Пример
Допустим, муж без разрешения взял телефон своей жены, но кроме переписки с мамой ничего там не нашел, скандал устраивать не стал и просто положил телефон на место. Он уже совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 138 УК РФ, — она устанавливает ответственность за нарушение тайны переписки. Мужа могут наказать штрафом до 80 000 ₽, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года.
Мужчина, конечно, может надеяться на то, что супруга ни о чем не узнает, а если и узнает, то не подаст на него заявление в полицию. Обычно так и происходит, и дело в худшем случае ограничивается домашним скандалом.
Еще пример. Менеджер отдела продаж оператора мобильной связи решила заработать и получила данные о детализации телефонных переговоров четырех человек, а затем отправила их постороннему человеку. Поскольку обвиняемая использовала для получения данных свое служебное положение, ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 138 УК РФ. Суд признал девушку виновной и назначил наказание — штраф 100 000 ₽.
Наказание было достаточно мягким, потому что подсудимая признала свою вину.
Почему так мало привлеченных к ответственности❓
Многие пострадавшие сами предпочитают не выносить случившееся.
Поскольку читают переписку самые близкие люди.
Могут ли родители читать переписку своего ребенка❓
С точки зрения закона родители вправе читать переписку своего ребенка. Это неэтично, но отвечать за такие действия родителям не придется.
Защита прав и интересов детей — обязанность родителей. Они являются законными представителями своих детей и вправе выступать в защиту их прав и интересов. Если родители считают, что переписка может навредить ребенку, они могут не только с ней ознакомиться, но и ограничить ее или вообще прекратить. Какие-то специальные разрешения или полномочия родителям не нужны.
Право читать переписку распространяется только на отца, мать или усыновителей ребенка. У бабушек, дедушек, дядей и двоюродных братьев такого права нет.
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