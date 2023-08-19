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Право

Можно ли фотографировать человека без его согласия? Что говорит закон?

Все просто. Фотографировать можно — распространять нельзя. К сожалению даже не всем юристам это известно.
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Можно ли фотографировать человека без его согласия? Что говорит закон?

Изображение гражданина охраняется законом. Но это не значит, что снимать человека вообще нельзя. Каждый день мы проходим мимо множества камер наблюдения, видеорегистраторов в автомобилях или даже просто мимо окон, откуда нас могут снять на телефон. Но обнародовать и использовать изображение гражданина можно только с его согласия.

У каждого есть право на неприкосновенность частной жизни. Размещение видео и фото в свободном доступе без согласия человека — нарушение такого права.

Так что хорошо подумайте, прежде чем захотите установить скрытую камеру или украдкой запечатлеть предполагаемый факт измены. Ваша съемка может попасть под действия статей:

  • 152.1 «Незаконное использование информации, составляющей конфиденциальность частной жизни» и 152 «Нарушение авторских и смежных прав» Гражданского Кодекса Российской Федерации;

  • 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» 152.2 «Нарушение авторских и смежных прав в Сети Интернет» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Применение той или иной статьи определяется конкретными обстоятельствами дела. Для получения более точного ответа обратитесь к юристу.

А вам случалось попадать в такие ситуации, когда ваше фото было использовано без вашего ведома?

olgachuchumaeva

olgachuchumaeva

Юрист в Самозанятая

2 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор 20 минут назад

    Ольга УльяноваАудитор-консультант

    Спасибо за статью. Да, много лет тому назад , когда я еще работала в найме,  коллега бухгалтер Ольга Дьякова сама искала себе женихов на сайте знакомств и мое фото без разрешения там  разместила, взяв его из корпоративных фоток. Сказать, что я была недовольна не сказать ничего😡)) Тем более что мне это было совсем не нужно))) и у меня и без сайтов знакомств бурлили в тот момент нешуточные любовные страсти... 🤣

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      14 минут назад

      Борис МальцевКлерк

      И чем дело кончилось? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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