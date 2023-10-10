Внешнеэкономическая деятельность с Турцией. Самые популярные товары для импорта и экспорта

Бизнес с Турцией имеет свои тонкости и подводные камни. Как грамотно выстроить бизнес с турецкими партнерами, учесть все нюансы ВЭД, рассмотрим в этой статье.

Россия и Турция – партнеры по торгово-экономическим взаимоотношениям с пятивековой историей. Несмотря на непростую в настоящий момент геополитическую ситуацию, Москва и Анкара продолжают взаимодействовать во многих областях и стараются расширять партнерство.

Динамика развития товарооборота России и Турции

Турция входит в 20-ку самых крупных экономик мира. Несмотря на то, что внешняя политика республики направлена на сотрудничество с огромным количеством государств, торговые отношения с Россией являются одним из приоритетных направлений. Это доказывают данные с турецкого сайта статистики. Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики.

Товарооборот между нашими странами с января по ноябрь 2022 года составил 47 млрд долларов – это в два раза больше, чем в такой же период 2021 года. В 2022 году Турция вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров России. Сравнительные данные наглядно отражены в Таблицах 1 - 4.

Экспорт из РФ в Турцию увеличился более чем в 2 раза: за Январь-Ноябрь 2022 г он составил 54,3 млрд долларов. В 2021 г. за аналогичный период - 25,3 млрд долларов.

График 1

График 2

Какие товары поставлялись в Турцию в 2022 г. больше всего

Россия лидирует по поставкам газа и нефти в Турцию среди других государств.

Переориентация экспортных потоков в 2022 году привела к росту поставок Минеральных продуктов (44% от всего экспорта в Турцию), сжиженных углеродистых газов. Немаловажным фактором для увеличения экспорта стала более привлекательная цена на данный вид продукции, которое установило Правительство РФ в 2022 г для дружественных стран.

Вторую позицию по экспорту занимают поставки горячекатаного проката (22,7% от всего экспорта в Турцию) — Россия увеличила поставки почти в 2 раза (на 93% по сравнению с 2021 г.), потеснив поставки из Индии, Китая и Японии.

Продукция растительного происхождения занимает третье место в экспорте 2022 года — 12,4%. Жиры и масла — четвертое: 6,4%.

Импорт из Турции в РФ вырос на 28%: за Январь-Ноябрь 2022 г. он составил 8 млрд долларов. В 2021 г. за аналогичный период — 5,8 млрд долларов. В 2022 году Турция заняла 4 место среди всех импортеров России (после Китая, Германии и Белоруссии).

График 3

График 4

Какие товары поставлялись из Турции в 2022 г. больше всего?

Для понимания, какая ниша торговли принесет больше прибыли при открытии бизнеса с турецкими партнерами необходимо детальное изучение всех продуктовых линеек. В структуре поставок из Турции в 2022 году преобладали:

Группа ТН ВЭД 87 (13%) — средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности.

Группа ТН ВЭД 84 (9,93%) — реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их части.

Группа ТН ВЭД 85 (5,45%) — электрические машины, оборудование и электроника.

Группа ТН ВЭД 72 и 73 (5,18%) — черные металлы и изделия из черных металлов.

Группа ТН ВЭД 61 и 62 (4,94%) — предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные (и не трикотажного) машинного или ручного вязания.

Группа ТН ВЭД 39 (4,11%) — пластмассы и изделия из них.

Группа ТН ВЭД 08 (2,84%) — съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь.

Увеличенные поставки промышленных товаров объясняются все более растущей индустриализацией экономики в Турции. Рассматривать республику только как слаборазвитую сельскохозяйственную страну, значит упустить возможности в развитии других сфер торговли с Турцией. В России более всего востребованы автокомпоненты и машиностроительная продукция.

Росту товарооборота способствует и близкое расположение наших стран. Затраты на логистику в сравнении, например, с Китаем гораздо меньше. В условиях ввода санкций, этот факт также повлиял на увеличение поставок – большое количество товара из других стран ввозится через Турцию.

