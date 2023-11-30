Внешнеэкономическая деятельность с Узбекистаном. Как экспортировать в Узбекистан и импортировать из него?

Как построить взаимовыгодное сотрудничество с узбекскими партнерами, какие сферы экономической деятельности более перспективны, на какие правовые аспекты следует обратить внимание и другие вопросы по взаимодействию с бизнесом Узбекистана рассмотрим в статье.

Узбекистан — сердце Центральной Азии, государство с богатыми природными ресурсами, развитой экономикой, производственным и интеллектуальным потенциалом. Россия — одна из ключевых партнеров Узбекистана в 2023 г. по внешнеэкономической деятельности и одна из важных инвесторов — более 1 трлн рублей за текущий год российский бизнес вложил в развитие совместных проектов на территории Республики.

Узбекистан и Россия в 2023 году — показатели внешней торговли

В январе-сентябре 2023 г. Россия занимает 2-е место по товарообороту с Узбекистаном с долей 15,7% (первое место у Китая – 20,7%). Но по экспорту Россия – фаворит: 12% от всех ввозимых в Республику товаров — товары из РФ (доля Китая — 10,6%).

Согласно Агентству статистики за 9 месяцев 2023 г. внешнеторговый оборот наших стран превысил отметку в 7 млрд долларов.

В конце 2020 г. Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Страны Союза — основные торгово-экономические партнеры Узбекистана. Поэтому статус наблюдателя в ЕАЭС позволяет Узбекистану, расширять с ними экономическое сотрудничество с учетом правил общего рынка ЕАЭС.

Рис. 1. Структура экспорта-импорта Узбекистана и России за 8 месяцев 2023 года.

Из России завозят в Узбекистан:

минеральные продукты, нефтепродукты;

черные и цветные металлы и изделия из них;

товары химической промышленности;

пластмассы, каучук и резина;

пищевые продукты, напитки, табак;

древесину и изделия из нее;

станки, оборудование и аппаратуру;

медицинские товары.

Из Узбекистана в Россию импортируют:

плодоовощную продукцию, специи;

текстиль и изделия из ткани (в первую очередь из хлопка);

металлы и изделия из них, в том числе золото;

изделия из камня, керамики и стекла.

Основная доля экспорта республики Узбекистан в Россию составляет текстильная — 34,9% в общих поставках и плодоовощная продукция — 24,8% от всего экспорта.

Рис. 2. Экспорт текстиля за 2022 и 2023 гг. по странам

На 1 сентября 2023 года Россия занимает первое место в Узбекистане:

по числу созданных предприятий с иностранными инвестициями (2849 предприятий или 22,3% от общего количества);

по числу вновь созданных предприятий с иностранными инвестициями (425 предприятий).

Из последних примеров российско-узбекского сотрудничества — это:

создание нового современного газоперерабатывающего комплекса (Кандымской группы месторождений);

разработка месторождений Шахпахты и Джел;

создание химического технопарка «Чирчик» в Ташкентской области;

запуск нового проекта — технопарк в Джизакской области Узбекистана.

Рис.3. Экспорт-Импорт республики за 2021-2023 гг по странам

Узбекистан поддерживает развитие МТК «Север — Юг» и принимает участие в общем запуске нового мультимодального транспортного коридора Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан. Основной показатель этой инициативы — строительство железной дороги по трансафганскому коридору.

Узбекистан поддерживает внешнеэкономические связи с более 80 субъектами РФ. Основные из них: Московская, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Челябинская и Оренбургская области.

Более 50% платежей по внешнеторговым операциям между Узбекистаном и Россией проводятся в рублях.

Города — центры внешнеэкономической деятельности Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара, Андижан и др. В республике располагаются консолидационные склады товаров многих государств — России, США, Германии, Латвии, Польши и др.

Как экспортировать в Узбекистан?

Узбекистан не входит в пятерку стран Евразийского экономического союза, поэтому действие Договора о ЕАЭС на него не распространяется. В торговле с Россией такие преференции, как свобода движения товаров, отсутствие таможенного декларирования не имеют силы. Но есть другая приятная для бизнеса особенность.

