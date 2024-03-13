ВЭД с Арменией. Плюсы и минусы строить свой бизнес в Армении

Поговорим о том, как укрепить и без того эффективное сотрудничество с армянскими партнерами, обсудим основные нюансы законодательного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также расскажем, на что обратить внимание при взаимодействии с представителями местного бизнеса.

На протяжении многих лет Россия остается для Армении важным внешнеэкономическим партнером. Крепкая связь между странами выражается в динамике роста объемов импорта и экспорта.

Армения и Россия в 2023 году: показатели внешней торговли

За девять месяцев предыдущего года товарооборот между частными предпринимателями и представителями государственных секторов России и Армении вырос на 43,5%. Общая сумма совершенных сделок достигла отметки в 4,4 млрд долларов.

Доля российского рубля в общем расчете между странами составила 90,3%. Об этом заявил вице-премьер министр РФ Алексей Оверчук. По мнению его армянского коллеги Мгера Григоряна, обе страны намерены удержать данный высокий темп взаимодействия, который даже по предварительным подсчетам станет рекордным.

Какова причина столь высоких ожиданий? Для полного понимания картины необходимо напомнить про итоги 2022 года. С января по декабрь 2022 товарооборот между государствами по сравнению с 2021 годом вырос на 91,7% и составил примерно 5 млрд. долларов.

Что известно о состоянии торговли между Россией и Арменией (примеры сотрудничества)

О перспективах внешнеэкономической торговли говорил вице-премьер РФ Алексея Оверчука на XXII заседании Армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Сегодня в качестве главных бизнес достижений партнерства двух стран можно выделить:

открытие представительства Российского экспортного центра;

непрерывное развитие инвестиционного сотрудничества: на сегодняшний день в Армении работает более 40 представительств и филиалов крупных российских компаний, которые по совместительству являются основными налогоплательщиками;

при содействии Регионального экспортного центра в Армении было проведено 18 бизнес-встреч;

за 10 месяцев предыдущего года финансовая поддержка была оказана для 304 уникальных экспортеров.

Россию и Армению связывает не только внешнеэкономическая деятельность. Ключевым связующим звеном являются исторические и дружественные отношения, основанные на принципах взаимного уважения. По мнению Алексея Оверчука, никакие санкции не смогут разрушить сотрудничество, которое с финансовой, политической и духовной точки зрения выгодно обеим странам.

Отдельное внимание уделяется развитию российско-армянского сотрудничеству в сфере туризма. Например, летом 2023 года в Санкт-Петербурге подписали «Дорожная карта». Данный документ разъясняет алгоритм проведения семи важных мероприятий, которые организуют между государственными и бизнес туристическими организациями.

Более 50% туристического потока приходится на долю России. С января по сентябрь 2023 году в страну прибыло более 945 тыс. российских туристов. При этом по заявлению пресс-службы Минэкономразвития РФ, в ближайшие 1-2 года данный показатель может удвоиться.

Показатели внешней торговли за последние 6-12 месяцев

За первые полгода 2023 года объем внешней торговли Армении увеличился на 62,6%.

Важно отметить, что Россия является наиболее крупным внешнеторговым партнером Армении из перечня стран СНГ и постсоветских республик. Объем товарооборота с РФ в вышеуказанный период превысил 3 млрд долларов. На втором месте Белоруссия (104 млн 876 тыс.), на третьем — Украина (54 млн 149 тыс. долларов).

Армения также активно сотрудничает с европейскими странами. В пятерку лидеров входит Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Франция.

Экспорт. Показатели на мировом рынке

За 9 месяцев 2023 года Армения экспортировала товаров на общую сумму 5 млрд. 120 млн. 624,3 тыс. долларов. При этом весомая часть суммы была получена от реализации драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них. Вторыми по значимости являются автомобили, автозапчасти и механизмы к ним. Третьими — рудно-сырьевая продукция (и это несмотря на то, что объем ее экспорта снизился на 12,7%).

