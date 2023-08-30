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Судебная практика по налоговым спорам

Обзор для бухгалтеров. Что решил Верховный суд?

Свежие позиции Верховного суда РФ по вопросам администрирования налогов и налогообложения.
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1️⃣Верховный суд РФ Определением от 25.08.2023 № 303-ЭС21-21101 признал право КДЛ обжаловать решения налоговой.

Обжаловать возможно, в том числе вне рамок банкротного дела.

В связи с этим прав у КДЛ станет больше!

2️⃣Верховный суд РФ Определением № 302-ЭС23-2531 разрешил спор о правилах определения превышения порога доходов по УСН при реорганизации (преобразовании) налогоплательщика в середине года.

СКЭС указал, что преобразование не влечет налогозначимых для УСН экономических последствий, и для целей определения превышения порога нужно считать доходы как до, так и после такой реорганизации.

В противном случае организации при многократном преобразовании в течение года могли бы просто «обнулять» учет доходов каждый раз и применять УСН дальше.

3️⃣Верховный суд Определением ВС РФ от 23.05.2023 № 306-ЭС22-28213указал, на то, что если объекты ОПХ приносят доход (аренда), амортизацию можно учитывать в общем порядке.

Объекты, где проживают сотрудники, напрямую связаны с доходной деятельностью Общества, а значит убытки по ним также следует учесть.

Посмотрим, как дальше пойдет практика, но единообразия и порядка по линии ФНС и судов станет больше

С уважением @proff_nalog✊

proffnalog

proffnalog

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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