Как найти поставщика в Турции

Турция всегда привлекала и привлекает предпринимателей разного уровня из России и СНГ. Не заметить выгод сотрудничества с турецкими поставщиками сложно. Близкое расположение позволяет экономить на доставке. Высокое качество и оптимальные цены – фактор, который дает преимущество турецким поставкам перед европейскими. Огромное количество разного вида промышленности (только текстильных производств тут более 15 тыс.), наличие специализированных зон экономики – еще одно преимущество республики.

Важно! Особенность турецкого менталитета — в деловом мире предприниматели предпочитают работать иметь дело с теми, кого знают лично или по рекомендации знакомых.

Поиск поставщика из Турции имеет свои особенности и нюансы. Способов несколько:

1) С помощью базы производителей и экспортеров Турции, например, на сайте Turkish Exporter. Портал создан при поддержке правительства Турции и работает с 2007 года. Все компании разбиты по сферам деятельности – легко выбрать интересующую область. Например, категория Строительные материалы подразделяется на подкатегории – окна, напольные покрытия, двери и т.д.

В карточке экспортера находится общая информация о компании и ее деятельности, представлен перечень товаров и контактные данные. Ресурс дает возможность поиска нужных компаний самостоятельно, а также можно опубликовать запрос на закупку у поставщиков из Турции. Эти данные можно разместить в разделе импорта.

2) Отраслевые выставки в Турции —формат B2B-мероприятий, в котором принимают участие производители и предприниматели из Турции, чтобы продемонстрировать свои товары и услуги. Гости выставки – иностранный бизнес, который посещает мероприятие с целью найти поставщика, заключить выгодный контракт. Обычно, для зарубежных гостей участие в выставках бесплатное.

Предстоящее мероприятие легко выбрать, задав необходимый запрос в поисковике. Большинство ресурсов предоставляют информацию о приобретении билетов, расписании и рекомендациях для гостей выставки, данные о близлежащих отелях для бронирования.

На фото — 41-ая Стамбульская строительная ярмарка. Турецкие производители размещаются и выставляют образцы продукции в корнерах — небольших торговых площадях. Посетители могут выбрать товар и подписать контракт на поставку сразу во время выставки.

Плюсы отраслевых выставок:

Способствуют росту партнерских связей и узнаваемости бренда; Дают возможность в одном месте выбрать товар, договориться о вариантах оплаты и заключить договор. Позволяют узнать и применить новые технологии и разработки в своем бизнесе. Предоставляют возможность получения информации о конкурентах и их продукции. Здесь можно протестировать или продегустировать представленные образцы.

Лучше, если компанию из России будет представлять владелец бизнеса – личное знакомство выведет сотрудничество на доверительный уровень, и позволит быстрее заключить сделку.

3) Центры поддержки экспорта. В каждом регионе РФ есть организация по содействию экспорта и международного сотрудничества. Цель этой структуры – вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность.

Например, Центр поддержки экспорта Самарской области оказывает комплекс основных и дополнительных услуг, таких как:

помощь в подготовке проекта экспортного контракта;

поиск подходящих поставщиков;

размещение товара экспортеров на зарубежных площадках маркетплейсах;

содействие в участии зарубежных ярмарках и выставках и т.д.

На сайте размещен график подачи заявлений на господдержку экспортеров в 2023 году.

Заявку на посещение зарубежной выставки можно оформить по ссылке.

4) Программы делового туризма — бизнес-туры в Турцию. Цель подобных путешествий — объединить отдых с деловыми встречами. Такие программы разрабатывают консалтинговые агентства по работе с международным бизнесом. Они подбирают несколько потенциальных партнеров из интересующей сферы бизнеса и назначают предпринимателям встречи с ними.

Стандартные пункты предоставляемых услуг по бизнес-туру:

Подбор потенциальных поставщиков и организация встречи: документальное сопровождение, консультации юристов, логистов, таможенного брокера.

Организация перелета, трансфера и заселения в отель. Проведение приветственного брифинга.

Проведение встречи с турецкими поставщиками, партнерами или заказчиками.

Регистрация и организация посещения выставок, ярмарок, производств, семинаров.

Предоставление услуг переводчика на встрече.