Наиболее тесные внешнеэкономические связи Армения имеет со странами, входящими в состав Евразийского экономического союза. В соответствии с данными, опубликованными Государственным комитетом статистики Армении, объем экспорта в эти государства за девять месяцев 2023 года увеличился на 87% и составил 2 млрд. 793 млн. 730,3 тыс. долларов.

А вот объем экспорта в европейские государства наоборот снизился на 5,1% (совокупная стоимость сделок составила 575 млн. 511,9 тыс. долларов).

Россия является лидером по части экспорта. На ее долю приходится более 2 млрд долларов. Второе место занимают Объединенные Арабские Эмираты: экспорт из Армении превысил отметку в 665 млн долларов. Китай занимает третье место (322 млн долларов).

Импорт. Показатели на мировом рынке

Совокупный объем импорта в Армению с января по ноябрь 2023 года составил 10,931 млрд долларов. По сравнению за аналогичный период 2022 года был зафиксирован рост на 41%.

К основным категориям импортируемых товаров относятся нефть, природный газ, зерновые, резьбовые изделия из резины, пробка и древесина, и электрическое оборудование. При этом главным импортером Армении в течение последних нескольких лет остается Россия. На ее долю приходится более 4,4 млрд долларов. Лидирующие позиции по импорту также занимают Китай, Иран, Германия, Италия, Турция, Франция и Япония.

Как импортировать товар из Армении

Армения является страной-участницей Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС). Это означает, что импортировать товары на ее территорию значительно проще, чем в другие государства.

Важно отметить, что Армения не имеет общих границ с Россией. Соответственно транспортировка продукции в эту страну возможна только транзитным способом через территорию третьих стран. У Армении достаточно напряженные отношения с Азербайджаном и Турцией, поэтому наиболее оптимальный маршрут доставки товаров пролегает через Грузию.

Импортировать товар из Армении в Россию можно несколькими видами транспорта: грузовыми автомобилями, поездами и кораблями. Так как большая часть товаров приходит в Россию через Грузию, импортерам нужно внимательно изучить нормы грузинского таможенного законодательства. Особое внимание необходимо уделить перечню санкционного товара, запрещенного к провозу через Грузию.

Если компания-импортер планирует получить налоговый вычет по НДС, ей необходимо запросить у поставщика такие документы:

выписка, подтверждающая факт оплаты поставщиком налоговов;

транспортные или иные документы, подтверждающие, что товар был перемещен с Армении в Россию;

контракт, на основании которого была совершена сделка купли-продажи;

счет-фактура.

Важно отметить, что российские импортеры, закупающие товар у поставщиков из ЕАЭС, освобождены от декларирования товаров, уплаты госпошлины и сборов. Им лишь необходимо отправить в таможенную службу статистическую форму учета перемещения заказанной продукции.

Статформы подаются в Федеральную Таможенную службу до десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем отгрузки или получения товара. Для этого необходимо создать личный кабинет участника ВЭД и выбрать сервис «Статистические формы учета взаимной торговли ЕАЭС». Далее импортеру нужно внести сведения о товарах и условиях сделки в соответствующие поля и нажать «Отправить».

Таможенная процедура для экспорта

Экспортные таможенные процедуры играют ключевую роль в международной торговле, обеспечивая эффективное перемещение товаров через границы и соблюдение соответствующих правил и нормативов как России, так и Армении.

Далее рассмотрим основные нюансы таможенного оформления экспорта.

Важно учесть, что процесс транзита проходит с учетом некоторых особенностей:

при пересечении грузинской границы на груз нужно оформлять транзитную декларацию;

на границе товару будут присвоены специальные идентификационные ярлыки;

доукомплектовать груз или выгрузить часть продукции на территории Грузии невозможно.

Не нужно игнорировать последнее правило: нарушение этой нормы в любом случае будет выявлено при выезде из страны. При прохождении таможни Грузия-Армения экспортер проходит два вида контроля и досмотр.