По Протоколу о применении Договора о зоне свободной торговли от 13.05.2013 г. Узбекистан — участник Договора. А значит между ним, Россией и другими государствами-участниками Договора не применяются импортные пошлины в торговле. Исключение: перечень товаров согласно Приложению 1 к Протоколу. При вывозе этих категорий и расчете экспортной пошлины необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 27.11.2021 № 2068.

Если товар не производится в стране, с которой подписано соглашение о создании зоны свободной торговли, импортную пошлину заплатить придется. Актуальные импортные ставки утверждены Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г. №ПП-3818.

Во внешней торговле между нашими странами применяется таможенное декларирование и проводится государственный контроль. Экспорт из России в Узбекистан производится на основании таможенной процедуры экспорта в общем порядке (гл. 21 ТК ЕАЭС). Таможенное декларирование производится путем подачи декларации на товары.

Список документов для прохождения таможенной процедуры экспорта в Узбекистан

Перечень документов для отгрузки в Узбекистан аналогичен перечню для других стран не ЕАЭС. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, указаны в ст. 108 ТК ЕАЭС. В него включены:

Внешнеторговый контракт между экспортером из России и покупателем в Узбекистане. Если сумма по контракту равна эквиваленту 6 млн руб. и больше, то контракт нужно поставить на учет в банке. Транспортные (перевозочные документы) — CMR (международная транспортная накладная), авианакладная, международная железнодорожная товарно-транспортная накладная. Сертификат о происхождении товара (необходимо предоставить форму СТ-1, которая дает право на освобождение от уплаты таможенных пошлин). Счет-фактура и упаковочный лист с описанием количества мест, габаритов, веса и характера упаковки. Экспортная декларация. В ней описывают товары, их стоимость и количество, определяют таможенный режим экспорта. Платежные документы, которые подтверждают оплату товаров и транспортных услуг (если это предусмотрено договором).

В зависимости от того, под какой код ТН ВЭД попадает продукция, могут также потребоваться дополнительные документы для экспорта:

1) Лицензия Минпромторга на экспорт (для товаров, список которых утвержден Решением Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 №30).

2) Разрешения на вывоз от различных ведомств. Некоторые из них:

Росздравнадзор — дает добро на перемещение отдельных видов товаров медицинского назначения.

Минкультуры РФ — выдает заключение, которое разрешает вывоз культурных ценностей.

Министерство природных ресурсов — разрешает экспортировать некоторые виды оборудования и частей к нему — лабораторное, геологоразведочное, геофизическое.

Федеральная служба безопасности — отвечает за выдачу разрешений на вывоз шифровальных (криптографических) механизмов.

Россельхознадзор выдает ветеринарный и фитосанитарный сертификаты на экспорт продукции животного и растительного происхождения. Заявление можно направить бесплатно через Госуслуги. Сертификат оформляется отдельно на каждую партию продукции: грузовую машину, вагон, грузовое судно.

3) Экспертные заключения — документы, которые предоставляются компетентными органами и доказывают, что товар не подлежит экспортному контролю.

Алгоритм получения Сертификата СТ-1 для экспорта в Узбекистан

Сертификат происхождения СТ-1 понадобится при вывозе товаров из РФ в государства, которые подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Сюда входят такие государства СНГ, как Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Таджикистан.

Когда необходимо оформлять СТ1. При экспорте товара, произведенным на территории РФ.

Кто выдает. Сертификат СТ-1 предоставляет региональная Торгово-промышленная палата.

На какой срок выдадут. Документ нужно получать на каждую отдельную экспортную поставку. Срок действия документа 12 месяцев.

Как предоставить ФТС. При оформлении экспортной декларации подается скан СТ-1. Лучше, если у водителя оригинал документа будет с собой.

Как быстро можно получить. Оформление СТ-1 занимает 3-5 рабочих дней.

Как проверить на подлинность. Для проверки можно воспользоваться онлайн реестром сертификатов СТ-1.