Для установления более надежных связей с потенциальными партнерами имеет смысл установить контакты с турецкими бизнес-ассоциациями. Большинство крупных компаний входят в эту структуру. Бизнес-ассоциации выступают гарантом выполнения своих обязательств турецкой стороной бизнеса и уберегают от недобросовестности со стороны подрядчиков.

Ряд крупных бизнес-ассоциаций Турции:

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции MUSIAD — независимая общественная организация. Целью создания являлось — поддержка и координация турецких предпринимателей как в Турции, так и за рубежом. В этот союз входят более 60 тысяч компаний. Представительства организации расположены в 81 стране, а также в каждой турецкой провинции.

Ассамблея турецких экспортеров TIM состоит из более 100 тысяч компаний-экспортеров из 27 сфер экономики. Союз создан для поддержки местных экспортеров. Одна из его задач — организация встреч экспортеров из Турции с иностранными торговыми партнерами за рубежом.

Совет по внешнеэкономическим связям Турции DEIK — неправительственная организация Турции. Основная цель организации — отслеживание торгово-экономических, промышленных и финансовых связей Турции с иностранными государствами и международными сообществами, а также способствование установлению новых и развитию имеющихся связей.

Ассоциация предпринимателей России и Турции (РТИБ) — объединяет более 200 турецких компаний в России. Число рабочих мест, созданных компаниями-членами РТИБ в России, составляет около 100 тыс. человек.

Какие особенности необходимо учесть при работе с турецкими партнерами

Менталитет турецкого народа создавался под действием двух культур: Востока и Запада. Турецкий автор Халдун Танер писал, что турки представляют собой «узел противоречий между восточным мистицизмом и западным рационализмом».

Особенности ведения бизнеса с турецкими партнерами:

1) Культурный подтекст. Перед началом обсуждения вопросов бизнеса лучше продемонстрировать открытость, доброе расположение и, конечно, наличие взаимной выгоды. Переговоры с турком принесут результат тогда, когда они строятся в атмосфере доверия и взаимного уважения.

Неформальное общение — база для построения деловых переговоров в Турции. Прежде, чем переходить с переговорам и обсуждению бизнес-моментов, необходимо хотя бы поверхностно познакомиться с культурой страны, отследить последние новости Турции. Это поможет поддержать неформальное общение.

Во время первого общения и встречи не принято говорить на деловые темы. Лучше обсудить культуру, историю страны, не затрагивая вопросов текущей политики. В течение деловой беседы значительную часть времени желательно смотреть собеседнику прямо в глаза – это должно убедить обе стороны в искренности намерений.



2) Нетворкинг. В Турции необходимость нетворкинга выражена ярче, чем в других странах. Построить взаимовыгодное отношения с партнером из Турции проще, если вас представит общий знакомый. Это будет способствовать выстраиванию доверия и ускорит процесс запуска совместного бизнеса.

«Чем больше общаешься с турецкими предпринимателями и просишь их совета, экспертного мнения по деловым вопросам, тем больше они расположены и готовы помогать собеседнику. Важно правильно формулировать запрос и делать это уважительно»

Что же делать, если знакомств совсем нет? Приезжать на место производств, офиса и общаться вживую. Турции свойственно скопление одной сферы бизнеса в одном месте. Например, если необходимо найти поставщика автозапчастей, не нужно ездить по всему городу. Можно посетить один район, встретиться с десятком человек и заключить договор на поставку.

Еще один способ налаживания отношений — познакомиться с российским предпринимателем, который давно работает в Турции и может поделиться опытом. В идеале присутствовать на переговорах и лично понаблюдать за процессом ведения деловых бесед.

3) Жесткие дедлайны. В общении с турецким партнером их лучше избегать. В бизнес-культуре этой страны нет привычки брать жесткие обязательства по срокам, все идет размеренно. Ситуация, когда один партнер подгоняет другого, не даст положительного результата.

В праздники турки ставят дела на паузу и идут отдыхать. Если в России руководитель может попросить сотрудников поработать в выходные, в Турции это неприемлемо.