Первый этап — прохождение товарного контроля (проверяются накладные и сопроводительные документы). Второй — валютный контроль. На данном этапе анализируется информация из счета-фактуры и проводится аудит методов определения стоимости товара.

Досмотр — этап, во время которого выявляются нарушения, связанные с доукомплектованием и частичной разгрузкой товара.

Условно процесс экспорта российской продукции в Армению можно разделить на такие этапы:

Оформление контракта (при составлении договора необходимо учитывать законодательные нормы обеих стран). Проверка товара (наименование отправляемой продукции не должно числиться в списках товаров двойного назначения). Разработка наиболее оптимального маршрута доставки. Подготовка необходимой документации.



В некоторых случаях экспортеру вместе с продукцией необходимо отправлять фитосанитарный или ветеринарный сертификат, экспертные заключения и лицензии.

Так как транспортировка товара в Армению осуществляется через Грузию, перед отправкой экспортеру необходимо проконсультироваться с юристом и уточнить у него актуальный для конкретной ситуации перечень документов (который также зависит от присвоенного товару кода ТН ВЭД).

Какие товары запрещены для экспорта и импорта Россия — Армения

Внешнеэкономическая торговля страны регулируется нормами:

Гражданского кодекса от 28 июля 1998 года; Законом Республики Армения от 21 декабря 2004 года № ЗР-134 «О торговле и услугах»; Постановлением Правительства от 29 декабря 2014 года № 1524 «Об утверждении перечней товаров, запрещенных и подлежащим ограничениям к перевозке по таможенной территории Республики Армения, установлении уполномоченных органов и утверждении рамочного порядка выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров»; Законом от 7 октября 2022 года № ЗР-353 «О таможенном регулировании».

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты регулируют процесс ввоза отдельных категорий товара. Итак, для экспорта в Армению запрещены:

мясная продукция;

зерно, мука, крупы, хлеб, хлебобулочные изделия;

сахар;

коконы шелкопряда;

культурные ценности;

продукция из цветного металла;

дикорастущие виды лекарственных растений;

кожевенное сырье;

озоноразрушающие вещества и продукция данного типа;

радиоэлектронные средства.

Данный перечень может изменяться в зависимости от политической и экономической ситуации в мире. Перед тем, как принять решение о сотрудничестве с компаниями Армении, рекомендуется тщательно изучить актуальные нормы действующего законодательства.

Какие документы необходимо предоставить

Компаниям-экспортерам необходимо подготовить:

документы, подтверждающие право собственности на ввозимый товар: если речь идет о товарах иностранного производства, экспортер должен подтвердить легальность его ввоза в Россию (Правительство РФ постоянно обновляет перечень товаров, которые попадают под ограничения или запрет);

документы, в которых содержатся сведения, идентифицирующие товар (например, акт погрузки-выгрузки);

счета, чеки, накладные, в которых указана стоимость продукции;

договор поставки, оформленный в соответствии с нормами местного законодательства и содержащий в себе идентифицирующие признаки товара и условия сотрудничества сторон международной сделки.

Паспорт сделки не нужно предоставлять: они были отменены в июле 2021 года. У участников международной сделки возникает обязанность ставить контракт на учет тогда, когда импортный контракт превышает 3 миллиона руб. РФ или экспортный контракт превышает 10 миллионов руб. РФ. Конвертация в данном случае осуществляется по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному ЦБ на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.

Какие ведомства должны дать свое разрешение

Отдельные категории товаров требуют дополнительных разрешений. Далее рассмотрим основной перечень организаций, к представителям которых придется обратиться экспортерам:

Росздравнадзор: предоставляет разрешительные документы на вывоз отдельных видов товаров медицинского назначения. Министерство культуры России: выдает заключение, разрешающее экспорт культурных ценностей (полный перечень продукции этой категории содержится Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30). Министерство природных ресурсов: дает добро на вывоз отдельных категорий оборудования (лабораторного, геологоразведочного, геофизического). Федеральная служба безопасности: отвечает за транспортировку шифровальных (криптографических) механизмов. Россельхознадзор: единственный орган, имеющий право выдавать ветеринарный и фитосанитарный сертификаты на экспорт продукции животного и растительного происхождения (подать заявку на оформление сертификата можно в режиме онлайн через портал Госуслуги или сервис Мой экспорт).

