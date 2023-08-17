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Алименты

В правительство внесен законопроект, который позволит судебным приставам обжаловать сделки злостных алиментщиков

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в правительство внесен законопроект, который помимо прочего позволит судебным приставам обжаловать сделки злостных алиментщиков.
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В правительство внесен законопроект, который позволит судебным приставам обжаловать сделки злостных алиментщиков

Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга Чучумаева, и я юрист по семейным вопросам на Дальнем Востоке.

В своей практике я часто встречаю ситуации, когда в преддверии взыскания алиментов, будущий должник переоформляет автомобиль на маму или брата, но продолжает им пользоваться. 🤦‍♀️

Или такой вариант, уже после вынесения решения судом о взыскании алиментов, автомобиль продается, а долги по алиментам не гасятся, а тратятся скупым отцом по своему усмотрению. В таком случае, теперь приставы  смогут забрать транспорт у покупателя и должник будет рассчитываться уже с ним. 🤷‍♀️

Главное доказать, что с помощью сделки родитель пытался уклонится от обязательств платить алименты. ☝️

Подготовленный законопроект направлен на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 🧒

На самом деле практика по делам о признании сделок недействительными давно наработана. Доказательствами недобросовестного поведения должника по «продаже транспортного средства заинтересованному лицу» будут:

✅ наличие должника в страховке или выписанный полис на него,

✅ штрафы за нарушение ППД,

✅ свидетельские показания,

✅ записи с камер видеонаблюдения с автомобильных парковок и тд.

 Надеюсь, что благодаря очередным принятым мерам, количество злоупотреблений должников уменьшиться, как и общая сумма задолженности по алиментам в стране. 🙌

Между тем, полагаю необходимым менять моральные ориентиры в обществе — как бы не складывались отношения в семье, а родительские обязанности и сохранность уровня жизнеобеспечения детей должны быть главными приоритетами обоих родителей.💑

olgachuchumaeva

olgachuchumaeva

Юрист в Самозанятая

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
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