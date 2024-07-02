Внешнеэкономическая деятельность Россия — ОАЭ. Как импортировать и экспортировать

В декабре 2021 года исполнилось 50 лет с момента установления дипломатических отношений между ОАЭ и Россией.

Обращаясь к историческим истоками взаимодействия России с государствами Персидского залива необходимо упомянуть, что активное возобновление экономического сотрудничества между странами началось в период с 2012 года, при этом, предшествующим этапам были характерны многочисленные конфликты, острые напряжения и длительные переговоры, возникающие под влиянием изменяющейся роли каждого из участников на мировой арене [4]. На сегодняшний день, Москва стремится к экономического сотрудничества с ОАЭ, привлечению значительных инвестиций в российскую экономику, а также к согласованию усилий с Саудовской Аравией и ОАЭ на мировом рынке нефти.

В настоящее время развитие отношений между ОАЭ и Россией продолжает положительную динамику, поскольку это сотрудничество представляет собой уникальную модель двусторонних отношений, при этом наблюдается стремление обеих стран устойчиво развивать существующее партнерство в соответствии с их видениями и целями развития. Взаимоотношения между ОАЭ и Россией в настоящее время обладают значительным потенциалом развития и многообещающими перспективами, основанными на крепких исторических корнях взаимного уважения и общих интересов. За последние пять десятилетий отношения между этими дружественными странами укрепились и продолжают процветать благодаря прочному стратегическому партнерству, охватывающему множество областей сотрудничества, развития и общих интересов, особенно в экономической сфере.

Абдулла Бин Тук Аль Мари, руководитель Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам, прежний министр экономики ОАЭ, отмечает, что экономические отношения между ОАЭ и Россией продемонстрировали прогресс в различных областях, особенно в новых секторах экономики, таких как искусственный интеллект, инновации, экономика замкнутого цикла и другие важные сферы. В 2020 году было заключено соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Абу-Даби, что открыло новые возможности в одном из наиболее развитых эмиратов ОАЭ [1]. В 2019 году было заключено аналогичное соглашение с Торгово-промышленной палатой Шарджи, активным органом, ориентированным на сотрудничество с Россией. В свете взаимовыгодных и актуальных отношений между Россией и ОАЭ крайне важно продолжать объединять усилия для укрепления сотрудничества и экономической интеграции в соответствии с ясным видением и новыми направлениями развития, соответствующими современным изменяющимся реалиям.

Таким образом, данная статья представляет собой аналитический обзор внешнеэкономической деятельности между Россией и ОАЭ. В рамках исследования рассматриваются вопросы состояния торговли между Россией и ОАЭ, особенностей таможенных процедур для экспорта, налогообложения при экспорте товаров в ОАЭ, а также особенностей открытия бизнеса в этой стране. Научная значимость работы заключается в выявлении тенденций в области внешнеэкономического сотрудничества между Россией и ОАЭ, структурировании и представлении актуальных ответов на вопросы специфики внешнеэкономической деятельности между этими странами, выявлении преимуществ и недостатков ведения бизнеса в ОАЭ к 2024 году.

ОАЭ и Россия в 2023 году, показатели внешней торговли

Объединенные Арабские Эмираты обладают одной из крупнейших и наиболее развитых экономик на территории Персидского залива. Хотя экономика страны все еще сильно зависит от изменчивости мировых цен на нефть, правительство активно проводит политику по диверсификации, сосредотачиваясь на развитии высокотехнологичных отраслей, в основном на секторе услуг. Основной акцент в промышленной стратегии ОАЭ приходится на свободные экономические зоны, которые привлекают иностранные инвестиции и передовые технологии. Кроме того, ОАЭ активно инвестируют в расширение транспортной инфраструктуры, включая порты, аэропорты, дороги и железные дороги, чтобы поддерживать экономический рост, привлекать туристов и инвестиции.

Основные положения экономической стабильности в ОАЭ — это эффективная экономическая стратегия, прозрачное регулирование и низкий уровень налогообложения. Экономика страны характеризуется высокой степенью диверсификации: добыча полезных ископаемых составляет менее четверти ВВП, в то время как доля торговли и ремонта составляет 13,1%, производства — 10,4%, строительства — 8,2%, что обеспечивает устойчивость экономики и уменьшает зависимость от нефтяных доходов.

Выгодное налоговое законодательство, особенно в свободных экономических зонах, таких как Дубай, привлекает внимание инвесторов и предпринимателей. ОАЭ активно вкладывают в научные и инновационные разработки, стремясь стать лидером в области технологий и научных открытий. Развитие таких областей, как искусственный интеллект, робототехника и космические технологии, становится приоритетом. Важную роль играют программы экономического развития, такие как «Экономика знаний» и «Умный город», направленные на поддержку инноваций, науки и технологий, развитие малого и среднего бизнеса, а также обеспечение устойчивого экономического роста на долгосрочной основе.