Пакет документов, которые необходимо предоставить в ТПП для получения сертификата СТ-1:

Заявление на проведение экспертизы. Форма заполняется на бланке предприятия. Устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе – при обращении впервые или изменении данных. Товаросопроводительные документы: контракт с импортером, ТТН, инвойс или счет-фактура. Документы производителя, которые подтверждают страну происхождения сырья, материалов и комплектующих: договор на поставку, счета, ТТН, паспорт (сертификат качества). Нормативные документы производителя, которые подтверждают факт производства продукции на российском производстве: техусловия, тех инструкции, инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат качества на готовую продукцию и т.д. Документы, устанавливающие факт покупки товара экспортером у производителя (в случае, если экспортирует не сам производитель).

Важно! Торгово-промышленная палата выдает сертификаты по форме СТ-1 для российских таможенных органов на бесплатной основе до 31.12.23 (Приказ ТПП РФ от 26.12.2022 № 105).

СТ-1 оформляют на специальных, защищенных от подделок бланках. Документ заверяется уполномоченным работником ТПП РФ в соответствии с Положением о порядке оформления.

Рис.4. Образец Сертификата СТ-1.

Когда СТ-1 можно не оформлять:

Товар экспортируется физ лицом для собственных нужд (не в целях коммерции).

Продукция имеет таможенную стоимость не более 20 тыс. рублей, экспортируется одному получателю.

Товар экспортируется по режиму временного ввоза, следовательно, за него не нужно платить налоги и пошлину.

Какие есть ограничения по ввозу и вывозу товара в Узбекистан

В Узбекистан нельзя ввозить ряд продукции, среди них:

Печатную продукцию, изображения, фото-, видео- и аудио-продукцию, которая пропагандирует подрыв государственной целостности, военные действия, терроризм и насилие. Наркотические и психотропные средства (без разрешения Минздрава РУ). Ювелирные изделия из драгоценных металлов. Лекарственные вещества и медицинскую технику (без разрешения Министерства здравоохранения РУ). Радиоэлектронные механизмы и высокочастотные устройства. Портативные лазерные излучатели. Взрывчатые и пиротехнические средства. Беспилотные летательные аппараты.

Вывозить из Республики Узбекистан запрещено:

Наркотические средства, психотропные вещества. Произведения искусства и предметы старины Муку и зерновую продукцию. Сахар и растительные масла. Лом и отходы цветных металлов. Коконы шелкопряда. Биологические объекты, не подлежащие вывозу из республики, по перечню, установленным законодательством.

Более полный список товара и условия вывоза можно посмотреть тут.

Особенности налогообложения при экспорте в Узбекистан

Налоговая ставка при вывозе товаров из России в Узбекистан составляет 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК). Экспортеры не освобождены от налога на добавленную стоимость: они являются его плательщиками, должны сдавать декларации и вправе претендовать на вычет входящих сумм. Чтобы воспользоваться преференциями, следует подтвердить экспортные операции (Статья 165 НК).

Документы для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте в Узбекистан:

Внешнеторговый контракт — все подписи и реквизиты должны быть отчетливо видны, а цена товара соответствовать рыночным показателям.

Таможенная декларация (ее копия) с отметками таможни РФ, которая выпустила товары по экспорту.

Копии транспортных (CMR, авианакладная, жд накладная), товаросопроводительных документов с отметками таможни или их электронный реестр.

ИФНС может дополнительно запросить такие документы, как банковские выписки, платежные поручения, счет-фактуры.

Сроки. Пакет документов по каждому вывозу нужно представить не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Если опоздать — налог придется уплатить в общем порядке.

Важно! С 01.01.2024 разрешается подтверждать нулевую ставку полностью электронно – можно предоставить электронные реестры, в которых будут сведения из декларации на товары и договора (Федеральный закон от 19.12.2022 № 549-ФЗ).

С даты поступления документации в налоговые органы начинается камеральная проверка – два месяца. При возникновении неточностей или ошибок, ФНС может продлить проверку до трех месяцев. При подаче уточненной деклараций начинается новая проверка.

Можно ли отказаться от возмещения. Да, если заранее известно, что подтвердить ставку не удастся. Это поможет избежать начисления пеней и подачи уточняющих деклараций (п. 7 ст. 164 НК РФ). Для этого необходимо отправить в свою ИФНС заявление в произвольной форме (до начала квартала, в котором планируется экспорт).

