В правительство внесен законопроект, который позволит судебным приставам обжаловать сделки злостных алиментщиков

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в правительство внесен законопроект, который помимо прочего позволит судебным приставам обжаловать сделки злостных алиментщиков.

Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга Чучумаева, и я юрист по семейным вопросам на Дальнем Востоке.

В своей практике я часто встречаю ситуации, когда в преддверии взыскания алиментов, будущий должник переоформляет автомобиль на маму или брата, но продолжает им пользоваться. 🤦‍♀️

Или такой вариант, уже после вынесения решения судом о взыскании алиментов, автомобиль продается, а долги по алиментам не гасятся, а тратятся скупым отцом по своему усмотрению. В таком случае, теперь приставы смогут забрать транспорт у покупателя и должник будет рассчитываться уже с ним. 🤷‍♀️

Главное доказать, что с помощью сделки родитель пытался уклонится от обязательств платить алименты. ☝️

Подготовленный законопроект направлен на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 🧒

На самом деле практика по делам о признании сделок недействительными давно наработана. Доказательствами недобросовестного поведения должника по «продаже транспортного средства заинтересованному лицу» будут:

✅ наличие должника в страховке или выписанный полис на него,

✅ штрафы за нарушение ППД,

✅ свидетельские показания,

✅ записи с камер видеонаблюдения с автомобильных парковок и тд.

Надеюсь, что благодаря очередным принятым мерам, количество злоупотреблений должников уменьшиться, как и общая сумма задолженности по алиментам в стране. 🙌

Между тем, полагаю необходимым менять моральные ориентиры в обществе — как бы не складывались отношения в семье, а родительские обязанности и сохранность уровня жизнеобеспечения детей должны быть главными приоритетами обоих родителей.💑