Допустим, муж без разрешения взял телефон своей жены, но кроме переписки с мамой ничего там не нашел, скандал устраивать не стал и просто положил телефон на место. Он уже совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 138 УК РФ, — она устанавливает ответственность за нарушение тайны переписки. Мужа могут наказать штрафом до 80 000 ₽, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года.

Мужчина, конечно, может надеяться на то, что супруга ни о чем не узнает, а если и узнает, то не подаст на него заявление в полицию. Обычно так и происходит, и дело в худшем случае ограничивается домашним скандалом.

Еще пример. Менеджер отдела продаж оператора мобильной связи решила заработать и получила данные о детализации телефонных переговоров четырех человек, а затем отправила их постороннему человеку. Поскольку обвиняемая использовала для получения данных свое служебное положение, ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 138 УК РФ. Суд признал девушку виновной и назначил наказание — штраф 100 000 ₽.

Наказание было достаточно мягким, потому что подсудимая признала свою вину.