Важно учесть, что без оформления экспертных заключений экспорт вышеперечисленных товаров невозможен.

Что такое Сертификат соответствия и как его получить?

Армения является страной-участницей соглашения о зоне свободной торговли. Это означает, что предприниматели, желающие экспортировать продукцию в эту страну должны оформить сертификат соответствия СТ-1.

Оформлением этого сертификата занимается региональная Торгово-промышленная палата.

К заявлению приложите такие документы:

свидетельство о регистрации компании;

свидетельство о постановке на налоговый учет;

ТТН, инвойс и счет-фактуру;

документы, в которых содержится информация о производителе продукции, стране-производителе;

договор на поставку;

технические условия;

инструкцию по эксплуатации;

сертификат качества.

Процесс оформления сертификата качества занимает от 3 до 5 дней. При этом срок его действия ограничен 12 месяцами.

Особенности налогообложения при экспорте товаров в Армению

Армения — страна-участница Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Соответственно, при совершении международных сделок здесь действуют единые правила налогообложения, которые распространяются исключительно на НДС.

Экспортеры, применяющие УСН, и реализующие товары на экспорт, не признаются плательщиками НДС. Поэтому при реализации товаров на экспорт организации на УСН не должны исчислять НДС (в том числе по ставке 0 процентов) и представлять в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения нулевой ставки.

С компаниями на ОСНО дела обстоят иначе. Такие бизнес-игроки должны всегда подтверждать ставку НДС 0%. Да, даже по продукции, которая в соответствии с нормами ст. 149 НК РФ освобождена от налогообложения. Такое правило связано с тем, что сделки с партнерами из стран ЕАЭС регулируются не российским налоговым законодательством, а нормами международного права.

Для подтверждения нулевой ставки компании-экспортеры предоставляют:

контракт с контрагентом, зарегистрированным на территории Армении;

транспортные, сопроводительные и иные документы, подтверждающие факт перемещения товара;

талон о прохождении пограничного контроля (если товар отправлялся заказчику почтой, в качестве подтверждения можно использовать почтовую квитанцию);

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ИФНС Армении должна поставить на заявлении отметку о том, что налоговые обязательства по этой сделке выполнены в полном объеме, проверить номер отметки можно в системе https://service.nalog.ru/blr1.do ).

Компании, желающие подтвердить право на нулевую ставку, должны собрать документы и передать их в налоговую службу в течение 180 дней с даты отгрузки (передачи) товара. Если вы не успеете это сделать вовремя, придется платить налог на добавленную стоимость по ставке 20%.

Итак, кратко разъясним алгоритм действий экспортеров на ОСНО. Для возможности воспользоваться налоговой льготой необходимо:

получить от контрагента заявление на ввоз продукции и уплату НДС (обязательно проверяйте в сервисе наличие отметки, в противном случае налоговая доначислит НДС);

подготовить документы: контракт, накладную на товар и транспортную накладную, счет-фактуру);

подать заявление своему налоговому инспектору, приложив к нему вышеперечисленные документы.

При принятии НДС по неподтвержденной экспортной поставке в расходах на прибыль на 181-й день, остается право за компанией экспортером собрать и подать в ИФНС пакет документов, подтверждающих нулевую ставку НДС.

В этом случае суммы НДС по экспорту, ранее уплаченные по ставке 10 или 20 процентов, можно принять к вычету (п. 10 ст. 171, абз. 2 п. 3 ст. 172 НК, письмо ФНС от 30.07.2018 № СД-4-3/14652). Право на вычет НДС сохраняется за организацией в течение трех лет с момента окончания соответствующего налогового периода (п. 2 ст. 173 НК).