Турки, хотя и эмоциональны, редко сообщают об отказе напрямую – если они говорят «завтра», следует толковать «может быть, завтра», а если вы слышите: «Я сделаю, если пожелает Аллах», — можно считать, то вам отказали.

Не желательно планировать первую встречу в разгар летнего сезона – это время отпусков. Месяц Рамадан также не подходит — в этот период график работы меняется. При составлении расписания переговоров нужно учитывать мусульманские праздники и время молитв.

Что еще стоит учесть в общении с турецкими партнерами

Восток – дело тонкое. Кроме общеизвестных правил переговоров с турецкой бизнес стороной важно взять на заметку незримые детали и нюансы восточного бизнеса. Вот некоторые из них.

1) История становления компании. В Турции широко распространен семейный бизнес. Для выстраивания доверительных отношений, понимания бэкграунда партнера ваша история зарождения и развития бизнеса расположит восточного партнера. Первую часть презентации лучше посвятить этому, а не преимуществам компании.

Вывод: в построении деловых отношений на начальном этапе доверие формируется в большей части к людям, которые представляют компанию, чем у самой компании.

2) Личная коммуникация — топливо для успешных переговоров. Лучше избегать важных переговоров онлайн. В Турции, в отличие от Европы, нет большого межличностного пространства — похлопывание по плечу вполне обыденный жест. Отстранение могут принять за недружелюбие.

Вывод: личная встреча на турецкой стороне подчеркнет серьезность и настрой для делового партнерства.

3) Торг — часть культуры турецкого народа. Торгуются везде: и на рынке, и в бизнесе. В процессе торга эффективно не жесткое давление, а мягкий и располагающий тон с использованием стратегии взаимных уступок.

Вывод: в процессе переговоров нужно быть готовым к некоторым уступкам.

4) Чайная церемония — прочный элемент турецкой культуры. Для построения прочных партнерских отношений лучше быть на одной волне с потенциальным партнером. А вот от алкоголя стоит воздержаться — легко оставить плохое впечатление и помешать бизнесу.

Вывод: не стоит отказываться от чая — знака гостеприимства.

5) Турецкий язык. Хотя знания турецкого не обязательны и для налаживания деловых отношений достаточного среднего английского, общение на этом родном языке потенциального партнера добавит вам очков и поможет договориться о более выгодных условиях.

Вывод: зовите турецкого переводчика, хотя бы на первые встречи.

6) Пунктуальность — это не про турков. На встречи они могут опаздывать, а во время переговоров отвлекаться и пользоваться мобильными телефонами. В больших компаниях к временным договоренностям деловых встреч относятся строже, чем в небольших организациях.

Вывод: быть снисходительным, но не повторять за ними — от иностранных партнеров они ждут пунктуальность и соблюдение правил делового этикета.

7) Консервативный стиль в одежде. Аккуратная, выдержанная в деловом стиле одежда будет оценена со стороны турецких партнеров. Для мужчин – деловой костюм спокойных тонов, в жаркое время – брюки и рубашка. Для женщин – строгое классическое платье или юбка и блузка. Лучше избегать сильного облегания и глубокого декольте.

Вывод: соблюдение дресс-кода на переговоров способствует положительному развитию деловых переговоров.

Как открыть бизнес в Турции в 2023 году

Открытию бизнеса в Турции способствует лояльное отношение местной власти к иностранным инвесторам, ведь открывать, владеть и управлять компаниями могут на равных условиях, как местные предприниматели, так и иностранные. Такой принцип закреплен в законе о Прямых иностранных инвестициях в Турции.

Если у предпринимателя есть хорошая идея и бизнес-план, регистрация компании займет всего несколько недель.

Чтобы открыть свое дело, необходимо оформить бизнес-визу.

Бизнес-виза (виза предпринимателя) — это разрешение на въезд в иностранное государство, которое необходимо тем, кто намерен строить или развивать деловые контакты за рубежом.

5 шагов для получения визы предпринимателя:

На сайте консульства заполнить и распечатать анкету. Это можно сделать и непосредственно в самом консульстве. Заплатить визовый сбор. Собрать пакет документов: анкету, загранпаспорт и его копию, гражданский паспорт и его копию, две фотографии, выписку из банковского счета, квитанцию об уплате пошлины. Записаться на прием в консульство и прийти с пакетом документов к установленному времени. Получить паспорт с вклеенной визой.

