Какой БДДС я считаю «нарисованным». Корректно ли сформирован ваш бюджет?

Формирование показателей БДДС требует определенных навыков. На какие вопросы нужно ответить, чтобы составить «работающий» бюджет движения денежных средств.

Сейчас много говорят о необходимости планирования денежных потоков в бизнесе с помощью бюджета движения денежных средств (БДДС) и платежного календаря.

Исходя из собственного опыта, хочу поделиться своей «системой координат», как я оцениваю насколько БДДС компании реалистичен, сбалансирован и выполним.

БДДС «нарисован» и впереди ждут неожиданные сюрпризы, если по итогам его формирования вы не можете ответить на следующие вопросы:

Какая сумма дебиторской задолженности ожидается на конец периода? Сколько из нее просроченной и какие меры планируется реализовать для ее погашения, урегулирования? Какая сумма кредиторской задолженности ожидается на конец периода? Сколько из нее просроченной? Каковы возможные финансовые последствия за нарушение сроков оплаты кредиторам и как их минимизировать? Какая сумма авансов выданных запланирована на конец периода? Кому, за что и когда ожидается их «закрытие» (выполнение работ, услуг, поставка ТМЦ контрагентами)? Есть ли возможность избежать выплаты авансов или сдвинуть сроки «вправо»? Имеются ли просрочки по приоритетным статьям, определенным в компании? Например, заработной плате, налогам, страховым взносам и т.п. Насколько сильно и почему отличаются показатели БДР (бюджета доходов и расходов) и БДДС на запланированный период? Выплаты по инвестиционной деятельности обеспечены источниками финансирования капитальных затрат (нераспределенной прибылью, амортизацией, заемными средствами)? План погашения кредитов и займов соответствует установленным графикам? За счет каких источников выполнена балансировка БДДС? В первую очередь, приоритет отдается источникам с наименьшей стоимостью, далее по мере ее возрастания. Какие варианты балансировки будут применяться в процессе исполнения БДДС: за счет чего будут покрываться выплаты при снижении доходной или увеличении расходной части относительно плана? Как «работают» временно свободные денежные средства?

На многие из этих вопросов можно уверенно ответить тогда, когда формирование БДДС осуществляется:

исходя из возникновения обязательств контрагентов/перед контрагентами (для поступлений — от плана выручки, для выплат — от суммы актов выполненных работ, оказанных услуг, поставок товаров, материалов и пр.), которые так или иначе формируют БДР (бюджет доходов и расходов);

с учетом сроков и условий расчетов по заключенным договорам (проектам договоров);

с учетом уже имеющейся дебиторской/кредиторской задолженности на начало планируемого периода.

А как вы понимаете корректно ли сформирован ваш БДДС и в какую точку он вас приведет?