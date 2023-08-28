История развития трудового права в России. Удивительные факты из прошлого

Динамика развития трудового права стремительно увеличивается в условиях быстрой трансформации социально-экономической и политической жизни России. В этой статье мы вспомним основные документы сформировавшие трудовое право в России, да и не только.

«Русская правда» Ярослава Мудрого (1016-1030гг.) — свод законодательных норм, задокументировавший впервые трудовые отношения в Киевской Руси. Наем в услужение только тогда не вел к холопству для нанимающегося, когда об этом оговаривалось в договоре. Такие оговорки встречались на практике очень редко. Однако, если такая оговорка и была сделана, но работник состоял под хозяйской властью более шести месяцев, это рассматривалось как молчаливое согласие работника на закабаление хозяину до его смерти. Таким образом, «Русская Правда» знала два вида холопства: кабальное и полное. При кабальном холопстве нанявшийся был обязан отработать выданные ему вперед денежные средства. Если работник в течение шести месяцев отрабатывал кабалу, он выходил из состояния холопства. В противном случае он поступал в холопство до смерти хозяина. Полное холопство вообще исключало возможность выхода из этого состояния.



«Соборное Уложение» (1649г.) Исключалось полное холопство и оставалось только кабальное. Хотя, если нанявшийся работник уже в течение трех месяцев вместо шести, не отрабатывал кабалу, он оставался в холопстве до дня смерти своего господина. Таким образом, хозяину достаточно было выдать нанимающемуся работнику деньги или вещи, которые он не сможет отработать в течение трехмесячного срока, и работник по истечении этого срока переходил в холопство на весь период жизни хозяина. Причем именно хозяин определял, отработал или нет работник в течение трехмесячного срока выданный аванс. Государство не вмешивалось в отношения, возникающие между работником и хозяином после поступления на работу.

Положение «Об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оныя по найму» (1835г.) — первый нормативный акт, регулирующий отношения в сфере труда на территории России. Состояло из 10 статей и обязывало работодателя издать правила внутреннего трудового распорядка. Однако в Положении не было никаких указаний по поводу содержания таких правил. Поэтому их содержание определял работодатель без вмешательства с чьей-либо стороны. В связи, с чем рассматриваемое Положение не повлияло на регулирование трудовых отношений.

Закон «О найме рабочих и правилах надзора за фабричными заведениями» (3 июня 1886 года) — главный нормативный акт. Сохранил свою актуальность и в настоящее время. Договор найма заключался путем выдачи работнику расчетной книжки, в которой отражались основные условия найма рабочей силы. С момента поступления на работу работнику запрещалось без ведома хозяина брать другую работу. Хозяин разрабатывал правила внутреннего трудового распорядка организации, которые утверждались фабричной инспекцией труда и выставлялись во всех мастерских. Утвержденные таким образом правила становились обязательными для исполнения. Закон резко ограничивал основания прекращения трудовых отношений. К их числу отнесены дерзость, дурное поведение и болезнь работника. При найме на определенный срок каждая из договаривающихся сторон могла отказаться от договора, предупредив другую сторону о своем намерении за две недели. Стачка, подстрекание к ней, а равно самовольный отказ от работы запрещались под страхом тюремного ареста. Работник, не получивший в течение месяца заработную плату, имел право требовать в судебном порядке расторжения заключенного с ним договора. Если при рассмотрении жалобы работника суд устанавливал, что действительно имела место задержка заработной платы, то работнику присуждалось дополнительное вознаграждение в размере его двухмесячного заработка.

Декрет Совета народных комиссаров (29 октября 1917г.) о восьмичасовом рабочем дне. Декрет касался продолжительности рабочего времени и времени отдыха, а также отражал особенности охраны труда женщин, несовершеннолетних и молодежи. Декрет внес в прежнее законодательство существенные новшества и, причем, исключительно в пользу работников. В нем были установлены:

взамен 11,5 — часового рабочего дня 8-часовой рабочий день и 48-часовая рабочая неделя;

минимальный возраст приема на работу был определен в 14 лет (вместо 12 лет по прежнему законодательству), и этот возраст предполагалось повысить до 15 лет (с 1января 1919.) и до 20 лет (с 1 января 1920г.);

рабочее время для молодежи было ограничено 6-ю часами в сутки;

в рабочее время включалась не только сама непосредственная работа, но также подготовительно-заключительное время (чистка машин, уборка рабочего помещения и т.п.);

не допускались лица, не достигшие 18 лет, и женщины к сверхурочным работам; было существенным образом ограничено применение сверхурочных работ и взрослым;

подросткам до 16 лет и женщинам был запрещен ночной труд — от 9 часов вечера до 5 часов утра. Данный Декрет распространялся на все предприятия и на всех наемных работников, и за несоблюдение его норм было установлено наказание лишением свободы по суду до одного года.