Все вышеизложенное указывает на тот факт, что Объединенные Арабские Эмираты являются динамичным и развивающимся рынком, который открыт для инвестиций, бизнеса и культурного обмена со всем миром. ОАЭ активно развивают сферу туризма, особенно в городах Дубаи и Абу-Даби. Важными шагами в этом направлении являются упрощение визового режима, создание тематических парков развлечений (например, Дубайский тематический парк "Expo 2020"), реализация крупных проектов по строительству роскошных отелей и туристической инфраструктуры (развлекательных комплексов, торговых центров, спортивных сооружений и других объектов). Эти проекты отличаются своей грандиозностью и уникальностью. Например, островные проекты, такие как Пальма Джумейра и архипелаг Мир, а также Лувр Абу-Даби, стали всемирно известными и популярными среди туристов.

Объединенные Арабские Эмираты стремительно развиваются в качестве регионального финансового центра благодаря созданию Дубайского международного финансового центра (DIFC) — свободной экономической зоны, специализирующейся на финансовых и банковских услугах. Кроме того, были учреждены специализированные фонды и инвестиционные инструменты для привлечения инвестиций и стимулирования развития финансового сектора. Специальные инвестиционные зоны и упрощенные процедуры приобретения недвижимости и регистрации собственности способствуют постоянному притоку иностранных инвестиций в недвижимость.

Политика ОАЭ направлена на создание благоприятной деловой среды для развития сектора услуг и привлечения международных компаний в области образования, здравоохранения, телекоммуникаций, информационных технологий и консалтинга.

ОАЭ располагают одной из самых развитых коммуникационных инфраструктур в регионе, включая высокоскоростные сети связи, широкополосный интернет и мобильную связь. Цифровые инициативы ОАЭ способствуют широкому внедрению передовых технологий связи, таких как 5G, и способствуют установлению ОАЭ в качестве мирового цифрового лидера. На примере рисунка 1, рассмотрим изменение количества населения ОАЭ в динамике.

Рисунок 1. Динамика населения ОАЭ, млн человек

Источник: Federal Competitiveness & Statistics Center UAE

За последнее десятилетие, с 2010 по 2020 год, население ОАЭ увеличилось на 12%, достигнув отметки в 9,3 миллиона человек. Этот рост обусловлен различными факторами, включая высокий уровень иммиграции и экономический подъем. ОАЭ привлекают значительное количество иностранных работников, предпринимателей и инвесторов из разных стран мира. Экономическое развитие способствует созданию новых рабочих мест, а правительство поддерживает этот процесс, обеспечивая привлекательные условия для иностранных специалистов и инициируя меры по интеграции иностранных резидентов в общество. Таким образом, ОАЭ стали местом соседства различных национальностей и культур, благоприятным для бизнеса и технологического обмена. По различным оценкам, до 90% населения ОАЭ составляют иностранные резиденты.

В 1971 году, после обретения независимости от Великобритании, Россия, как преемник СССР, установила дипломатические отношения с ОАЭ [6]. Важным шагом в укреплении отношений стало подписание в 1990 году соглашения между СССР и ОАЭ о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве. Этот документ заложил основу для дальнейшего сотрудничества. В 2006 году Россия и ОАЭ подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В экономической сфере ключевыми межправительственными договоренностями стали соглашения о поощрении и защите капиталовложений (2010 год) и о налогообложении доходов от инвестиций (2011 год). Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, принятая в 2018 году, охватывает широкий спектр областей сотрудничества – от политики и безопасности до торговли, экономики и инвестиций [8]. Особое внимание уделяется энергетике, включая нефть, газ и возобновляемые источники энергии, подчеркивая важность энергетической безопасности и устойчивого развития. Россия и ОАЭ обладают значительными запасами нефти и газа, что создает общий интерес в обеспечении стабильности мировых рынков и сотрудничестве в сферах добычи, переработки и транспортировки этих ресурсов. В свете активного развития возобновляемой энергетики, особенно солнечной и ветровой, ОАЭ представляют собой перспективного партнера для России.