Все документы должны быть переведены на турецкий язык, а копию заверены у нотариуса. Срок выдачи разрешения не превышает двух месяцев.

Важно! Виза в Турцию подается исключительно лично, нельзя оформить документы через доверенное лицо или по почте.

Какие организации могут создать иностранные предприниматели:

общество с ограниченной ответственностью;

закрытая акционерная компания;

открытое акционерное общество;

коммандитное товарищество;

коллективная фирма;

кооператив.

95% всего рынка занимают три формы собственности — ООО, ЗАО и ОАО.

В таблице представлены требования к уставному капиталу и количеству учредителей для каждой формы организации.

Форма собственности Уставной капитал, USD Необходимое кол-во учредителей ООО 600 долл. от 1 человека ЗАО 2800 долл от 2 до 50 учредителей ОАО 5 600 долл от 5 акционеров Товарищество отсутствует от 1 человека Коллективная фирма без минимальных требований от 2 партнеров Кооператив отсутствует от 7 человек

Общество с ограниченной ответственностью подойдёт малому и среднему предприятию. Сумму стартового капитала разрешается вносить в течение двух лет с момента регистрации общества. Порядок уплаты прописывается в договоре.

Необходимые условия для открытия ООО:

Регистрация уникального названия компании. Открытие расчетного счета в местном банке. Наличие веб-сайта на турецком языке. При необходимости, можно перевести сайт на любые другие. Наличие постоянного адреса в Турции.

Внимание! Иностранные ООО не имею права работать в банковской сфере и сфере страхования.

Регистрация общества занимает примерно 10 дней.

Акционерное общество (АО) бывает двух видов:

Открытое. Начальный капитал — 5 600 долларов и минимум 5 акционеров.

Закрытое. Начальный капитал — 2800 долларов и минимум 2 учредителя.

¼ от всего начального капитала необходимо внести до регистрации. Остаток – в течение двух последующих лет.

0,04% от начального капитала — взнос в антимонопольную службу.

Акционерные общества имеют право:

Вести торговлю акций на фондовом рынке;

Выпускать облигации и другие долговые документы;

Выпускать акции: на предъявителя и именные.

Основные органы управления акционерным обществом — генеральная ассамблея и совет директоров.

Чтобы вести деятельность в страховой, банковской, лизинговой сферах организация должна обратиться в Министерство торговли для получения разрешения. Его выдают на основании закона №6362 «О рынках капитала».

Регистрация предприятия занимает до 20 дней и требует личного присутствия учредителей на территории страны.

Коллективную фирму могут создать только физические лица. Для этого необходимо минимум 2 партнера. Размер минимального начального капитала не установлен.

У всех организаторов одинаковая ответственность по налоговым и кредитным обязательствам, независимо от суммы вложенных средств. Управление организацией выполняется на равных условиях. При необходимости, партнеры имеют право возложить ответственность на одного из них путем проведения собрания и голосования.

Товарищество с ограниченной ответственностью могут зарегистрировать минимум 2 человека. В этой форме различают 2 вида управленцев:

Неограниченный партнер — может быть только физ лицо, которое управляет компанией.

Учредитель с ограниченной ответственностью — может быть, как физическое, так и юридическое лицо. Ответственность равна сумме вложенного капитала. Управление фирмой не предусмотрено.

Кооператив – для регистрации потребуется не менее 7 учредителей. Из них трое должны быть гражданами Турции и участниками совета директоров. Срок работы на этой должности — 4 года.

Каждый партнер кооператива обязан иметь минимум 1 акцию (максимум — 5000 штук). Доля партнерства составляет 100 TRY.

Кооперативы - это торговые фирмы. По закону «О рынках капитала» на определенные виды деятельности необходимо получить разрешение министерства торговли.

Когда форма правления определена, можно приступать к регистрации фирмы.

