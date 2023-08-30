Почему стоит опасаться ВНП, если даже вас не «тревожит» налоговая по месту учета

Во-первых:
Вами могут заинтересоваться иные органы, структуры и инициировать проверку, а именно:
1️⃣ УФНС Региона.
2️⃣ ЦА ФНС.
3️⃣ МРИ по камеральному контролю и другие МРИ которые могут инициировать проведение проверки по месту учета.
4️⃣СК и МВД, ФСБ, ПРОКУРАТУРА.
Во-вторых:
ФНС созданы центры компетенции по контрольной работе», которым передают полномочия по проведению выездных налоговых проверок.
Тем самым реализуется экстерриториальный подход – проведение контрольных мероприятий без привязки к инспекции по месту учета.
Эту возможность предусматривает статья 89 НК.
Перечень органов, которые могут экстерриториально проверять налогоплательщиков (Распоряжение ФНС России от 23.04.2021 г. № 96@), в 2022 году ФНС внесла дополнения в данный список (Распоряжение ФНС России от 23.12.2022 г. № 403@).
Налоговые органы — «суперконтроллеры», которые могут проверять налогоплательщиков, находящихся в любом субъекте России:
1️⃣УФНС России по Республике Коми.
2️⃣Межрайонная ИФНС России № 20 по Республике Татарстан.
3️⃣УФНС России по Краснодарскому краю.
4️⃣УФНС России по Волгоградской области.
5️⃣УФНС России по Иркутской области.
6️⃣УФНС России по Ленинградской области.
7️⃣Межрайонная ИФНС России № 11 по Оренбургской области.
8️⃣Межрайонная ИФНС России № 20 по Пермскому краю.
9️⃣МИ ФНС России по контролю и надзору за налогоплательщиками в сфере бюджетного финансирования.
На территория Санкт-Петербурга, это:
1️⃣УФНС России по Республике Карелия.
2️⃣УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
3️⃣УФНС России по Мурманской области.
4️⃣Межрайонная ИФНС России № 30 по Санкт-Петербургу.
В отдельных регионах:
Межрайонная ИФНС № 13 по Владимирской области, на территории Владимирской области.
Перечень не полный, ФНС не открывает данные о своих «суперконтроллерах»❗️❗️❗️
В проверку будут включены местные и сотрудники центра компетенции, а суммы претензий по проверкам с участием «суперконтроллеров» на много выше территориальных.
Если к вам стали поступать требования не из вашего региона, задумайтесь, а не проверку ли готовит этот регион⁉️
Пользуйтесь, делитесь✍️ С уважением @proff_nalog✊
Комментарии