В марте 2023 года прошли первые полноценные переговоры по соглашению о свободной торговле между странами ЕАЭС и ОАЭ. Основные темы обсуждения включают вопросы об отмене тарифов, защите торговли, устранении технических барьеров, санитарных и фитосанитарных мер, сотрудничестве в таможенной и промышленной сферах, цифровой торговле, интеллектуальной собственности и прозрачности регулирования. Основные выгоды от реализации такого соглашения заключаются в снижении пошлин на импорт и устранении препятствий для бизнеса в сфере торговли. Для создания новых возможностей для предпринимателей, поставщиков услуг и инвесторов в мае 2023 года было согласовано дополнение соглашения о свободной торговле двусторонним соглашением о торговле услугами и инвестициями. Помимо защиты интересов российских инвесторов, ожидаются улучшения в техническом плане торговли (выставление счетов, гарантии платежей, сертификация и другие аспекты). Планируется, что основные договоренности будут достигнуты к концу 2024 года. Реализация соглашения упростит процесс выдачи лицензий и обеспечит доступ на рынок ОАЭ для российских поставщиков услуг, а также поможет им выйти на рынки третьих стран, с которыми ОАЭ имеют соглашения. На сегодняшний день ОАЭ имеют тесные экономические связи с Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом, общий рынок и таможенный союз со всеми этими странами.

Что известно о состоянии торговли между Россией и ОАЭ

За последние пять лет товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился почти в шесть раз. Сложившаяся конфигурация взаимной торговли характеризуется значительным превышением экспортного потока из России в ОАЭ над импортным, а также нарастанием этой тенденции: если в 2015 году экспорт был больше импорта в 6 раз, то в 2022 — уже в 17 раз.

Рисунок 2. Динамика взаимной торговли России и ОАЭ, млн долл. США [10]

Источник: ФТС России; Минпромторг России (2022 год)В 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился на 68%, достигнув исторического показателя в 9 миллиардов долларов [10]. Экспорт из России в ОАЭ в 2022 году достиг 8,5 миллиарда долларов, увеличившись на 71%. При этом поставки из ОАЭ увеличились на 6% до 0,5 миллиарда долларов. ОАЭ по-прежнему лидируют среди арабских стран по объему торговли с Россией.

Основной частью экспорта России в ОАЭ являются сырьевые товары, такие как нефтепродукты, битумные смеси и каменный уголь. В 2021 году поставки топливных товаров составили почти 2 миллиарда долларов США, что составляет почти 40% всего экспорта России в ОАЭ.

ОАЭ проявляют высокий спрос на предметы роскоши, включая драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия. Россия, в свою очередь, является крупным производителем и экспортером алмазов, а также вторым поставщиком после Ботсваны на рынок ОАЭ. В 2021 году поставки необработанных алмазов (код ТН ВЭД 710231) составили 1,1 миллиарда долларов, что составляет четверть всего экспорта России в ОАЭ.

Россия является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, включая зерно, мясо, рыбу и молочные продукты. ОАЭ, имеющие ограниченные возможности в сельском хозяйстве, сильно зависят от импорта продуктов питания. Поэтому экспорт сельскохозяйственной продукции из России в ОАЭ представляет собой перспективное направление для развития торговли.

В Объединенных Арабских Эмиратах существует развитая отрасль производства разнообразного механического оборудования, включая оборудование для нефтегазовой промышленности, такое как буровые установки, насосы, компрессоры, трубопроводы и другие технические устройства. В этой сфере основную роль играют как мировые лидеры, например, National Oilwell Varco, так и местные компании (Gulffusion, Lamprell и другие). Кроме того, в стране активно развивается производство строительного, промышленного, электротехнического и металлообрабатывающего оборудования, что представляет собой перспективное направление для сотрудничества.

Что касается сельскохозяйственного импорта из ОАЭ в Россию, он в основном состоит из поставок черного чая. В связи с особенностями климата ОАЭ не являются производителями чая, однако являются важным мировым центром импорта, переработки и розничной продажи этого напитка. В ОАЭ представлен широкий ассортимент чая, включая традиционные сорта из различных стран, таких как Индия, Шри-Ланка, Кения и других [11].

Для продвижения к более глубокой торговой и экономической интеграции между Россией и ОАЭ необходимо учитывать интересы обеих сторон. В условиях преобладания экспортных потоков из России становится актуальной задача увеличения торгового оборота со стороны ОАЭ, включая развитие сферы услуг. Достижение равновесия в товарных потоках является одной из ключевых задач работы Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, наряду с обеспечением устойчивого роста торговли и расширением ее структуры.

Накопленный объем входящих прямых инвестиций (Inward FDI Stock) из России в ОАЭ в 2020 году составил порядка 1,4 млрд долл. США, что почти в два раза выше объема 2016 года (881 млн долл. США) [12].