Если организация решит воспользоваться вычетом, то необходимо помнить о восстановлении суммы НДС, ранее отнесенной на расходы, включив ее в состав прочих доходов.

На что обратить внимание при взаимодействии с армянскими партнерами

При взаимодействии с армянскими деловыми партнерами учитывайте национальные традиции, особенности культуры и бизнес-практик этой страны.

Ключевыми аспектами сотрудничества являются:

Дипломатия и уважение. В армянской культуре отношение к партнерам, старшинам и традициям играют значительную роль. Личные отношения. Имеют приоритетное значение. Это особенно важно в ситуациях, когда речь идет о партнерстве малых и средних компаний, не имеющих особого веса в бизнес среде. Гибкость и терпение. Армянский бизнес-стиль может быть менее формальным, поэтому российским предпринимателям необходимо иметь терпение и быть более гибкими при сотрудничестве. Бюрократия. Планируя сотрудничество с армянскими бизнесменами, необходимо заранее ознакомиться с особенностями местного законодательства. Коммуникация. Вербальное (живое) общение является приоритетным. Электронная почта, мессенджеры и телефонные переговоры также широко используются, но при заключении договора лучше обсудить с партнером коммуникативные предпочтения. Языковая подготовка. Основным языком делового общения является русский, но многие армяне говорят по-английски. Время. Понятие времени в бизнесе Армении может быть более гибким. Подготовьтесь к возможным задержкам и будьте готовы к тому, что не все решения могут быть приняты моментально. Культурные особенности. Знание основных аспектов армянской культуры и истории может улучшить ваши отношения с местными партнерами, а отдых в Армении и знание традиций станут мостом в бизнесе. Локальная экономика. Понимание особенностей армянской экономики и рыночных условий поможет вам лучше адаптироваться к местным условиям.

Для правильного понимания норм армянского законодательства перед оформлением сделок рекомендуется проконсультироваться с юристом. Если в вашей компании работает правовой специалист, доверьте ему этот процесс.

Нет возможности пообщаться с юристом? Представители Российского экспортного центра проводят бесплатные консультации по вопросам вывода российской продукции на перспективные международные центры.

Как правильно выбрать надежных поставщиков в Армении

Достаточно высокое качество продукции и оптимальные отпускные цены — основные причины, по которым российские предприниматели заказывают товары у армянских коллег.

Поиск надежного поставщика — важный этап расширения сферы влияния бизнеса. Выйти на добросовестного партнера можно двумя способами:

С помощью базы производителей и экспортеров Армении. Ознакомиться с реальными предложениями можно на сайте Armenia Export Catalog. На этой платформе все поставщики разделены на категории в зависимости от того, какой деятельностью они занимаются. На сайте также есть раздел, в котором содержится информация о нюансах экспортного сотрудничества. Отраслевые выставки и форумы, проводимые на территории Армении. С помощью В2В мероприятий можно не только найти надежных поставщиков, но и познакомиться с предпринимателями, которые в будущем станут выгодными деловыми партнерами. Например, с 6 по 8 сентября 2024 года в Ереване пройдет форум Армения Expo 2024, на которых местные предприниматели расскажут международным партнерам о бизнес и франчайзинг предложениях.

Отраслевые выставки и форумы — более выгодный способ поиска поставщиков. На таких мероприятиях российские предприниматели могут не только лично познакомиться с продукцией потенциального партнера, но и сразу обсудить важные условия сделки.

