 г. на 46,45%. На долю импорта пришлось $4,4 млрд долларов, что выше объема 2020 г на 28,03%.

Изучение структуры импортных перевозок позволяет установить на какие группы товаров пришлась основная доля поставок в 2021 г. от всего импорта России из Индии:

продукция химической промышленности составила 31,70% ;

машины, оборудование и транспортные средства — 27,9%;

продовольственные товары и сельхозсырье — 16,34%;

металлы и изделия из них — 7,69%;

текстиль и обувь — 7,31%;

драгоценные металлы и камни — 1,88%.

Наблюдается рост востребованности: фармацевтической продукции, техники и компьютеров, электрических устройств и аппаратов связи.

Какие товары из России пользуются наибольшим спросом в Индии?

В 2021 г. экспорт России в Индию составил 9,1 млрд долларов, увеличившись на 57,43% (3 330 099 652 долл. США) по сравнению с 2020 годом.

Изучение структуры экспорта позволяет установить – на какие группы товаров пришлась основная доля поставок в 2021 г. от всего экспорта России в Индию:

минеральные продукты — 31,87%;

машины, оборудование и транспортные средства — 19,88%;

драгоценные металлы и камни — 18,44% ;

продукция химической промышленности — 16,08% ;

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 4,27%;

древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 3,35%.

В этой южноазиатской стране пользуются высоким спросом такие российские товары, как:

техника различного назначения: строительная, сельскохозяйственная;

древесина и продукция деревообработки;

промышленное оборудование — станки с ЧПУ, конвейерные линии, запчасти и комплектующие для оборудования;

ювелирные изделия;

сырье для химических производств;

грузовые автомобили;

металлы и металлоизделия.

Особого внимания заслуживают IT-решения, которые создают в России. В сегодняшней Индии на них действует огромный спрос и большие возможности для их внедрения. Поставки отечественных IT-разработок на экспорт в Индию – отличный способ масштабировать бизнес.

В мае 2022 года Россия стала вторым после Ирака поставщиком нефти в Индию.

С 27 мая по 15 июня объем торговли нефтью вырос более чем в 31 раз до 2,22 млрд долларов. Согласно подсчетам Reuters, в этот же период Индия покупала уголь у России в среднем на 16,55 млн долларов в день – это вдвое больше, чем до февраля 2022 года. По данным Refinitiv Eikon, оптовые закупки российского угля продолжатся. Планируется, что июньский импорт станет самым большим за семь с половиной лет.

Какие основные нормативно-правовые акты действуют в Индии?

Основные нормативно-правовые документы и законодательные акты правительства и штатов представлены и обновляются на электронном ресурсе «India Code». Также огромное количество правовой документации размещает издательство Манупатра на сайте "Indian Legislation".

Законы в Индии регулируются как на федеральном (центральном) уровне, так и на уровне штатов. Основным законом страны является Конституция.

Внешнюю торговлю регулируют:

Деятельность таможни регулируют:

Валютные финансовые операции регулируют:

О налоговом регулировании можно узнать на сайте Налоговой службы Индии.

Среди основных налоговых законов выделяются:

Для тех, кто решит зарегистрировать организацию в индии будут актуальны такие правовые документы:

Банковскую деятельность регулирует Закон о банковском регулировании.

В каких штатах Индии лучше всего вести бизнес?

В каждом штате страны есть свои особенности и тонкости ведения дел.

Пенджаб — «житница Индии». Посевная площадь штата в 4,2 га позволяет выращивать пшеницу, рис, хлопок. В этом штате расположены пищевая и текстильная промышленности.

Махараштра — центр финансовых корпораций и самый высокий ВВП страны. В его столице Мумбаи расположены 90% иностранных компаний.

Дели — второй по величине город после Мумбаи. Тут сосредоточено правительство и все его ведомства.

Андхра-Прадеш — занимает первое место по простоте ведения бизнеса. В его столице находится фармацевтический кластер страны.

Гуджарат. Здесь находится наибольшее скопление грузовых и коммерческих портов.

Какие индийские сетевые магазины могут прийти на российский рынок в 2022 году?

22 июня Президент России на Деловом форуме БРИКС заявил, что на российский рынок могут прийти индийские ритейлеры. Хотя пока нет точной информации, о каких именно сетях идет речь, по мнению зампреда комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства Марии Петровой, в России могут открыться продуктовые ритейлеры Reliance Retail и Dmart.