Таблица 1. Инвестиции из России в ОАЭ, млн долл. США

2016 2017 2018 2019 2020 Объем ПИИ 66,43 99,5 –3,75 97,76 132,49 Накопленный объем ПИИ 881,96 969,67 972,74 1023,65 1482,1

По данным Министерства экономики ОАЭ, инвестиции России в ОАЭ направлены преимущественно в следующие отрасли — операции с недвижимостью; оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; транспортировка и хранение; образование; профессиональная, научная и техническая деятельность.

Объем входящих прямых инвестиций из ОАЭ в Россию более чем в два раза ниже встречного потока, однако на протяжении 2016–2020 гг. наблюдался их стабильный рост.

Таблица 2. Инвестиции из ОАЭ в Россию, млн долл. США

2016 2017 2018 2019 2020 Объем ПИИ 81,84 94,45 323,91 147,53 77,56 Накопленный объем ПИИ 180,28 329,04 378,08 464,24 693,49

По данным Министерства экономики ОАЭ, данные инвестиции направлены преимущественно в следующие отрасли - развитие портов; развитие инфраструктуры; производство стекла; морской транспорт; авиация; строительство.

Наиболее значимые проекты из вышеприведенных отраслей реализуются следующими компаниями: Emirates Glass; Waha Capital; Abu Dhabi Investment Company; Arabtec Holding; DAMAC Properties; RAKEEN; Sahara Telecom; Mubadala; Dubai World Group; Fly Emirates; Tawazun; Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) [13].

Правительство ОАЭ активно поощряет иностранные инвестиции, предлагая разнообразные льготы для потенциальных предпринимателей. ОАЭ выделяются как одна из самых выгодных стран по налогообложению. Для того чтобы в полной мере реализовать потенциал сотрудничества между Россией и ОАЭ, необходимо расширить действующие цепочки поставок и активизировать новые, обеспечить более высокий уровень защиты инвестиций, создать стабильную и предсказуемую правовую среду. Важную роль в этом процессе играют изменения в правилах регулирования прямых иностранных инвестиций в ОАЭ.

В условиях санкций ОАЭ сыграли значительную роль во внешнеэкономической деятельности России, став крупным хабом для торговли и бизнеса благодаря развитой инфраструктуре и международным связям, обеспечивающим доступ к ключевым мировым рынкам. Географическое и экономическое положение ОАЭ является одним из ключевых факторов, делающих страну привлекательной для переноса бизнеса, в том числе из России.

ОАЭ занимают стратегическое местоположение как мировой транзитный узел, находясь близко к другим крупным международным деловым центрам. Они также имеют отличную транспортную связь с развивающимися рынками Азии и Африки.

Одной из ключевых особенностей делового пространства в ОАЭ является наличие специализированных экономических зон внутри страны. Более 50 разнообразных свободных экономических зон (СЭЗ) действуют в ОАЭ и предоставляют определенные правовые и экономические преимущества для привлечения и поддержки иностранных инвестиций и бизнеса. При выборе СЭЗ основными критериями являются отрасль, инвестиционный бюджет, условия бизнеса, а также визовые и административные требования.

Среди множества СЭЗ в ОАЭ особенно известна Дубайская свободная экономическая зона. Она включает различные подразделения, такие как Технологический парк, Медиа-сити, Маркетинговый центр и другие, каждое из которых специализируется в определенной отрасли, такой как информационные технологии, медиа, маркетинг и т.д.

К настоящему времени в ОАЭ зарегистрировано порядка 4000 российских компаний и накоплен опыт успешного взаимодействия в сфере энергетики, геологоразведки, образования. В феврале 2023 года на базе экономической зоны KEZAD в Абу-Даби была запущена работа торгово-промышленного хаба, который должен стать новым центром локализации российских предприятий в ОАЭ. Отмечается заинтересованность в совместной реализации проектов в сфере транспорта, логистики и искусственного интеллекта.

По данным Банка России, экспорт всех видов услуг из России в ОАЭ в 2021 году составил 1 193 млн долл. США, тогда как импорт — 1 185 млн долл. США. Восстановление торговли после пандемии происходит планомерно, однако прежних объемов поставок (уровня 2019 года) страны пока не достигли.

ОАЭ занимают одно из пяти наиболее популярных иностранных направлений для российских туристов. В 2022 году более 1,2 миллиона граждан России посетили ОАЭ во время своих отпусков, что превышает уровень до пандемии [14]. Взаимное отсутствие виз, регулярные авиарейсы и дружественные отношения между странами создают базу для дальнейшего увеличения туристических потоков в обе стороны. На данный момент туристический потенциал России для граждан ОАЭ реализован не в полной мере: лишь 53% граждан ОАЭ, прибывших в Россию в 2022 году, посетили страну с целью туризма, в то время как 96% российских граждан, посетивших ОАЭ с туристическими намерениями. В настоящее время Министерство экономического развития Российской Федерации активно работает над улучшением условий внутреннего туризма, особенно для иностранных посетителей.