7 шагов для регистрации фирмы в Турции в 2023 году

1) Подготовить документы учредителей и членов совета директоров. Если какие-то из документов были выданы не в Турции, их требуется апостилировать, перевести на турецкий и заверить у нотариуса.



Если учредитель физлицо — понадобятся:

загранпаспорт или карта ВНЖ в Турции — оригинал + 2 копии;

образцы подписей учредителей — 2 экз.

Если учредитель юрлицо, понадобятся:

решение общего собрания учредителей об открытии предприятия в Турции — копия;

выписка из реестра юрлиц, где зарегистрирована компания;

решение общего собрания о назначении представителя компании-учредителя;

доверенность на представителя компании.

Получить ИНН. Сделать это можно через сайт налоговой Турции. Необходимый документ — загран паспорт. ИНН понадобится для открытия банковского счета. Подать заявление на регистрацию в MERSIS — сервис для учета всех зарегистрированных компаний в Турции. Там же можно сформировать учредительные документы. Для регистрации потребуется загран паспорт и номер налогоплательщика. В системе указывают уникальное наименование компании, юрадрес в Турции. Сервис присваивает уникальный номер компании. Открыть расчетный счет в турецком банке. Для этого учредителю необходимо присутствовать лично. Оплатить взнос в Антимонопольный орган (0,04% от уставного капитала). Внести на открытый банковский счет не менее 25% от уставного капитала. Пройти регистрацию в отделении торгового реестра (Trade Registry Directorate). Если все документы собраны верно, регистрация займет не более одного часа. Получить заверенные и подписанные документы. Убедиться, что данные об открытом предприятии представлены в налоговый орган.

Список необходимых документов для регистрации:

свидетельство о регистрации (4 копии);

заявление на регистрацию;

устав компании (оригинал);

подписи учредителей заверенные (по 2 копии);

учредительный договор (оригинал + 4 копии);

заполненная форма регистрации в Торгово-промышленной палате;

подтверждение от банка об уплате 0,25% и 0,04% от уставного капитала (на расчетный счет и в Антимонопольный комитет соответственно).

Плюсы открытия фирмы в Турции в 2023 году

Турция привлекает предпринимателей со всего мира прежде всего своим географическим расположением. Она — торговый центр между Европой и Азией, через которую проходят миллионы путей.

Для старта своего дела в республике есть ряд других преимуществ:



1) Поддержка и поощрения зарубежных инвесторов со стороны турецкого Правительства. Работает целая программа по привлечению идей бизнеса. В качестве такого привлечения выступают и особые зоны, в которых применяются специальные налоговые послабления, льготные кредиты и т.д.

Зона технологического развития — поддерживают научно-исследовательскую деятельность и разработки.

Зона индустриального типа — поддерживают промышленность. Исключают уплату НДС при покупке земельного участка и уплату налога на недвижимость на 5 лет.

Зона, в которой нет таможенного контроля (СЭЗ) – поддерживают внешнюю торговлю. В эту область входят в основном портовые города республики.

2) Низкие эксплуатационные расходы. В отличие от Европы и США, открыть и поддерживать бизнес в Турции в финансовом плане не так затратно.

3) Несложная процедура регистрации компании. Госаппарат работает четко, избегает бюрократических заминок. На открытие ООО, с учетом времени на сбор документов, потребуется около 20 дней.

4) Возможность получения ВНЖ в Турции. На гражданство можно рассчитывать при условии удержания капитала в республике не менее 3-х лет. Разрешается выполнить одно из условий:

приобрести недвижимость в Турции стоимостью от 400 тыс. долларов (нельзя продавать три года);

создать рабочие места для местных жителей — не менее 50 рабочих мест;

открыть депозитный счет или купить акции турецкой компании на сумму 500 тыс. долларов США (капитал нельзя выводить в течение 3-х лет).

5) Одинаковые возможности для развития бизнеса с местными компаниями. При открытии банковского счета в Турции нет ограничений по сумме для перевода денег за рубеж.

Как самостоятельно проверить поставщика из Турции

Если известен турецкий налоговый номер компании (Vergi Numerasi), проверить поставщика не составит труда на государственных интернет-ресурсах. Каталог официальных ведомств и сайтов Турции можно найти тут. Налоговый номер компании можно получить на сайте турецкой налоговой. Базовая информация доступна также на сайте Торговой палаты.