Важно! Отказ от нулевой ставки длится год и действует на все экспортные операции налогоплательщика (по всем покупателям и контрактам).

Какие сложности возможны при экспорте в Узбекистан:

Не все узбекские покупатели могут внести предоплату за товары (используется либо оформление аккредитива, либо постоплата).

Для получения сертификата СТ-1 требуется предоставить письмо с подробным описанием техпроцесса изготовления, на что готовы не все производители.

Если нулевая ставка НДС не будет подтверждена в срок до 180 дней, то произойдет начисление НДС в размере 20% (или 10% от суммы товара).

При камеральной проверке налоговая проверит не только экспортера, но и компанию покупателя.

Вычет входного НДС по экспортируемым товарам в Узбекистан

У экспортеров, как и всех плательщиков НДС, есть право принять к вычету входной НДС. Порядок вычета входного НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), связанным с экспортом, зависит от вида экспортируемых товаров: сырьевые (абз. 4 п. 10 ст. 165 НК) или не сырьевые.

Правила принятия НДС к вычету Экспорт товаров сырьевой товар не сырьевой товар Срок На дату принятия к учету товаров. Вычет не зависит от того, подтвержден экспорт или нет – осуществляется в обычном порядке На последнее число квартала, в котором собраны документы, подтверждающие нулевую ставку НДС Где отражать в декларации Строка 120 раздела 3 Если экспорт: подтвержден – строка 030 (раздел 4);

не подтвержден – строка 040 (раздел 6).

На что налоговая может обратить внимание при проверке:

Подписи на документах — полномочия подписантов должны быть подтверждены.

Сведения в документах — данные в счет-фактурах, договоре, спецификациях должны соответствовать друг другу.

Информация о покупателе — налоговая может проверить не только резидента-экспортера, но и покупателя из Узбекистана.

Наличие перевода — инспектор имеет право затребовать перевод всей документации.

Отсутствие задолженности перед бюджетом — ИФНС проверит взаиморасчеты по налогам.

Производство и склады — налоговая может осмотреть имущество, чтобы проверить, насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел.

Как найти надежного поставщика из Узбекистана

Узбекистан — это близко, недорого и оплата в рублях. За последние четыре года ВВП страны увеличился, экономический рост составил 24%. Сотрудничество с государством-соседом привлекает все больше российских бизнесменов. В этой хлопковой республике разместили свои производства такие крупные бренды, как Детский Мир, Глория Джинс и другие. Как быстро и без ущерба для своего дела найти производителя, поставщика из Узбекистана разберем ниже.

Для самостоятельного поиска можно воспользоваться несколькими способами:

1) Интернет. В сети размещена масса информации о потенциальных партнерах республики – социальные сети, интернет-сайты. Существуют специальные ресурсы с базами поставщиков, сгруппированными по областям деятельности, например, ОптЛист, MadeinUzbekistan, Golden Pages. Можно напрямую выйти на интересующую фабрику или производство, избегая переплаты за агентские услуги.

Плюсы: Доступный и удобный способ поиска, много вариантов для выбора.

Минусы: Сложность проработки ключевых вопросов о поставке (качество, сроки отгрузки, условия оплаты и т.д.) – на сообщение по емайл могут не отвечать, а по телефону оценить возможности поставщика сложно. Многие отвечают только на узбекском языке и не доверяют человеку «с улицы». В любом случае, этот способ подходит лишь с учетом личного посещения поставщика.

2) Отраслевые выставки. Профессиональные бизнес-площадки привлекают не только новых партнеров, но и инвесторов. Здесь можно познакомиться с новинками отрасли, которой посвящена выставка. В Узбекистане большинство мероприятий проходит в столице республики – Ташкенте. Посмотреть расписание и запланировать поездку можно на тематических сайтах, например тут, или тут.

Плюсы: Выставки тематические, поэтому посетить можно только ту, которая интересует. На месте можно оценить качество продукции, провести переговоры и заключить контракт.

Минусы: Потребуются время и средства на посещение мероприятия. Поездку необходимо планировать заранее. Отраслевые выставки в Узбекистане проводят не так часто, как, например, в Китае.