С увеличением интенсивности торговых потоков возникают новые задачи, такие как упрощение таможенных процедур, улучшение доступа на рынки, оптимизация логистики и совершенствование взаиморасчетов. В условиях геополитической нестабильности становится важным переход на расчеты в национальных валютах России и ОАЭ, что упрощает внешнеторговые операции и уменьшает зависимость от доллара или евро. Однако необходимо обеспечить стабильность курса рубля, устойчивый рост российской экономики и сбалансировать взаимную торговлю между странами, учитывая довольно значительный перевес в российском экспорте, даже с увеличением импорта услуг из ОАЭ.

Как импортировать в ОАЭ

Для начала импорта товаров в ОАЭ необходимо выполнить ряд предварительных шагов. Обычно на этапе подготовки у потенциальных экспортеров возникает множество вопросов, связанных с доставкой и таможенным оформлением. За последние годы произошли изменения в процессе доставки товаров из России в Дубай. Регистрация в Свободной экономической зоне обеспечивает ряд экономических преимуществ: возможность полного контроля над акциями компании; возможность открытия филиала без участия местного партнера; возврат прибыли и уставного капитала в случае форс-мажорных обстоятельств; низкие ставки НДС или полное освобождение от этого налога (применимо не во всех случаях); отсутствие пошлин на импорт и экспорт; отсутствие подоходного и налога на личный доход. Процесс открытия компании занимает до трех месяцев и может быть проведен удаленно. Однако ведение бизнеса в СЭЗ имеет свои особенности: на банковских счетах компании всегда должна быть сумма не менее 6 тысяч долларов; нельзя вести дела за пределами СЭЗ.

Таможенная процедура для экспорта

Что касается таможенного оформления и доставки товаров, таможенная служба ОАЭ придерживается прозрачных процедур импорта и экспорта. Таможенные органы контролируют все операции с товарами, проверяют наличие необходимых сертификатов. Для импортеров помимо стандартных документов требуется наличие действующей торговой лицензии. Особое внимание уделяется продуктам питания: все товары должны быть маркированы с указанием даты производства и сроков годности. Ввоз мясной продукции в ОАЭ возможен лишь при наличии специального сертификата.

Оформление партии товара и организация перевозки требуют значительных усилий в плане времени, опыта и финансовых ресурсов. Контракт должен быть составлен как на русском, так и на английском языках, с возможностью перевода на арабский при необходимости. В документе необходимо четко определить условия поставки и приемки продукции, права и обязанности сторон, порядок расчетов, гарантии поставщика, ответственность сторон, процедуру изменения или прекращения контракта, а также контактную информацию сторон — наименование, адреса, телефоны и банковские данные. Для сопровождения товара также требуется подготовить проформу-инвойс, упаковочный лист и описание товара. Таможенный представитель после получения описания продукции поможет определить код ТН ВЭД и подскажет необходимые документы для таможенного оформления. В зависимости от типа продукции покупатель из ОАЭ может запросить различные документы для импорта, такие как фитосанитарный сертификат, сертификат происхождения, декларацию о соответствии, сертификат Халяль и другие. В определенных случаях для экспорта из России требуются разрешительные документы, особенно если товар является двойного назначения и требует разрешения от ФСТЭК.

Регистрация компании на таможенном посту необходима в случае, если поставщик ранее не осуществлял доставку товаров через этот конкретный таможенный пункт. Для прохождения процедуры регистрации на посту потребуются юридические документы компании в электронном формате.

Оплата таможенных платежей зависит от кода ТН ВЭД, присвоенного товару, и может варьироваться по своему виду и размеру. Многие товары при экспорте не облагаются пошлиной или таможенным сбором. Оплату таможенных платежей можно произвести непосредственно на счет таможни, предварительно получив необходимые образцы платежных поручений через таможенного представителя для последующего перечисления суммы в таможенную службу.

Компании, зарегистрированные в СЭЗ, освобождаются от уплаты таможенных пошлин при совершении сделок с определенными товарами, такими как лекарства, химическая продукция, растительная продукция, животные, не ограненные алмазы, драгоценные металлы и другие.