Кодекс законов о труде (декабрь 1918г.) — первый комплексный по содержанию акт советского трудового законодательства, который подытожил законодательство о труде первого года советской власти:

закладывал принцип всеобщей трудовой повинности;

закрепил обязанность всех ищущих труда регистрироваться в органах НКТ, предоставил последним право направлять безработных на работу, перебрасывать занятых работников в случае необходимости из одной организации в другую;

отказ от предлагаемой работы, а также самовольное оставление работы Кодекс признавал проступком и установил за них определенные взыскания.

КЗоТ РСФСР (30 октября 1922г.) провозгласил договорной (добровольный) принцип привлечения к труду, предусматривал предоставление гражданам работы в порядке добровольного найма через биржи труда, ввел понятие трудового договора, закрепил принцип неухудшения положения работника по сравнению с закрепленным в законодательстве. В конце 20-х годов возникла необходимость формирования огромной армии подневольного труда, способной осуществить ускоренную модернизацию экономики. Вводилось прямое государственное принуждение к труду под страхом уголовной ответственности: за самовольный уход работника из предприятия, а также за самовольный переход с одного предприятия на другое была введена уголовная ответственность в виде тюремного заключения сроком от 2 до 4 месяцев.



Великая Отечественная война поставила перед правовым регулированием труда ряд сложных проблем. Указом ПВС СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» допускались обязательные сверхурочные работы до 3 часов в день, а для работников, не достигших 16 лет- до 2 часов в день с разрешения СНК СССР и с оплатой в полуторном размере. На время войны были отменены (за исключением некоторых категорий работников) ежегодные отпуска с заменой их денежной компенсацией, которая с 1942г. переводилась в сберегательные кассы в качестве замороженных на время войны вкладов рабочих и служащих, а в качестве метода привлечения к труду широко стали использоваться акты о трудовой мобилизации. С окончанием войны были ликвидированы нормы права, порожденные чрезвычайными обстоятельствами военного времени. Указом Президиума восстанавливались с 1 июля 1945г. очередные и дополнительные отпуска рабочим и служащим, отменялись ежедневные обязательные сверхурочные работы и восстанавливался 8 часовой рабочий день, прекращались трудовые мобилизации граждан на работу в различные отрасли народного хозяйства.



Закон «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде»(15 июля 1970г.)- первый общесоюзный закон о труде кодификационного характера, объединившим все основные нормы, регулировавшие труд рабочих и служащих. Вторая половина 70-х годов и первая половина 80-х годов ознаменовались активным обновлением законодательства о труде, затронувшим многие его институты, — коллективные договоры, заработной платы и нормирования труда, труда женщин и несовершеннолетних, трудовой дисциплины, материальной ответственности работников, трудоустройства.



Кодекс законов о труде (09 декабря 1971г., вступил в действие с 01 апреля 1972г.). Рабочим была гарантирована определенная заработная плата, не опускавшаяся ниже установленного минимума. Вместо фабрик и заводов функцию по установлению заработной платы взяло на себя государство.



Во второй половине 80-х годов начинаются реформы, связанные с переходом на новые методы хозяйствования. Период развития законодательства о труде с 1988г. по настоящее время, по существу, представляет собой процесс реформирования трудового законодательства, связанного как с изменением экономической системы общества, так и со сменой социально-политических приоритетов.

Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РФ» (25 сентября 1992г.) закрепил право на труд: за гражданином признается право свободно распоряжаться своими способностями к труду.

Трудовой кодекс (четвертый в истории России) (30 декабря 2001г., вступил в действие с 1 февраля 2002г.). Разработан специально для новой капиталистической экономики. В нем прописаны мировые стандарты трудового права, ратифицированные Конгрессом МОТ. К заработной плате прибавились различного рода надбавки и компенсации, был совершен уход от устаревшей тарификации зарплаты.

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