3) Через посредника. Существуют компании, частные предприниматели-байеры, которые могут без присутствия заказчика, но по его запросам выбрать необходимых поставщиков, выслать фото и видеоотчеты.

Плюсы: Сохраняется время, средства на поездку в Узбекистан. Посредник может контролировать сроки производства, качество продукции после подписанного договора.

Минусы: Есть риск натолкнуться на недобросовестного посредника. За услуги байера придется заплатить.

На что обратить внимание при сотрудничестве с узбекским партнером

Восток — дело тонкое, при заключении сделки необходимо учитывать менталитет партнера. Местные производители не спешат принимать решения, переговоры ведут размеренно, неспешно. По электронной почте или по телефону все вопросы не решить – для успешного договора необходим личный контакт, нужно всё обсудить и договориться вживую. Перед тем, как поставить свою подпись в контракте не помешает:

Найти информацию и отзывы о производителе от бывших и нынешних заказчиков, работников;

обратить внимание как быстро поставщик реагирует и отвечает на запросы, насколько профессиональны его ответы;

узнать о мощностях производства — зачастую обещанные сроки изготовления далеки от реальных возможностей;

поинтересоваться этапами контроля качества товара на производстве, какие мероприятия по сокращению брака проводятся;

запросить образцы готовых изделий, чтобы оценить качество готовых товаров и соответствие их требованиям заказчика;

уточнить — имеет ли поставщик свой транспорт для доставки партий товара до покупателя;

договориться о возможности посещения производства при необходимости.

Какой вид транспорта выбрать при торговле с Узбекистаном

Так как у России и Узбекистана нет общих границ, грузы идут транзитом через Казахстан. Для транспортировки можно выбрать любой из видов перевозки, кроме водного — жд, авиа и автомобильный.

Российским перевозчикам заполнять дозвол на Узбекистан не нужно — между Россией и Узбекистаном заключено соглашение, по которому автомобильные грузовые перевозки между государствами или транзитом по территории одной стран осуществляются без специальных разрешений.

Автомобильная перевозка — фаворит при доставке грузов между нашими странами. В Узбекистане развернуто масштабное дорожное строительство. При этом на республику приходится наибольшая доля автодорожной сети — 85,5 тыс. км дорог с твердым покрытием. Преимущества этого вида транспорта — скорость, отсутствие необходимости перегрузок, возможность перевозки опасного и негабаритного груза. Автомобиль, в отличие от самолета и поезда, можно загрузить из любой точки страны. Ориентировочный срок доставки: 4-6 дней.

Важно! В 2023 году Узбекистан ввел ряд новых правил при транспортировке автомобильным транспортным средством:

С января 2023 г для перегруженных и перецепленных грузов необходимо разрешение из третьей страны. То есть, если российский перевозчик забрал груз у перевозчика из Европы на приграничном терминале, то для въезда в Узбекистан ему потребуется узбекистанское разрешение на ввоз товара из той европейской страны, откуда прибыл груз. С января 2023 г. Узбекистан начал использовать электронное разрешение на перевозку eTIR. В обозримом будущем eTIR планирует стать основным способом оформления перевозок – это сэкономит время и снизит административные расходы перевозчиков и грузовладельцев. Ввели правила перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза по республике Узбекистан. Для перевозки таких грузов понадобится спецразрешение от Госкомитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам. Разрешение нужно заказать за 10 дней до начала перевозки, указав подробные характеристики машины и груза, предполагаемый маршрут, информацию о водителе и ответственном лице. После этого необходимо обратиться в МВД и согласовать маршрут. При ввозе такого груза в Узбекистан, таможенный пост потребует оплатить пошлину.

ЖД перевозка — наиболее долгий, но самый бюджетный способ доставки. Плюс в том, что ширина жд колеи в Узбекистане не отличается от российской. В республике развита сеть железных дорог протяженностью 6500 км, из которых 1100 км электрифицированы. Чаще всего железнодорожным транспортом доставляют наливные или сыпучие грузы, а также хлопок. Ориентировочный срок доставки: 7-15 дней.

