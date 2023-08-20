Почему не стоит доверять договору, скачанному из интернета

Как часто вам приходилось пользоваться договором из интернета? Многие пытаются сэкономить на работе юриста и вместо обращения к профессионалам скачивают договор в сети.

Поиск необходимого шаблона занимает немного времени, а через пару минут уже в распечатанном виде документ можно подписывать.

На самом деле на этом плюсы заканчиваются, а минусов у такого подхода намного больше, чем плюсов, поскольку можно поставить себя в крайне невыгодное положение. Рассказываем, почему так делать не стоит.

Какие риски несут договоры, скачанные из интернета

Стандартные шаблонные договоры из интернета могут содержать неактуальную информацию или не учитывать все требования законодательства. Законы постоянно меняются, а в сети до сих пор можно наткнуться на документы, которые в течение десятилетия и более кочуют с портала на портал. Использование такого договора может привести к тому, что документ окажется недействительным, и стороны не смогут защитить свои интересы при возникновении спорной ситуации.

Неравные условия сторон. Бланки договоров могут быть составлены в угоду лишь одной стороне. Тем более шаблоны не могут учитывать все нюансы сделки, особенно, если речь идет о сложной или нестандартной ситуации. Кроме того, часто в непрофессиональных договорах появляются лишние условия, например, о предоставлении необязательной документации.

Договоры-франкенштейны. Непрофессионально составленный договор может содержать пункты и условия, которые были внесены в него лишь из представлений составлявшего его человека. То есть, руководствуясь тем, как он видит сделку. А затем этот документ был залит в сеть. Как следствие, в таких контрактах можно встретить множество несоответствий в терминологии, условиях, применимых законах и многие другие вещи, из-за которых могут появиться в будущем различные трудности и сложности.

Договоры из интернета могут содержать ошибки и лишние символы. Нередко это делается намеренно, чтобы договор, как объект авторского права, был защищен. В него вносят закодированные символы или водяные знаки.

Договоры рекомендуется составлять индивидуально, так как они должны учитывать цели сделки и пожелания сторон. Предмет контракта должен быть четко сформулирован, что редко встретишь в шаблоне.

Если все-таки приходится использовать именно договор из интернета, то лучше постараться минимизировать риски. Хотя бы проверить актуальность информации и внимательно изучить документ перед подписанием.

Однако если вы хотите избежать судебных разбирательств и быть уверенным в том, что по итогам работы интересы всех сторон защищены, то лучше всего обратиться за профессиональной консультацией к юристам, чтобы избежать ошибок.

Договорная работа является основой киноиндустрии. Она включает в себя переговоры, составление и исполнение различных соглашений, которые регулируют отношения между различными сторонами, участвующими в производстве фильма. Юристы 4/3 Agency специализируются на сфере кино и обладают производственным опытом, что позволяет им ориентироваться в юридических тонкостях индустрии и обеспечивать защиту прав и интересов работника кино.