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Налоги, взносы, пошлины

Полная безнадежность. Какую задолженность ФНС признает безнадежной

Безнадежным принято называть долг, нереальный к взысканию. Многие ошибочно полагают, что спустя 3 года можно не платить задолженность по налогам, пеням и штрафам. Но это не так.🚫
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В связи с истечением сроков исковой давности не привлекают к налоговой ответственности (ст.113 НК), а не списывают долги✍️

По ст. 57 Конституции, п.1 ст.3 и пп.1 п.1 ст. 23 НК каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

Обязанность по уплате налогов, сборов, СВ прекращается в случаях, указанных в п. 3 ст. 44 НК.

Порядок признания задолженности безнадежной к взысканию и ее списания установлен ст. 59 НК.

Безнадежной к взысканию признается задолженность, числящаяся за НП, плательщиком сборов, плательщиком СВ или налоговым агентом и повлекшая формирование отрицательного сальдо ЕНС такого лица, погашение и (или) взыскание которой оказались невозможными в случаях, установленных п. 1 ст. 59 НК.

Безнадежной задолженность может быть признана Органами указанными в п.2 ст. 59 НК и в случаях:

➡️ликвидации организации, исключения из ЕГРЮЛ по решению рег органа, в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании Исп Про-ва в связи с возвратом взыскателю испол документа по 229‑ФЗ – в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые определены зак-вом РФ (пап. 1 п. 1 ст. 59 НК);

➡️завершения процедуры банкротства;

➡️смерти физического лица;

➡️принятия судом акта, в соответствии с которым НО утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности (Постановление КС РФ от 02.07.2020 № 32‑П,  ПП 57 от 30.07.2013)

➡️вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании Исп Про-ва при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, № 229‑ФЗ, если с даты образования задолженности, размер которой не превышает размера требований к должнику, определенного зак-вом РФ о несостоятельности для возбуждения производства по делу о банкротстве, прошло более пяти лет;

➡️принятия судом акта о возвращении заявления о признании должника банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (пп. 4.3 п. 1 ст. 59 НК);

В случае, если после признания задолженности безнадежной к взысканию по пп. 4.3 п. 1 ст. 59 НК у НП возникает положительное сальдо ЕНС, указанная задолженность подлежит восстановлению в размере, не превышающем сумму положительного сальдо ЕНС на дату такого восстановления.

➡️в иных случаях, предусмотренных зак-вом РФ о налогах и сборах (пп. 5 п. 1 ст. 59 НК).

ФНС задолженность признает безнадежной в соответствии с Приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1131@если:

➡️числящаяся за плательщиком налогов, сборов, СВ или налоговым агентом и повлекшая формирование отрицательного сальдо ЕНС такого лица, погашение и (или) взыскание которой оказались невозможными, в случаях, предусмотренных п. 1, 4 ст. 59 НК;

➡️образовавшаяся до 01.01.2023, размер которой не превышает размера требований к должнику, установленного зак-вом РФ о несостоятельности для возбуждения производства по делу о банкротстве, и в отношении которой судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании Исп Про-ва при возврате взыскателю исполнительного документа по пп. 3 и 4 п. 1 ст. 46 229‑ФЗ, за исключением задолженности юр лиц, граждан, ИП, по которым арбитражным судом введена процедура банкротства в соответствии с 127‑ФЗ.

Налоговая в течение 5 дней принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженность.

Также учитывайте положения ст.11.3 НК и письмо ФНС КЧ-4-8/2882@ от 14.03.23.

Можно еще подождать амнистии, иногда такое бывает (№ 436-ФЗ).

Пользуйтесь, делитесь✍️ С уважением @proff_nalog✊

proffnalog

proffnalog

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоги, взносы, пошлины

    Полная безнадежность. Какую задолженность ФНС признает безнадежной

    Безнадежным принято называть долг, нереальный к взысканию. Многие ошибочно полагают, что спустя 3 года можно не платить задолженность по налогам, пеням и штрафам. Но это не так.🚫

    26
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