Авиаперевозка — самый быстрый и дорогостоящий способ доставки грузов, подходит для доставки скоропортящегося и ценного груза. Доставка самолетом считается самым безопасным в сравнении с другими видами транспортных средств. Из 12 действующих аэропортов 6 имеют статус международных, они расположены в крупнейших городах страны. Это — Ташкент, Самарканд, Бухара, Термез, Навои и Ургенч. Ориентировочный срок доставки: 2-4 дня.

Как открыть компанию в Узбекистане

В связи с геополитической ситуацией в мире, регистрация бизнеса в Узбекистане стала востребованной и актуальной. Республика не входит в ЕАЭС, следовательно, с экономической точки зрения – это нейтральное государство, что выгодно при взаимодействии с европейскими партнерами.

По закону в Узбекистане иностранные граждане, могут осуществлять предпринимательскую деятельность как без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя, так и посредством учреждения юрлица. Предпринимательская деятельность может осуществляться после государственной регистрации.

Основные шаги при открытии компании в Узбекистане:

Выбор организационно-правовой формы. Она должна соответствовать дальнейшей деятельности компании. Назначение директора и подписание с ним официального договора в установленной форме. По закону иностранец не может стать директором без разрешения на работу, поэтому рекомендуется назначить местного жителя временным руководителем компании. Назначение бухгалтера и подписание с ним договора по установленному образцу. Бухгалтерские услуги можно заказать на аутсорсе. В таком случае также заключается договор. Определение месторасположения компании. На этом этапе составляется договор аренды о найме помещения нежилого характера. Также необходимо запросить у собственника офиса гарантийное письмо на адрес. Определение вида экономической деятельности. Важно учесть, что их может быть несколько, если планируется осуществлять не только производство, но и сбыт. Выбор наименования компании, подготовка корпоративной печати и штампа. Лучше выбрать несколько наименований на случай, если одно из названий уже занято. При выборе не разрешается использовать слова «Республика Узбекистан», имена исторических личностей. Более подробно о выборе названия можно ознакомиться в Законе о фирменных наименованиях. Выбор банка и открытие расчетного счета. С финансовой организацией необходимо заключить соответствующий договор. При выборе банка следует обратить внимание на размер комиссий и тарифов для операций, которые планируются чаще всего.

Алгоритм открытия ООО в Узбекистане

1) Иностранные учредители могут выбрать из двух видов ООО:

«Предприятие с иностранным участием» (ООО ПИУ).

«Предприятие с иностранными инвестициями» (ООО ПИИ).

2) Список документов для регистрации ООО в Узбекистане:

копия паспорта директора, его ИНН;

выписку из торгового реестра на русском языке (для юридических лиц);

устав (на узбекском языке);

решение участников о создании юридического лица (на русском языке);

доверенность на местного представителя (нотариальная, апостиль не требуется);

квитанция об уплате госпошлины за регистрацию.

Важно! Если в состав учредителей войдет еще одно юрлицо из Узбекистана, потребуется предоставить свидетельство о регистрации (гувохнома предприятия), его устав и паспорт сотрудника, имеющего право подписи.

Размер пошлины при регистрации – 1 БРВ (базовая расчетная величина). Это 300 тыс. сумов или 27 долларов США при офлайн регистрации и 90% от 1 БРВ (270 тыс. сум) — при онлайн регистрации.

Так как размер минимального уставного фонда не установлен, учредитель самостоятельно принимает решение о капитале. Но это правило не действует на случаи, где есть лицензионные требования. При уставном фонде предприятия свыше 36 тыс. долларов, директором ООО разрешается назначать иностранного гражданина.

3) Обратиться со всеми документами в регистрирующий орган, а именно в Центр Государственных Услуг (ЦГУ) вне зависимости от почтового адреса организации.

4) Выбрать систему налогообложения — упрощенную или общую. Момент важный, так как изменить выбор впоследствии проблематично. С упрощённой системы перейти на общеустановленную легко, а перейти обратно можно только в конце года.

Регистрация компании займет 30 минут. Здесь же, в ЦГУ при желании можно изготовить печать, выбрать банк и открыть расчетный счет.