На что обратить внимание при выборе поставщика

Выбор поставщика из Армении — ответственный шаг, который требует внимательного анализа и подготовки. Вот некоторые ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание:

Репутация и опыт: изучите историю создания и формирования компании, ее опыт работы на рынке, обратите внимание на отзывы клиентов и партнеров. Оцените качество продукции и услуг. Если ищите поставщика в онлайн режиме, попросите его представителя прислать вам образцы продукции. Лично посетив выставку или форум, вы получаете возможность сразу посмотреть товар и ознакомиться с его характеристиками. Запросите сертификаты и проверьте, соответствует ли поставщик местным и международным стандартам и требованиям. Наличие сертификатов и лицензий в определенных обстоятельствах является подтверждением заявленного качества. Цены и условия оплаты: всегда сравнивайте стоимость продукции поставщика с реальными рыночными стандартами и ценами своих прямых конкурентов. При возможности сразу договаривайтесь о скидках и льготах. Рассмотрите вопросы транспортировки и логистики. Удостоверьтесь, что поставщик имеет опыт отправки товаров в регион и способы доставки соответствуют вашим требованиям. Уточните, предоставляет ли поставщик консультационную, юридическую или техническую поддержку зарубежным партнерам. Учитывайте языковую и культурную совместимость при общении с поставщиком, чтобы избежать недопониманий и конфликтов.

Учитывая эти факторы, вы сможете сделать более обоснованный выбор при поиске поставщика из Армении и установить с ним долгосрочные и взаимовыгодные отношения.

Как открыть бизнес в Армении

Открытие бизнеса в Армении — основание для получения официального статуса. Но даже это не является основным преимуществом.

Главный плюс — скорость и простота. Процесс регистрации не требует определенного уровня правовой подготовки. При этом для получения статуса индивидуального предпринимателя не нужно становиться гражданином страны.

Условно процесс регистрации ИП можно разделить на такие этапы:

Выбор сферы деятельности. Открытие банковского счета (местные банка охотно сотрудничают с гражданами России). Подготовка документов. Подача документов в Агентство государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения. Получения регистрационных документов, предоставляющих право заниматься предпринимательской деятельностью.

Решение о возможности регистрации бизнеса принимается в течение месяца. Негативное решение выносится в двух случаях: если потенциальный предприниматель не выполнил требования безопасности или не смог предоставить какие-либо документы.

При регистрации ИП в Агентство государственного реестра юридических лиц необходимо подать такие документы:

паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

SSN – социальный номер РА (аналог российского СНИЛС);

сертификаты или лицензии, необходимые для ведения конкретного вида деятельности;

чек об уплате госпошлины (в 2024 году нужно оплатить 714 рублей).

Законодательство Армении не ограничивает граждан РФ в выборе организационно-правовой формы собственности будущего бизнеса. Российские предприниматели могут зарегистрировать кооперативы, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, а также благотворительные фонды.

Если речь идет об открытии ООО, то помимо основных документов, собственнику компании нужно подготовить учредительные документы, устав, протокол собрания и сведения о руководителе исполнительного органа. В этом случае госпошлину платить не нужно.

Российские представители бизнеса имеют меньший перечень возможностей в отличие от предпринимателей, имеющих паспорт Армении. Например, граждане России не могут претендовать на государственные дотации и гранты от компаний для развития бизнеса.

Что такое бизнес виза и нужно ли ее оформлять

Бизнес-виза предоставляет иностранным гражданам возможность беспрепятственно посещать Армению с целью проведения деловых встреч и переговоров.

Граждане России не должны получать визу в Армению. Более того, для въезда в эту страну им даже не нужен загранпаспорт: пересекать государственную границу можно с внутренним документом, подтверждающим личность.

Для регистрации компании россиянам не нужно оформлять никаких документы, подтверждающие наличие законных оснований для проживания в Армении. Однако в безвизовом режиме находиться в стране можно не более 180 дней.

Регистрация бизнеса подразумевает под собой более длительное нахождение. Поэтому иностранному гражданину необходимо позаботиться о наличии возможности проживать в стране в течение более длительного периода.

Открытие собственного бизнеса — основание для получения ВНЖ. Данный документ можно оформить на 5 лет. По истечению этого срока его продлевают.

