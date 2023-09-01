Основные принципы заключения мировых соглашений налоговыми органами. Разъяснение ФНС

В статье затронуто 2 вида споров: обжалование ненормативных правовых актов налоговых органов и взыскании недоимки, образованной по результатам налоговой проверки.

Предметом мирового соглашения не может быть изменение налоговых последствий спорных действий и операций в сравнении с тем, как такие последствия определены законом. Так, соглашение не может предусматривать снижение налоговой ставки, изменение правил исчисления пеней, освобождение налогоплательщика от уплаты налогов за определенные налоговые периоды или по определенным операциям, пленум ВАС №50.

Соглашение не может заключаться в рамках дел об оспаривании нормативных актов и дел об административных правонарушениях.

Несоответствие условий соглашения об урегулировании спора законодательству о налогах и сборах является безусловным основанием для его отмены.

Методика урегулирования следующая:

путем примирительных процедур по ст.190 АПК, главы 15 АПК в арбитраже и ст. 137-137.7, 137.3 КАС РФ в СОЮ.

Мировое соглашение заключается в письменной форме.

Со стороны налогового органа соглашение может быть подписано руководителем ФНС России или по доверенности сотрудником территориального налогового органа.

Письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 «Об основных принципах урегулирования споров (мировых соглашений)»

С уважением @proff_nalog✊