В 2022 году произошли значительные изменения в маршрутах транзитных грузов, и теперь Эмираты стали ключевым транзитным пунктом для поставок грузов из Америки и Европы в Россию [15]. В отличие от автодоставки, авиаперевозки и морские перевозки более популярны. Грузы из Северной и Латинской Америки обычно доставляются самолетом. По прибытии груз размещается на складе в СЭЗ для прохождения таможенного оформления и переоформления. Затем товары отправляются прямым рейсом авиакомпаний Emirates или Turkish Airlines в Россию. Для товаров широкого потребления, брендовой одежды, автозапчастей, промышленного оборудования и мебели предпочтительна доставка воздушным путем. Санкционный режим повлиял на морские перевозки между ОАЭ и Россией, хотя в обеих странах есть достаточное количество портов для приема и отправки грузов. Крупнейшие морские линии, обеспечивающие поставки из РФ в ОАЭ, включают FESCO, MSC, NVOCC и другие. Отказ компании MAERSK от поставок контейнеров российским импортерам вынуждает перевозчиков использовать более сложные маршруты доставки, включающие загрузку контейнеров MAERSK в ОАЭ, отправку их в Турцию, выгрузку и загрузку партий в Турции с использованием местных контейнеров, а затем отправку модулей в Москву по суше или через порт Новороссийск.

Особенности налогообложения при экспорте товаров в ОАЭ

Важно отметить, что в Дубае компании не уплачивают налоги, за исключением НДС. Корпоративный налог на прибыль в ОАЭ составляет 0%, что распространяется как на малые, так и на средние и крупные предприятия.

С 1 июня 2023 года в ОАЭ планируется введение корпоративного налога в размере 9%, однако его необходимо будет платить лишь в случае осуществления деятельности на территории страны. Компании, зарегистрированные в зонах свободной торговли и работающие с зарубежными партнерами, останутся освобождены от уплаты данного налога. Новый налог будет обязателен только при доходе, превышающем 375 000 дирхамов в год (около 100 000 долларов).

В 2023 году ставка НДС в Дубае составляет 5%. Налог на добавленную стоимость взимается только с деятельности, осуществляемой на территории ОАЭ, поэтому не все компании обязаны его платить. Например, компании, зарегистрированные на материке и работающие на территории ОАЭ, облагаются налогом по ставке 5%, в то время как юридические лица, зарегистрированные во free zone в Дубае и не осуществляющие деятельности на территории ОАЭ, освобождены от уплаты НДС. Если доход от деятельности на территории ОАЭ превышает 375 000 дирхамов в год, НДС уплачивается обязательно.

Кроме того, как и в других странах, существуют виды деятельности, на которые распространяется нулевая ставка НДС, такие как перевозка пассажиров, образовательные услуги и другие. После регистрации в качестве налогоплательщика компания получает VAT сертификат. Регистрация необходима в случае, если оборот от продаж товаров или услуг на территории ОАЭ превысил 375 000 дирхамов за последние 12 месяцев или если ожидается, что этот порог будет достигнут в течение следующих 30 дней.

Декларация по НДС в ОАЭ подается удаленно через сайт налоговой службы и должна быть составлена не позднее чем через 28 дней после окончания каждого налогового периода (ежеквартально, для крупных компаний - ежемесячно). Также в ОАЭ действует принцип обратного или агентского налогообложения при импорте товаров. Это означает, что при импорте товаров в ОАЭ из-за пределов ССАГЗ необходимо уплатить НДС поставщика, который является нерезидентом ОАЭ. Следует отметить, что данное положение не распространяется на ситуации косвенного реэкспорта товаров (включая параллельный импорт в Россию через ОАЭ), поскольку в таких случаях товары не ввозятся в ОАЭ.

Еще одним преимуществом Дубая является низкий уровень контроля за списаниями с корпоративных счетов из-за отсутствия налогов. В ОАЭ популярна практика снятия наличных средств с корпоративной карты и оплаты покупок без уплаты налогов, что делает этот процесс удобным для всех заинтересованных сторон. Даже в случае запросов со стороны налоговой службы ОАЭ будет достаточно ответа в духе "снял наличные, потратил на компанию" - на данный момент никто не требует предоставления чеков или других документов.

В Дубае также отсутствуют страховые взносы (за исключением граждан ОАЭ и других стран Персидского залива), что означает отсутствие страховых взносов для граждан России с российским паспортом.

Сертификат налогового резидента подтверждает налоговый статус в ОАЭ. С 2023 года правила получения этого статуса изменились: теперь для получения сертификата необходимо пребывать в стране всего 90 дней в году и доказать финансовые интересы в ОАЭ, включая наличие банковских счетов и поступление доходов. Для получения сертификата также требуется наличие эмиратского идентификационного документа. Важно понимать, что обладание статусом налогового резидента Дубая само по себе не освобождает от уплаты налогов в других странах (если вы проживаете более 183 дней в России, вам все равно придется платить налоги в РФ), но это может помочь уменьшить налогообложение в стране, откуда получается доход, при наличии Соглашения об избежании двойного налогообложения между ОАЭ и соответствующей страной (хотя это не распространяется на Россию).