На что важно акцентировать внимание при проверке поставщика:

Убедиться, что информация о контрагенте присутствует в государственных базах данных, а также, что сведения о нем актуальны и обновление информации было не 10 лет назад. Род деятельности поставщика должен совпадать с заявленным.

Проверить соответствие юридического адреса, производственные мощности.

Уточнить — есть ли опыт международных продаж, работал ли с РФ ранее. Если да, какие трудности были и как он их преодолел.

Запросить все необходимые сертификаты качества на товар. Их отсутствие в последующем может стать причиной проблем при пересечении границ.

Как доставить груз из Турции

Товар из республики перевозят четырьмя способами:

1) Авиадоставка — быстро, удобно, но затратно. Отправка происходит из любого международного аэропорта в Турции. Таможенное оформление в России выполняется в аэропорту прилета или в месте доставки. В последнем случае груз помещается под таможенный транзит.

Авиадоставка — это единственно приемлемая перевозка для скоропортящихся ценных товаров (цветы, продукты питания).

Транзитное время: 3-4 дня.

Плюсы: скорость, безопасность.

Минусы: высокая стоимость перевозки.

2) Автодоставка — один из самых распространенных способов перевозки грузов из Турции. Отправить груз можно из любого города в Турции. В республике хорошо развиты автомагистрали. Автоперевозка подходит практически для всех видов груза, даже для взрывоопасных (при наличии соответствующих разрешительных документов).

Транзитное время: 11-15 дней.

Плюсы: возможность доставки «дверь-дверь» — даже в ту местность, где нет жд станции, порта или аэропорта.

Минусы: придется преодолеть несколько границ – из-за возможных там простоев велика вероятность опоздания груза.

3) Морская перевозка. Судоходство в Турции развито хорошо, ведь республика омывается четырьмя морями.

При доставке в РФ морской фрахт из Турции – это лишь один из отрезков мультимодальной перевозки. В России груз доставляется в порт Новороссийска (3-4 дня) или порт Санкт-Петербурга (15-17 дней). Дальнейшая транспортировка происходит поездом или автотранспортом. На судне удобнее доставлять габаритную, массивную технику и объемные грузы с большим весом.

Основные порты Турции: Стамбул, Измир, Амбарли, Мерсин.

Плюсы: менее затратный.

Минусы: необходимость перегрузки на авто или жд транспорт, долгий срок поставки.

4) ЖД перевозка —подходит практически для любого из типов груза, кроме высокоопасных и некоторых крупногабаритных.

Важно! Ширина жд колеи в Европе и в России различаются. Из-за этого груз, следующий из Турции, приходится перегружать в Грузии.

Основные станции отправления в Турции: Стамбул, Измир, Мерсин.

Транзитное время: (17-25 дней)

Плюсы: невысокая стоимость, более прогнозируемая поставка – например, отправку поезда не задержат из-за погодных условий в отличие от морского фрахта.

Минусы: необходимость перегрузки товара, прохождение нескольких границ, долгий срок доставки.

Как доставить европейский товар через Турцию в 2023 году?

Современный российский бизнес вынужден искать альтернативные пути доставки продукции из Европы, и Турция выступает одним из ключей решения этой проблемы.

4 способа использования Турции как транзитное государство:

1) Прямой реэкспорт. Турецкий покупатель приобретает и доставляет товар из Европы на транзитный склад СВХ в Турции. Оттуда товар продается конечному покупателю в Россию.

Минусы: увеличение стоимости из-за логистического плеча «Европа-Турция».

2) Косвенный реэкспорт. Турецкая компания выкупает товар, но в пути груз перепродается российскому покупателю. Груз выпускается в России.

Минусы: необходима собственная компания в Турции или турецкий партер. Комиссия, которую берут посредники – 3-5% от инвойсной стоимости груза.

3) Ложный транзит. Товар следует в Турцию (это указано в документах) транзитом через Россию. На таможенном складе в РФ груз перепродается российскому покупателю.

