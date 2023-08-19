Можно ли фотографировать человека без его согласия? Что говорит закон?

Все просто. Фотографировать можно — распространять нельзя. К сожалению даже не всем юристам это известно.

Изображение гражданина охраняется законом. Но это не значит, что снимать человека вообще нельзя. Каждый день мы проходим мимо множества камер наблюдения, видеорегистраторов в автомобилях или даже просто мимо окон, откуда нас могут снять на телефон. Но обнародовать и использовать изображение гражданина можно только с его согласия.

У каждого есть право на неприкосновенность частной жизни. Размещение видео и фото в свободном доступе без согласия человека — нарушение такого права.

Так что хорошо подумайте, прежде чем захотите установить скрытую камеру или украдкой запечатлеть предполагаемый факт измены. Ваша съемка может попасть под действия статей:

152.1 «Незаконное использование информации, составляющей конфиденциальность частной жизни» и 152 «Нарушение авторских и смежных прав» Гражданского Кодекса Российской Федерации;

137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» 152.2 «Нарушение авторских и смежных прав в Сети Интернет» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Применение той или иной статьи определяется конкретными обстоятельствами дела. Для получения более точного ответа обратитесь к юристу.