Еще одним стимулом для получения Сертификата налогового резидента Дубая является упрощение процедуры подтверждения происхождения денежных средств в других странах. Обычно в качестве такого подтверждения выступают налоговые декларации (например, справки 2 НДФЛ, декларации 3 НДФЛ, декларации по УСН для России). Сертификат налогового резидента ОАЭ выдается Федеральной налоговой службой ОАЭ (Federal Tax Authority). Весь процесс регистрации осуществляется онлайн через портал налоговой службы.

Как правильно выбрать надежных поставщиков в ОАЭ

Иностранных поставщиков можно найти как лично (на международных выставках, оптовых рынках), так и онлайн, не покидая дома (на их веб-сайтах, интернет-площадках для B2B, зарубежных онлайн-рынках). На сайте экспортера можно немедленно обсудить условия сотрудничества и подать заявку на первую пробную партию товара. На отраслевых международных выставках можно быстро ознакомиться с ассортиментом и обсудить условия поставки с производителем. В сети существует множество интернет-площадок, включая те, где представлены поставщики из разных стран, а также площадки, специализирующиеся только на одной стране. Несмотря на прохождение экспортерами верификации на таких ресурсах, всегда стоит проверять их на надежность. На зарубежных онлайн-площадках в основном продают товары мелким оптом и дропшиппингом, поэтому поиск непосредственного экспортера может занять время. Следует быть бдительным из-за возможной встречи с недобросовестными поставщиками и тщательно изучать информацию о продавце. За границей в больших городах функционируют оптовые рынки, предоставляющие возможность лично оценить товар и обсудить условия сотрудничества с поставщиком. Важно всегда начинать с проверки надежности поставщика, а затем обращать внимание на цену, условия оплаты, доставки и возврата товара. Пожалуйста, обратите внимание на следующие критерии:

Роль поставщика: производитель, дистрибьютор, перекупщик или дропшиппер. Эту информацию можно найти на официальном сайте экспортёра и на некоторых онлайн-площадках. Следует отметить, что у производителя цена обычно более привлекательная.

Минимальный объём закупки. Рекомендуется начинать с небольших партий, если вы новичок в импорте.

Варианты доставки. Существует карго-доставка, которая является нелегальным методом и может сопряжена с таможенными проблемами.

Условия возврата. Важно узнать, как иностранный экспортёр обрабатывает возврат товара. Будут ли возвращены деньги, и каким образом, или же будут ли они засчитаны при последующих поставках. Следует обсудить процент брака в партии товара.

Условия оплаты. Стоит выяснить, в какой валюте и каким образом будут производиться расчеты за товар. Продавец может запросить предоплату на личный счёт или карту – это ненадежный способ, сопряженный с риском потери денег. Необходимо избегать предоставления предоплаты без соответствующих документов, даже если продавец заверяет, что это гарантирует бронирование вашей партии.

Спросите продавца о его опыте в международной торговле, о том, с какими странами он сотрудничал и поставлял ли товары в Россию.

Как открыть бизнес в ОАЭ

Как упоминалось ранее, компании в Дубае можно разделить на два типа: компании на материке (местные компании в Дубае), которые могут вести бизнес как в ОАЭ, так и за рубежом, и компании, зарегистрированные во фризоне (свободные экономические зоны), которые обычно не имеют права вести деятельность на территории ОАЭ. На данный момент существует более 50 свободных экономических зон. Ранее основным отличием было то, что для открытия компании на материке требовался местный партнер (гражданин ОАЭ), но с 2021 года после вступления в силу Федерального Указа-Закона 26/2020 это требование было отменено. Теперь в любой компании, будь то на материке или во фризоне, вы можете быть единственным владельцем.

Следовательно, нанимать номинального директора в ОАЭ больше не требуется. Основное различие заключается в том, что компания на материке может осуществлять деятельность непосредственно в ОАЭ, а также в том, что открыть счет в банке Дубая для материковой компании гораздо проще.