Минусы: цена за перевозку выше из-за дополнительных финансовых и двойных таможенных процедур.

4) Импорт через третью страну. Продукция ввозится и проходит таможенную очистку в Турции. Далее по процедуре «экспорт» товар продается в РФ. Потребуется дополнительно:

перемаркировка товара (3-10% от инвойсной стоимости);

оплата транзакций по валютному контролю;

дополнительный таможенные платежи.

Минусы: самый затратный способ доставки.

Какие есть особенности импорта товара из Турции в Россию

урция входит в список развивающихся стран — это значит для нее действуют тарифные преференции на ввозную пошлину 75%.

При импорте одежды, обуви или аксессуаров из Турции, необходимо избегать подделки известных брендов — не исключены сложности при проверке на соблюдение прав собственности.

Некоторые виды товаров при ввозе из Турции требуют прохождения дополнительных видов контроля, например, фитосанитарного для свежих фруктов или овощей.

Документы, которые необходимо предоставить таможенному брокеру при импорте:

внешнеторговый договор;

уникальный номер контракта (УНК), если сумма по контракту более, чем 3 млн. рублей;

инвойс;

упаковочный лист;

разрешительные документы (сертификат, лицензия, декларация соответствия);

подтверждение уплаты ввозных таможенных платежей;

транспортная накладная (CMR, авианакладная, коносамент или жд накладная).

Весь список документов зависит от вида товара, таможенного режима и способа доставки.

Большая часть товара, которую поставляет Турция — текстиль и одежда. Он должна иметь маркировку согласно ТР ТС (Технические регламенты Таможенного Союза). Декларация соответствия нужна как для взрослой, так и для детской одежды.

Нюансы при таможенной очистке турецкой одежды:

необходимость в декларировании возникает, если партия товара имеет вес более 34 кг и ее сумма составляет более 65 тысяч рублей;

при ввозе кожаной и меховой одежды пошлинный сбор берется на каждый штучный товар;

НДС на взрослую одежду — 20%, на детскую — 10%;

пошлина на б/у одежду — 20% за партию весом в одну тонну.

Скоропортящиеся товары проходят упрощенную форму таможенного оформления. Ее проводят на специальных постах, где есть собственная лаборатория для исследования товара. На процедуре присутствует сотрудник Россельхознадзора.

Турецкие предприятия, в отличие от европейских, реже вносят свою продукцию в реестр объектов интеллектуальной собственности. Поэтому процедура таможенной очистки проходит проще. Также стоимость продукции турецких поставщиков более низкая, чем у европейских, а это ведёт к уплате меньшей пошлины при пересечении границы.

Часто задаваемые вопросы

Что нельзя вывозить из Турции в 2023 году?

Из Турции запрещено вывозить:

некоторые медицинские препараты;

выкидные ножи и кинжалы;

контрафактную и пиратскую продукцию;

материалы порнографического содержания

вредные химические вещества;

огнестрельное оружие;

фальшивые банкноты.

Выдаст ли торгово промышленная палата Турции иностранцу заверенную выписку из реестра?



Выдаст электронную или подписанную и заверенную апостилем. Язык документа — турецкий. Доставку курьером оплачивает заказавший выписку.

Какой орган сертифицирует бизнес в Турции?

Компания, которая регистрирует свою деятельность получает сертификат (Faaliyet Belgesi) о деятельности в Торгово-промышленной палате и профессиональных подразделениях по месту регистрации. К примеру, при открытии адвокатской конторы потребуется дополнительно обратиться в палату адвокатов Турции.

В каких городах Турции сосредоточено основное производство?

5 самых крупных населенных пунктов страны — это еще и промышленные города Турции:

Стамбул — место консолидации огромного числа предприятий по производству одежды и текстильной продукции.

Анкара — тут сосредоточены оружейные и металлургические предприятия, пивоваренный и цементный заводы.

Измир знаменит производством грузовых автомобилей и автобусов, здесь расположены производства по выпуску автомобильных комплектующих.

Бурса — город, где работают большое количество швейных фабрик.

Адана — место с развитой пищевой, текстильной и химической промышленностью.

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