Важно! Для онлайн-регистрации нужно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП). Ее получают офлайн в Центре государственных услуг любого района. Посетить Центр необходимо с паспортом и флешкой. Второй вариант – ЭЦП можно приобрести онлайн на сайте E-imzo.

Как открыть банковский счет в Узбекистане

После регистрации необходимо в течение 10 дней открыть счет в банке. Разрешается открыть счет, как в местном, так и иностранном банке республики. За этот же период необходимо предоставить в налоговую специальную форму с реквизитами банковского счета.

Важно! Открыть банковский счет можно только в присутствии директора компании.

Для открытия счета банк запросит следующие документы:

заявление на открытие счета;

свидетельство о госрегистрации компании;

приказ о назначении директора;

ПИНФЛ и паспорт директора (идентификационный номер, удостоверяющий личность гражданина при оказании всех государственных, банковских, социальных и других услуг).

Зарубежная компания может открыть счет в банках Узбекистана при условии осуществления деятельности на территории этой страны (биржевые торги, инвестпроекты и т.п.).

Важно! Компания, которая зарегистрирована в Узбекистане, не может открывать счета в иностранных банках (кроме решений, принятых Правительством).

Какие налоги должны платить ООО в Узбекистане в 2023 г.

НДС — ставка 12%. Компании, которые, реализуют товары и услуги, должны уплачивать НДС. Налоговый период для иностранных юрлиц, которые отчитываются в электронной форме — квартал.

Налог на прибыль — ставка 12% уплачивается,если объем продаж превышает 1 млрд сум (81 тыс. долл). Если объем продаж менее 1 млрд сумов, уплачивается налог с оборота. Налоговый период — год (до 15 февраля). Отчетный период — месяц.

Налог на оборот — ставка 4% (может быть снижена в зависимости от вида деятельности). Налоговый период — год (до 15 февраля). Отчетный период — месяц.

НДФЛ — ставка 12% для всех доходов физлиц, 6% —для доходов от оказания международных транспортных услуг и фрахта, 5% — налог на дивиденды (10% — для нерезидентов). Налоговый период — год (до 15 февраля). Отчетный период — месяц.

Социальный налог — ставка 12% — все плательщики, 25% —бюджетные предприятия, 1% — компании на отдельных территориях (статья 480 НК РУ).

Акциз — ставка зависит от типа товара (статья 289 НК РУ). Плательщики — производства, выпускающие подакцизные товары в Узбекистане, а также занимающиеся внешней торговлей таких товаров.

Земельный налог — ставка зависит от региона (статья 429 НК РУ).

Налог за пользование водными ресурсами — ставка зависит от вида деятельности (статья 445 НК РУ).

Налог за пользование недрами — ставка зависит от типа добываемого сырья (статья 452 НК РУ).

Преимущества открытия ООО в Узбекистане

Отсутствие требований по минимальному размеру уставного капитала. Простая процедура открытия юрлица. Документы подаются в одно окно – Центр государственных услуг при местном Министерстве юстиции (аналог МФЦ). Таких центров в Республике более двухсот — в каждом городе и регионе. Необходимость нести ответственность лишь в пределах своего вклада в уставной капитал при возникновении юридических трудностей, долгов. Их имущество не изымут в счет погашения долгов. Возможность иметь несколько соучредителей. Возможности для привлечения инвестиций: участники ООО могут получать дополнительное финансирование, продавая доли в уставном капитале.

Кроме того, ООО воспринимается как серьезная и надежная форма предприятия, что может повысить доверие клиентов, партнеров и кредиторов.

Недостатки открытия ООО в Узбекистане

Необходимость соблюдать установленных юридических и административных требований: ведение учетной и отчетной документации, своевременную подачу их в налоговые органы. Расширенный спектр налогов.

Как открыть ИП в Узбекистане

Когда бизнес небольшой, есть смысл рассмотреть открытия индивидуального предпринимательства в Узбекистане. Это позволит выбрать упрощенную систему налогообложения, а при годовом обороте менее 100 млн сум (9 тыс. долларов) предоставлять налоговую отчетность не нужно.

Важно! Коммерческая деятельность без регистрации ИП влечет штраф в размере 10% доходов, полученных физлицом от этой деятельности, но не менее 1 млн сум.

