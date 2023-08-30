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Контролируемые сделки

Контроль за сделками взаимозависимых лиц будет ужесточен

Минфин хочет ужесточить последствия для внешнеторговых сделок российских компаний со своими зарубежными взаимозависимыми лицами, в случае если при таких операциях происходит манипулирование ценами.
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Минфин ужесточит налогообложение сделок сделок российских организаций с взаимозависимыми нерезидентами, при выявлении манипуляции ценами.

Налоговые последствия возникнут для контрагента (нерезидента) проверяемой российской организации, если будет установлено, что цена товара завышена по отношению к рыночной, разницу с ценой рынка обложат дивидендами от источников из РФ.

Ставка по дивидендам по ст. 284 НК — 15%.

Наше мнение:

Обязанность по удержанию налога на дивиденды по НК лежит на плательщике дивидендов, поэтому доначислят их также российскому НП как агенту.

Вопрос касается контроля рыночных цен между взаимозависимыми лицами. Прерогатива таких проверок только у ЦА ФНС. Речь не идет о ВНП/КНП, но в последствии налоговым органам скорее всего проще будет обосновывать свою позицию о доначислении и переквалификации разницы, в рамках выявления нарушений по 54.1 НК при ВНП/КНП.

Справедливости ради надо сказать, что практика подобная уже сформирована, в рамках ВНП/КНП только выплаты сверх реальной стоимости устанавливают, как «иной доход» и ставка 20%, об этом тут❗️

Этот «иной» доход сильно «смахивает» на дивиденды, исчисляется с затрат исключенных (неучитываемых) из расходов, распределяемый как скрытый доход, как чистая прибыль.

Также яркий пример дело АО Рольф А40-6299/2022. Так что инициатива Минфина еще и благо — дивиденды по 15%.

Для НП при такой практике, ссылка на данную норму, позволит отбиться от «иного» дохода и рассчитывать на ставку по дивидендам, а если СоИДН со страной иностранца в силе, то льготную (но это не точно). Отговорки ФНС про злоупотребления и комментарии к МК ОЭСР не избежны.

Пользуйтесь, делитесь✍️ С уважением @proff_nalog✊

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Комментарии

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    proffnalog
    Контролируемые сделки

    Контроль за сделками взаимозависимых лиц будет ужесточен

    Минфин хочет ужесточить последствия для внешнеторговых сделок российских компаний со своими зарубежными взаимозависимыми лицами, в случае если при таких операциях происходит манипулирование ценами.

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