Законодательство Армении не имеет ограничительных норм для деятельности иностранных предпринимателей. Это означает, что на сегодняшний день нет никаких требований к обороту компании и величине ее налоговых отчислений.

ВНЖ может быть предоставлен российским бизнесменам, открывшим компанию с нуля, и предпринимателям, которые решили приобрести действующее предприятие или его часть.

Несмотря на то, что в Армении нет программ для финансово независимых лиц, фрилансеры также могут претендовать на получение ВНЖ. Им просто нужно зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и своевременно декларировать свои доходы (в том числе и те, которые были получены в других странах).

ВНЖ предоставляет бизнесменам широкий перечень преимуществ, а именно:

в течение длительного времени находиться на территории страны;

претендовать на гражданство через три года проживания в статусе ВНЖ;

выезжать и въезжать в страну неограниченное количество раз вне зависимости от политической ситуации в мире;

доступ к медицинскому обслуживанию.

Перед оформлением ВНЖ собственнику бизнеса придется пройти медкомиссию (сделать это можно как в государственном, так и частном медицинском учреждении), оплатить госпошлину через банк или систему E-Payments, а также пройти собеседование с представителем правоохранительных органов.

Как зарегистрировать свой бизнес в Армении

Ранее мы уже говорили, что процессом регистрации бизнеса занимается Агентство государственного регистра юридических лиц. В качестве заявителя могут выступать как резиденты, так и нерезиденты. Подать заявку на регистрацию можно в онлайн режиме, через официальный сайт Государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции.

Перевод, апостиль и международная легализация документов гражданам СНГ не требуются. Но если вы хотите снизить риски, связанные с неправильным написанием личных данных, закажите заранее нотариально заверенный перевод паспорта.

Далее предпринимателю необходимо выбрать оптимальную систему налогообложения. В Армении применяются такие режимы:

Микропредприятие: идеальный вариант для стартапов и нового бизнеса. Ставка налога в данном случае составляет 0%, а максимальный оборот 2 171 ограничен 5 349 216 рублей. Упрощенная система налогообложения: один раз в квартал предприниматель платит 5% с оборота, раз в год военный налог (варьируется в пределах от 326 до 3 257 рублей) и социальный налог (примерно 2 171 рублей в год). Общая система налогообложения: один раз в квартал необходимо уплатить 23% от прибыли (компании, работающие менее одного года платят этот налог раз в 12 месяцев), а также разв год военный и социальный налоги.

Общества с ограниченной ответственностью также раз в месяц платят подоходный налог в размере 20% и ежемесячно осуществляют выплату дивидендов.

Налоги — не единственная статья расходов предпринимателей. Бизнесмены также должны платить социальные взносы (4,5%), НДФЛ (21%) и взнос в фонд соцстрахования военнослужащих.

Иностранные граждане без официального статуса не обязаны платить социальный взнос.

После регистрации ИП предпринимателю выдается сертификат, на котором будет указан taxpayer identification number (номер налогоплательщика). Именно эту комбинацию вы указываете в будущем при любых действиях, связанных с работой компании.

С момента внесения информации в реестр юридических лиц, у предпринимателя есть 20 дней для принятия решения, касающегося выбора оптимальной системы налогообложения. В течение этого срока можно подать заявление о переходе на упрощенный режим (налог с оборота).

Далее предпринимателю необходимо получить карту социального обеспечения.

Карта социального обеспечения оформляется в местном отделении полиции. В Ереване оно находится по адресу Mamikoniantc pokhoc, 1. К заявлению нужно приложить нотариально заверенный перевод загранпаспорта на армянский язык. В отдельных ситуациях может понадобиться свидетельство о рождении.

Открытие банковского счета — достаточно простой этап регистрации бизнеса в Армении. Сегодня наибольшей популярностью среди иностранных предпринимателей пользуются ID Bank, EVOCA BANK, ARDSHINBANK и UNIBANK.

