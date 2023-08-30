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Налоговые проверки

Почему стоит опасаться ВНП, если даже вас не «тревожит» налоговая по месту учета

Если к вам стали поступать требования не из вашего региона, задумайтесь, а не проверку ли готовит этот регион⁉️
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Во-первых:

Вами могут заинтересоваться иные органы, структуры и инициировать проверку, а именно:

1️⃣ УФНС Региона.

2️⃣ ЦА ФНС.

3️⃣ МРИ по камеральному контролю и другие МРИ которые могут инициировать проведение проверки по месту учета.

4️⃣СК и МВД, ФСБ, ПРОКУРАТУРА.

Во-вторых:

ФНС созданы центры компетенции по контрольной работе», которым передают полномочия по проведению выездных налоговых проверок.

Тем самым реализуется экстерриториальный подход – проведение контрольных мероприятий без привязки к инспекции по месту учета.

Эту возможность предусматривает статья 89 НК.

Перечень органов, которые могут экстерриториально проверять налогоплательщиков (Распоряжение ФНС России от 23.04.2021 г. № 96@), в 2022 году ФНС внесла дополнения в данный список (Распоряжение ФНС России от 23.12.2022 г. № 403@).

Налоговые органы — «суперконтроллеры», которые могут проверять налогоплательщиков, находящихся в любом субъекте России:

1️⃣УФНС России по Республике Коми.

2️⃣Межрайонная ИФНС России № 20 по Республике Татарстан.

3️⃣УФНС России по Краснодарскому краю.

4️⃣УФНС России по Волгоградской области.

5️⃣УФНС России по Иркутской области.

6️⃣УФНС России по Ленинградской области.

7️⃣Межрайонная ИФНС России № 11 по Оренбургской области.

8️⃣Межрайонная ИФНС России № 20 по Пермскому краю.

9️⃣МИ ФНС России по контролю и надзору за налогоплательщиками в сфере бюджетного финансирования.

На территория Санкт-Петербурга, это:

1️⃣УФНС России по Республике Карелия.

2️⃣УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3️⃣УФНС России по Мурманской области.

4️⃣Межрайонная ИФНС России № 30 по Санкт-Петербургу.

В отдельных регионах:

Межрайонная ИФНС № 13 по Владимирской области, на территории Владимирской области.

Перечень не полный, ФНС не открывает данные о своих «суперконтроллерах»❗️❗️❗️

В проверку будут включены местные и сотрудники центра компетенции, а суммы претензий по проверкам с участием «суперконтроллеров» на много выше территориальных.

Если к вам стали поступать требования не из вашего региона, задумайтесь, а не проверку ли готовит этот регион⁉️

Пользуйтесь, делитесь✍️ С уважением @proff_nalog✊

proffnalog

proffnalog

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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