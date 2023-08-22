Распределение имущества юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ

Ввиду неимоверно разросшегося количества зарегистрированных, но никоим образом не осуществляющих деятельность юридических лиц, созданных в том числе в сомнительных целях, за последние пару-тройку лет активизировалась деятельность налоговых органов по прекращению существования таких организаций.

Одним из способов, используемых в указанных целях, является прекращение деятельности путем исключения юридического лица из соответствующего реестра (Единый государственный реестр юридических лиц, ЕГРЮЛ) в связи с не предоставлением отчетности и не осуществлением операций либо наличием в этом реестре недостоверных сведений (например, фактическое отсутствие по адресу места нахождения)[1].

А каков же порядок действий участников юридического лица, если на счетах находились или поступили денежные средства? Или каким образом действовать кредиторам в ситуации, когда имеющего имущество должника уже исключили из реестра? Неужели стоит распрощаться с активами?

Естественно, законодатель предусмотрел способ возврата таких средств и связал его с необходимостью прохождения судебной процедуры распределения имущества юридического лица.

Обязательным условием целесообразности инициирования такой процедуры является наличие принадлежащего исключенной из реестра организации имущества, а также наличие права на получение такого имущества.

Учредители компании имеют такое право в силу закона[2]. Для кредиторов право необходимо обосновать либо решением суда (это в идеале), либо иными доказательствами наличия задолженности (например, исполненный кредитором договор без встречного исполнения). Такой подход не должен вызвать непонимания со стороны суда, поскольку неоднократно подтверждался сложившейся правоприменительной практикой[3].

Если все в порядке — суд при рассмотрении заявления заинтересованного лица должен назначить арбитражного управляющего, который и будет распределять обнаруженное имущество исключенной из реестра компании.

При этом, несмотря на очевидность разрешения подобных вопросов, каждый случай остается индивидуальным и требует квалифицированного подхода.

Известны случаи[4], когда обнаруженное имущество исключенной из реестра компании «исчезает». Это характерно в отношении остатка или поступивших после исключения денежных средств на счете уже несуществующей компании.

В ходе рассмотрения судом вопроса о распределении банки порой ссылаются на закрытие счета исключенной из реестра организации и обращение находившихся на счете денежных средств в доход банка.

В таком случае единственным способом защиты права участника возможно только через взыскание этих денег непосредственно с самого банка. Условия договора банковского счета в таком случае не будут являться определяющим исход дела обстоятельствами, поскольку присвоение чужих денежных средств в отсутствие предусмотренных законом оснований является ничем иным, как подлежащим возврату неосновательным обогащением.

Представляется важным обратить внимание кредиторов исключенного из реестра должника — описанный в настоящей статье способ подходит только в том случае, если известно или обнаружено имущество исключенного из реестра организации.

Отсутствие имущество будет свидетельствовать о необходимости использования других способов защиты своих имущественных прав, к которым, в частности, можно отнести инициирование вопроса о привлечении бывших генерального директора или иных контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В любом случае, в целях предупреждения подобных ситуаций и повышения перспектив возврата активов целесообразно отслеживать намерения налоговых органов исключить должника из реестра и своевременно возражать относительно такого исключения.

[1] Налоговый кодекс Российской Федерации (ст. 21.1).

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 67).

[3] Например, определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.05.2022 № 305-ЭС21-20375 по делу № А40-212360/2020.

[4] Например, определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.08.2020 № 305-ЭС20-10950 по делу № А45-28872/2019.