Для регистрации компании в ОАЭ в 2023 году необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Определиться с выбором формы регистрации – материк или фризона: При выборе фризоны необходимо выбрать конкретную фризону, в которой будет зарегистрирована компания, в зависимости от вида деятельности. Компании во фризоне делятся на FZC — компанию фризоны (2 и более акционеров) и FZE — учреждение фризоны (один акционер). На материке компании в ОАЭ также имеют различные формы – Частное Общество с Ограниченной Ответственностью (аналог ООО в России), Ограниченное Партнерство, Акционерное Общество (публичное или частное) и другие. Существуют также офшорные компании в ОАЭ, которые регистрируются через 3 фризоны и направлены на сокрытие конечного бенефициара. Однако это вид компаний постепенно уходит в прошлое, поскольку для реального бизнеса они не очень подходят – открыть счет в банке ОАЭ для такой компании невозможно, арендовать физический офис для офшорной компании также не представляется возможным.

Шаг 2. Выбрать фирменное наименование и подготовить необходимые регистрационные документы (устав и прочее).

Шаг 3: Получение лицензии. В большинстве случаев не требуется минимальный уставный капитал (за исключением некоторых видов деятельности). Все лицензии в Дубае можно разделить на три основных типа: профессиональные (в основном предоставление различных услуг), коммерческие (в основном компании, занимающиеся торговлей) и промышленные (в основном компании, занимающиеся производством).

Шаг 4: Получение резидентской визы для директора. Директор обязательно должен получить резидентскую визу, в то время как для учредителей это необязательно, хотя рекомендуется учредителям оформить визы, чтобы упростить некоторые процедуры.

Шаг 5: Открытие корпоративных и личных банковских счетов. Средние расходы на регистрацию компании составляют от 15000 до 20000 долларов. Однако стоит помнить, что в зависимости от вида деятельности эти расходы могут значительно увеличиться. Отдельные лицензии могут стоить намного больше (например, лицензия на работу с криптовалютой в ОАЭ обойдется в 40000 долларов в год). В будущем расходы останутся на том же уровне, так как необходимо будет оплачивать услуги бухгалтеров и аудиторов для подготовки финансовой отчетности и проведения аудита компании в Дубае, а также продление лицензии и другие административные процедуры.

Плюсы и минусы строить свой бизнес в ОАЭ

Следует отметить, что процесс регистрации компании в Дубае занимает некоторое время. Обычно на получение лицензии уходит 2-3 недели, затем еще 2-3 недели требуются на получение резидентской визы для директора (без визы невозможно открыть корпоративный счет), после чего еще примерно месяц занимает процедура открытия корпоративного счета. В настоящее время в ОАЭ до 1 июня 2023 года действует нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС), однако требуется ежегодно представлять финансовую отчетность [16].

Согласно статье 26 Федерального закона Объединенных Арабских Эмиратов № 2 от 2015 года "О Коммерческих Компаниях", компании обязаны хранить свои бухгалтерские книги в головном офисе не менее 5 лет после окончания предыдущего финансового года, при этом для компаний, занимающихся недвижимостью, этот срок увеличивается до 15 лет. Вся финансовая отчетность представляется на английском языке и подается удаленно. В случае возникновения вопросов со стороны налоговой организации, общение обычно происходит онлайн.

Налоговая отчетность для компаний в ОАЭ включает:

квартальные НДС-отчеты (компании с оборотом более 150 миллионов дирхамов представляют отчеты ежемесячно); годовой отчет в соответствии с МСФО (годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, годовой финансовый отчет о состоянии компании); ежегодный аудит.

За нарушение правил бухгалтерского учета можно быть оштрафованным на сумму до 500000 дирхам. Компании, занимающиеся бухгалтерским учетом в Дубае, часто предупреждают о возможных крупных штрафах, хотя строгие проверки для среднего бизнеса не проводятся так часто. В любом случае, важно составлять бухгалтерскую отчетность правильно.

Исходя из проведенного анализа сотрудничества между Россией и ОАЭ, можно сделать вывод о наличии потенциала для развития их двусторонних торговых отношений. Учитывая мировую обстановку, можно предположить, что обе страны заинтересованы в активном развитии своего взаимодействия в ближайшем и среднесрочном будущем. Важно отметить, что на этот процесс влияет внешнеполитический контекст, что необходимо учитывать, как государственным, так и частным секторам.

На данный момент Россия стремится к расширению и улучшению своего экономического сотрудничества с ОАЭ, особенно в условиях санкций со стороны западных стран. Более последовательное и стабильное развитие в этом направлении позволило бы России укрепить свое присутствие не только в ОАЭ, но и в других странах региона; расширить сотрудничество не только в сфере торговли, но также в инвестициях, услугах и инновациях. Перспективными областями для двустороннего взаимодействия являются военно-техническое сотрудничество, энергетика, сельское хозяйство, высокие технологии, недвижимость и туризм.



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