Reliance Retail в 2021 зарегистрировал предприятие «Релианс Ритейл Венчурс Лимитед» в России и искал сотрудников для анализа местного рынка. Эта сеть продает — продукты, бакалею, одежду, игрушки, товары для дома, электронику, сельхозинвентарь и многое другое.

Maspar — сеть магазинов товаров для дома также может появиться в России в ближайшее время. Пока ведутся переговоры. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники на рынке.

Если рассматривать бренды одежды, то с большой долей вероятности следует ожидать прихода Killer Jeans и Trent. Killer Jeans уже открыл более 300 магазинов в 183 городах мира. Также бренд повседневной и спортивной одежды Being Human Clothing заключил предварительноесоглашение.

Индия – это один из замечательных рынков для компаний, которые планируют развитие. Он большой, разнообразный, и для любого товара всегда найдутся группы покупателей. Торговля между Россией и Индией “просела” в 2020 году из-за пандемии, но в целом растет с каждым годом. Индийское правительство вкладывается в развитие логистической инфраструктуры, производство интересных нашему рынку товаров и торговые отношения с российскими компаниями. Дело за малым – воспользоваться всем этим колоссальным потенциалом.



Часто задаваемые вопросы

В какой валюте происходят расчеты между Россией и Индией?

В долларах. Но в марте 2022 года Россия и Индия начали проработку механизма, который разрешит странам вести расчеты в национальной валюте – рублях и рупиях, что не потребует привязки точного курса к какой-либо валюте.

Что запрещено ввозить в Индию?

Кроме запрещенных к перевозке международным законодательством наркотических средств, психотропных веществ, оружия и взрывчатых веществ, в Индию запрещено ввозить:

продукцию из свинины;

редкие виды растений;

некоторые виды кофе, чая и пряностей;

некоторые виды лекарств;

золото и серебро;

порнографические материалы.

Какие документы понадобится собрать россиянину для оформления бизнес-визы в Индию в 2022 г.?

Бизнес-виза выдается для любых целей, которые связаны с предпринимательской деятельностью и не относятся к официальному трудоустройству иностранного гражданина. Чтобы получить такую визу, необходимо подготовить перечень документов:

загранпаспорт;

анкета-заявление (на английском языке);

две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

копии всех страниц паспорта;

копии билетов в обе стороны (или бронь);

приглашение принимающей стороны (в письменном виде);

лицензия принимающей стороны для компаний, которые занимаются продажей фармацевтической продукцией;

ходатайство от принимающей стороны.

Заявку рассмотрят в течении 4 - 7 рабочих дней. Бизнес-виза действует 12 месяцев.

Что такое «канализированные» товары?

Продукция этой категории импортируется только через специальные агентства. Основными «канализированными» товарами являются:

нефтепродукты;

сыпучие сельскохозяйственные продукты;

растительное масло;

некоторые фармацевтические продукты.

Список товаров также можно найти в списке кодов ITS(HS).

Какие ввозные товары подлежат обязательной сертификации?

Бюро индийских стандартов (BIS) – национальный орган по стандартизации в Индии. Согласно нему существует более 100 товарных номенклатур, которые подлежат обязательной сертификации при импорте в страну. В него внесена такая продукция, как электроприборы, трансформаторы, цемент, пищевые красители, продукты питания, детские бутылочки для кормления и проч. Полный список наименований товаров можно найти на сайте BIS.

Как осуществляется валютный контроль в Индии?

Закон о валютном регулировании, 1999 г. контролирует валютные операции в стране. Функцию государственного валютного регулирования выполняет Резервный Банк Индии (РБИ).

РБИ выдает разрешение на открытие счетов иностранным организациям, которые работают в Индии. Все сделки в инвалюте проводятся после одобрения РБИ.

Какие сферы бизнеса самые востребованные в Индии в 2022 году?

IT-область востребована и популярна среди стартапов. Тем более, что предприниматели этой сферы освобождаются от уплаты налогов в течение 10 лет. Сфера утилизации мусора. Компании по сбору и утилизации мусора получают неплохой доход в крупных городах. Туризм. Туристические компании приносят государству доход в 120 млрд долларов в год.