Необходимые шаги для открытия ИП:

Зарегистрироваться по месту жительства в районном паспортном столе (ОВИР). В этом помогут собственник арендованного жилья или отель. Срок регистрации — 3 или 6 месяцев. Позже ее можно продлить без выезда из страны или получить ВНЖ. Купить местную SIM-карту — нужна, чтобы пользоваться госуслугами в дальнейшем. Оформить ПИНФЛ — необходим, чтобы подать заявление на регистрацию ИП. Его можно получить в ОВИРе или в центре госуслуг. Получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) — сделать это можно лично в центре госуслуг или онлайн через сервис ЕПИГУ, уплатив 7% БРВ (примерно 21 тыс. сум). Выбрать необходимый вид деятельности. ИП в Узбекистане могут заниматься 88 видами деятельности. Подать заявку на регистрацию ИП — через центр госуслуг или онлайн. В любом случае необходимы ЭЦП, ПИНФЛ и номер местного оператора. Срок регистрации – один рабочий день. Размер госпошлины за регистрацию ИП – 1 БРВ (300 тыс. сум). Итогом регистрации будет получение свидетельства (гувохнома) в бумажном или электронном виде. Они имеют равную силу. Открыть счет в банке — необходим, если предприниматель планирует заниматься внешнеэкономической деятельностью или нанимать сотрудников.

Преимущества открытия ИП в Узбекистане

Простота и доступность регистрации — в отличие от ООО нет необходимости арендовать офис. Зарегистрировать ИП можно по адресу прописки или временной регистрации. Исключение: для ведения розничной торговли потребуется юридический адрес. Возможность нанимать до 5 работников. В этом случае придется уплатить НДФЛ за каждого наемного работника. Упрощенное налогообложение. При обороте до 100 млн сум – уплата фиксированного налога (в зависимости от годового дохода). Возможность распоряжаться прибылью – с расчетного счета деньги можно вывести в любое время.

Недостатки открытия ИП в Узбекистане

Ограниченное количество видов деятельности. Исключена работа в партнерстве — ИП можно зарегистрировать лишь на одного учредителя. Личная имущественная ответственность предпринимателя при возникновении задолженностей.

Часто задаваемые вопросы

Для чего нужен сертификат происхождения?

Сертификат происхождения СТ-1 оформляется по инициативе заявителя, т.е. в добровольном порядке. Он необходим при перемещении товаров через таможенную границу для избежания уплаты налоговых пошлин.

Также условия получения сертификата СТ-1 часто прописываются в договоре с иностранным партнером, без соблюдения которых организация не сможет осуществлять операции по внешнеэкономической деятельности.

Какие еще есть виды сертификатов происхождения?

Кроме СТ-1 существуют и другие формы сертификатов происхождения — это:

СТ-2 — для поставки российских товаров в Сербию.

СТ-3 — для поставки российских товаров в Иран.

EAV — для получения преференций при осуществлении операций с товарами из Вьетнама.

А — на продукцию, которая экспортируется из РФ в США, Канаду, Черногорию и подпадает под действие таможенных преференций.

Сертификаты происхождения по общей форме — выдаются на товары, вывозимые в страны дальнего зарубежья, СНГ и в страны ЕС.

Если договор с покупателем из Узбекистана в рублях, нужно ли открывать валютный счет?

Нет, валютный счет не открывается. Несмотря на то, что финансово-денежные операции с Узбекистаном считаются валютными операциями.

Какие свободные экономические зоны с налоговыми преференциями существуют в Узбекистане?

В Республике ведут деятельность более 30 свободных и специальных экономических зон (СЭЗ), в таких городах, как Навои, Джизак, Ангрен, Ургут, Гиждуван, Коканд, Сырдарья, Наманган, Термез и др.

Работают специальные индустриальные зоны (СИЗ) по агропромышленной (Бухара), фармацевтической (Нукус, Андижан, Сырдарья и др.) деятельности, по рыбоводству (Ташкентская обл).

Все участники СЭЗ и СИЗ могут рассчитывать на таможенные и налоговые льготы, упрощенный порядок получения разрешений на работу и преимущества в валютном регулировании.