Стоимость услуги открытия счета варьируется в пределах от 2230 до 5575 рублей. При этом в основной пакет документов входит паспорт заявителя, свидетельство о регистрации компании, договор аренды помещения или правоустанавливающие документы.

Плюсы и минусы строить свой бизнес в Армении

Наиболее значимыми преимуществами ведения бизнеса в этой стране являются:

Выгодное географическое и экономическое положение. По сути государство расположено на перекрестке торговых путей из Азии в Европу. Это означает, что регистрация компании на ее территории открывает перед предпринимателем хорошие перспективы развития. Быстрорастущая экономика и относительно стабильная политическая ситуация. Армения активно сотрудничает как с европейскими странами, так и с государствами, входящими в состав СНГ. Быстрая процедура регистрации и возможность открывать расчетные счета в топовых банках. Предоставление долгосрочного ВНЖ. Возможность регистрировать компанию с любой организационно-правовой формой собственности. Отсутствие необходимости платить таможенные ввозные пошлины. Армения является страной-участницей Евразийского экономического союза, это означает, что импорт из России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана с финансовой точки зрения ставится более выгодной сферой деятельности. Наличие нескольких систем налогообложения. Также не стоит забывать о том, что Армения предоставляет льготы для стартапов и IT-компаний.

На первый взгляд регистрация компании в Армении достаточно выгодная инвестиция. Но не все так однозначно. Многие предприниматели часто сталкиваются с определенным перечнем недостатков, наиболее существенными из которых являются:

Невозможность открыть счет в удаленном формате. Данная услуга была закрыта в 2023 году. Теперь из-за большого потока потенциальных клиентов, сотрудники банка открывают счета корпоративным клиентам в течение 7-14 дней. Невозможность открыть счет в банке по минимальному пакету документов. Сегодня многие денежно-кредитные учреждения считают, что российские предприниматели открывают счета исключительно с целью транзита денежных средств. Именно поэтому содержимое пакета документов было дополнено договорами с армянскими контрагентами и реальным договором аренды коммерческого помещения. Политическая неопределенность государства и наличие конфликтов в отдельных регионах. Различия в культурных традициях и менталитете негативно влияет на процесс понимания ситуации с обеих сторон.

Перед принятием решения о регистрации бизнеса в Армении, российским предпринимателям необходимо тщательно изучить правовые, культурные и экономические факторы. Только так можно адаптироваться к условиям местного рынка.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит регистрация ИП в Армении?

Официально предпринимателю нужно заплатить 714 рублей. К основной статье расходов также необходимо добавить стоимость открытия банковского счета (от 2230 до 5575 рублей).

Если к процессу регистрации бизнеса привлекается сторонний специалист, то стоимость регистрации увеличится в зависимости от его квалификации и объема выполняемых функций.

Можно ли зарегистрировать бизнес удаленно?

Открыть компанию можно в дистанционном режиме. Для этого необходимо оформить доверенность на местного юриста и отправить ему нотариально заверенные копии документов.

К сожалению, сегодня открыть счет в банке онлайн практически невозможно. Поэтому будущему предпринимателю в любом случае придется приезжать в страну.

Какие налоги платят предприниматели в Армении?

Процентная ставка и перечень налогов, подлежащих уплате, зависит от того, на какой системе налогообложения находится предприниматель.

Общая картина выглядит таким образом:

Налог на прибыль — 18%. От полученных дивидендов — 5%. Подоходный налог на зарплату — 21%. НДС — 20%. Налог на оборот — от 5%.

Объем налоговых расходов также зависит от оборота компании и количества официально оформленных сотрудников.

Должен ли российский гражданин информировать свою налоговую о регистрации компании в Армении?

Да, в соответствии с нормами п. 3.1. ст. 23 Налогового кодекса, учредители иностранных компаний, доля которых превышает 10%, обязаны в течение трех последующих месяцев уведомить ФНС, расположенную на территории России.

За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность: 500 тыс. рублей.



Больше ответов про ВЭД с Арменией вы можете посмотреть по ссылке.